Выход Apple HomeView вызвал волну противоречивых обзоров — его называют «очаровательным умным дисплеем», ругают за скромный дебют и сомневаются в его способности «навести порядок в вашем хаотичном умном доме». Старшее поколение в восторге от устройства, но признаёт, что всё становится сложнее, когда гаджет пытается «взять на себя роль семейного iPhone». А подростки не в восторге от неудобных процедур аутентификации и предпочитают пользоваться своим iPhone.

Apple HomeView — умный дисплей, сочетающий в себе 7-дюймовый экран с разрешением 1088 × 1088 пикселей и максимальной яркостью 500 кд/м2, голосового помощника Siri и совершенно новый программный интерфейс. Устройство построено на базе процессора Apple A18 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти. В комплект поставки входит кабель USB Type-C в оплётке и адаптер питания мощностью 30 Вт.

Квадратный дисплей установлен на закруглённом алюминиевом основании, в котором размещён динамик. Внутри дисплея размещены два широкополосных динамика, а в основании — направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных излучателя, работающих по принципу компенсации вибраций. HomeView также поддерживает технологию AirPlay: владелец может транслировать контент прямо со своего iPhone или другого устройства Apple.

По мнению журналиста издания 9to5mac, HomeView — «очаровательное устройство». Он считает «весьма интересным» решение сделать дисплей квадратным. По его мнению, благодаря такой форме и программному интерфейсу, построенному вокруг циферблатов и виджетов, HomeView напоминает увеличенную версию Apple Watch, созданную специально для дома. HomeView воспринимается не как iPad, установленный на подставку, а как самостоятельное устройство, разработанное для конкретных задач.

В обзоре 9to5mac отмечается, что текст с экрана легко читается, таймеры отображаются крупно и чётко, но иногда хочется, чтобы экран был побольше, например, при просмотре рецептов приходится часто прокручивать страницу. Качество звука автор обзора оценил как среднее между HomePod mini и полноразмерным HomePod второго поколения. По его мнению, «звучание вряд ли поразит вас до глубины души, но для музыки или подкастов оно вполне достойное».