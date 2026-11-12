Noctua представила процессорную термопрокладку NT-CP1 из углеродных нанотрубок для AMD AM4 и AM5

Noctua анонсировала термопрокладку NT-CP1, предназначенную для процессоров AMD Ryzen в исполнении AM5 и AM4 — основу компонента составила инновационная технология Carbice, предусматривающая применение углеродных нанотрубок аэрокосмического класса.

В отличие от термопаст и большинства других термопрокладок, эффективность которых со временем снижается из-за эффекта выдавливания, расслоения, растрескивания или иных процессов деградации, характеристики прокладок Carbice, напротив, улучшаются в течение первых сотен или даже тысяч циклов нагрева и охлаждения. Это достигается за счёт прочной механической структуры, полимерного покрытия с фазовым переходом и углеродных нанотрубок, которые постепенно адаптируются к микрорельефу поверхностей, повышая эффективность теплопередачи. По завершении этого этапа «активации» Noctua NT-CP1 обеспечивает стабильную работу без потребности в техобслуживании в течение многих лет.

В отличие от других термопрокладок на основе углерода или графита, которые могут быть хрупкими, скользкими и обладать высокой электропроводностью, изделия Carbice отличают прочность, безопасность и простота установки. При наличии алюминиевой основы Noctua NT-CP1 оказывается надёжной и удобной для последующего демонтажа. Установка предусматривает всего три шага: снять защитный слой, прижать, снять второй защитный слой. Слегка липкое полимерное покрытие удерживает прокладку на процессоре после прижатия и обеспечивает электрическую изоляцию контактных поверхностей, если полимерный слой не получает повреждений.

Производство графитовых или графеновых прокладок зачастую сопряжено с высоким углеродным следом из-за энергоёмкой добычи сырья или высокотемпературных процессов синтеза. Выпускаемая компанией Carbice Corporation в США NT-CP1 создаётся с использованием переработанного алюминия и углеродосодержащих газовых отходов — последние служат сырьём при выращивании углеродных нанотрубок с использованием энергоэффективного технологического процесса при низких температурах. Термопрокладка Noctua NT-CP1 утилизируется с обычным алюминием, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла.

Версия для платформ AMD AM4 и AM5 была тщательно оптимизирована и протестирована для обеспечения наилучшей производительности с центральными и гибридными процессорами AMD Ryzen. При толщине 90 мкм, длине и ширине 33 × 33 мм прокладка идеально подходит для процессоров, которые устанавливаются в эти разъёмы.