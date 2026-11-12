Microsoft вернула поиск без ИИ — в Bing появился выключатель ИИ-ответов

Microsoft выпустила расширение для браузеров Edge и Google Chrome, которое позволяет отключать сводки искусственного интеллекта и функции чата в результатах поиска Bing. Компания сделала шаг навстречу пользователям, которые считают привнесённые ИИ технологии лишними.

«Считаем, в том, что касается ИИ, у пользователей Bing должен быть выбор. Вот почему Bing предлагает как поиск с функциями ИИ, так и традиционный вариант, а также расширение для браузера, которое позволяет людям с лёгкостью отключать функции ИИ», — пояснили в Microsoft. С установкой расширения в браузере появляется переключатель, с помощью которого можно в любой момент активировать или убрать функции ИИ в Bing. «Как показали исследования, пользователи хотят иметь возможность выбирать, подключать ИИ или нет в каждой сессии», — признали в компании.

Расширение уже доступно для загрузки пользователям Chrome и Microsoft Edge. Следует отметить, что после его установки поисковой системой по умолчанию станет Bing — видимо, это логично, потому что инструмент работает только с Bing. Не совсем, впрочем, понятно, почему Microsoft решила реализовать эту функцию в виде расширения, а не добавила её непосредственно на сайт своей поисковой системы.

Впрочем, и расширением пользоваться не обязательно. Если при вводе поискового запроса в конце добавить параметр «-ai», то в выдаче Bing для данного запроса все инструменты ИИ будут отключены. Минус такого подхода в том, что этот оператор приходится добавлять вручную к каждому поисковому запросу. Расширение же срабатывает автоматически при каждом поиске.