ПК по цене однушки в Москве: HP выпустила рабочую станцию ZGX Fury с 748 Гбайт памяти по цене от $132 000

HP начала продажи рабочей станции ZGX Fury G1n AI Station в США. Система построена на платформе Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip и оснащена 496 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Предусмотрены также 252 Гбайт видеопамяти HBM3e, то есть общий объём составляет 748 Гбайт.

Платформа Nvidia GB300 включает 72-ядерный центральный Arm-процессор Neoverse V2 Grace и графический Blackwell Ultra. Память LPDDR5X-6400 предлагает пропускную способность до 396 Гбайт/с, а HBM3e — до 7,1 Тбайт/с. Производительность системы в задачах ИИ (формат FP4) достигает 20 Пфлопс.

HP выпускает три конфигурации ZGX Fury. Базовая модель ограничивается встроенным графическим процессором Blackwell Ultra, а две другие дополнены видеокартами Nvidia серии RTX PRO Blackwell. Есть модель с RTX PRO 2000 и 16 Гбайт памяти GDDR7 за $133 000, доступна конфигурация с RTX PRO 4000 Blackwell SFF — у неё 24 Гбайт памяти при ценнике $136 000. Система способна выполнять инференс, то есть локальный запуск моделей искусственного интеллекта размером до 1 трлн параметров при квантовании FP4.

Рабочая станция выполнена в башенном корпусе с жидкостным охлаждением; при необходимости её можно установить в серверную стойку, и она займёт 5U. Поддерживаются накопители общим объёмом до 32 Тбайт, в наличии три слота расширения PCIe 5.0 и два порта QSFP112 с пропускной способностью 400 Гбит/с каждый. На борту установлен блок питания на 1600 Вт; программная комплектация включает ОС Ubuntu 24.04 LTS и набор инструментов Nvidia.

HP ZGX Fury G1n AI Station адресован не обычным пользователям настольных ПК, а организациям, которым требуется локально работающая модель ИИ. Для работы системы требуется электрическая линия с напряжением 200–240 В, что в США встречается нечасто.