По российским сайтам прокатилась новая волна отзывов сертификатов от GlobalSign

Японский удостоверяющий центр GlobalSign инициировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов. К настоящему моменту уже отозваны 11 тыс. сертификатов, принадлежавших 1,3 тыс. организаций.

«Руцентр» в начале ноября получил от GlobalSign уведомление о намерении провести очередную волну массового отзыва сертификатов SSL/TLS у российских ресурсов. Она коснётся нескольких десятков сертификатов российских организаций, которые оказались в санкционном списке Евросоюза. С лета этого года прошли несколько волн отзыва; помимо японской GlobalSign, это делал также греческий удостоверяющий центр HARICA. Первоначально HARICA выпускал сертификаты для организаций, у которых ранее их отозвал GlobalSign; но впоследствии и греческий центр также начал их отзывать, причём делал это за несколько секунд, не дав владельцам сайтов возможности подготовиться. К настоящему моменту зарубежные центры отозвали 11 тыс. сертификатов у 1,3 тыс. организаций — из них 4830 пришлись на GlobalSign и ещё 3456 на HARICA.

Отзыв сертификатов может быть инициирован по разным причинам, указывают опрошенные РБК эксперты. Это могут быть требования международного консорциума CA/Browser Forum, требования законодательства страны удостоверяющего центра, а также жалобы третьих лиц. В некоторых случаях «Руцентру» удаётся договориться об исключении сертификатов некоторых компаний из списка на отзыв. GlobalSign начал отзывать сертификаты у российских компаний в июне. В начале мая в силу вступили новые нормы CA/Browser Forum, запрещающие выдавать сертификаты компаниям из санкционных списков — проверка компаний стала обязательной.

Альтернативой выступает Национальный удостоверяющий центр Минцифры — он выдаёт отечественные TLS-сертификаты, которые, однако, работают только в российских браузерах. На эти сертификаты, в частности, были вынуждены перейти попавшие под санкции российские банки — в результате их ресурсы перестали нормально открываться в большинстве зарубежных браузеров.