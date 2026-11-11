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Nintendo нанесла удар по рынку прошивок мод-чипов для Switch — Picofly, SX Core, HWFLY и другие жертвы борьбы с пиратством

Крестовый поход Nintendo против пиратства продолжается. В этот раз японский платформодержатель нанёс удар по сегменту аппаратных модификаций для популярной гибридной игровой консоли Nintendo Switch.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Напомним, в ранних моделях Switch присутствовала аппаратная уязвимость в режиме восстановления, которую невозможно исправить программным путём. На Switch Lite и Switch OLED брешь была устранена, но пиратов это не остановило.

Для работы неофициального ПО на защищённых моделях Switch требуется припаять на материнскую плату консоли мод-чип, который с помощью особой прошивки обходит защиту и перехватывает контроль над устройством.

Установленный в Switch Lite мод-чип Picofly (источник изображения: OHAITHARU на Reddit)

Установленный в Switch Lite мод-чип Picofly (источник изображения: OHAITHARU на Reddit)

Именно на эти прошивки и обрушила свой гнев Nintendo. Компания направила GitHub жалобу DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху) на все 144 репозитория с подобным ПО: Picofly, SX Core, SX Lite, HWFLY и так далее.

По словам Nintendo, упомянутое ПО позволяет мод-чипам незаконно обходить средства технической защиты компании путём вмешательства в процедуру загрузки системы с целью запуска нелегальных копий игр для Nintendo Switch.

На уже установленные мод-чипы ситуация не повлияет (источник изображения: Nintendo)

На уже установленные мод-чипы ситуация не повлияет (источник изображения: Nintendo)

Хотя упомянутые мод-чипы могут использоваться (и используются) для пиратства, они также открывают доступ к неофициальному ПО, эмуляции, альтернативным ОС, модификации игр и разгону консоли.

Ранее Nintendo добилась блокировки на GitHub репозиториев с эмуляторами Switch и инструментами для запуска на консолях пиратских игр вроде средства для извлечения ключей. На днях компания также закрыла уязвимость для взлома Switch 2.

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Теги: nintendo, nintendo switch
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