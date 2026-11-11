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ЕС объявил войну тёмным паттернам — манипуляции пользователями обойдутся соцсетям, сервисам и магазинам в 6 % оборота

Европейская комиссия официально представила инициативу Digital Fairness Act («Закон о цифровой справедливости»), которая запретит сайтам и сервисам использовать манипулятивные механики в отношении пользователей. Документ направлен на борьбу с приёмами, вынуждающими людей проводить слишком много времени в сети и совершать незапланированные покупки.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Если законопроект утвердят, все онлайн-платформы обяжут добавить функцию полного отключения элементов интерфейса, вызывающих привыкание и удерживающих внимание. Новые требования затронут социальные сети, сервисы электронной коммерции и чат-боты на базе генеративных нейросетей.

Проект ставит вне закона так называемые «тёмные паттерны» — дизайнерские уловки, которые обманом склоняют пользователей к нежелательным действиям. Под запрет попадут искусственно усложнённые схемы отмены платных подписок и фальшивые предупреждения о том, что выбранный товар скоро закончится. Регулирование может затронуть даже ИИ-боты — например, если их алгоритмы настроены на чрезмерное удержание пользователя в диалоге.

«Мы чётко даём понять: ложные заявления о дефиците товара или услуги представляют собой тёмный паттерн и поэтому недопустимы», — заявил журналистам еврокомиссар по вопросам защиты прав потребителей Майкл Макграт (Michael McGrath).

Законопроект заметно расширяет полномочия Еврокомиссии. Она сможет сама наказывать нарушителей без участия национальных ведомств, если запрещённые приёмы затрагивают минимум две трети населения Евросоюза. В серьёзных случаях максимальный штраф для корпораций составит до 6 % от их годового мирового оборота, но малый бизнес от прямого надзора освободят.

Предложенный документ теперь должны рассмотреть и утвердить европейские законодатели, поэтому его финальный текст может ещё измениться до вступления в силу.

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Теги: социальные сети, законы, сервисы
социальные сети, законы, сервисы
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