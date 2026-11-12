Выход Apple HomeView вызвал волну противоречивых обзоров — его называют «очаровательным умным дисплеем», ругают за скромный дебют и сомневаются в его способности «навести порядок в вашем хаотичном умном доме». Старшее поколение в восторге от устройства, но признаёт, что всё становится сложнее, когда гаджет пытается «взять на себя роль семейного iPhone». А подростки не в восторге от неудобных процедур аутентификации и предпочитают пользоваться своим iPhone.
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Apple HomeView — умный дисплей, сочетающий в себе 7-дюймовый экран с разрешением 1088 × 1088 пикселей и максимальной яркостью 500 кд/м2, голосового помощника Siri и совершенно новый программный интерфейс. Устройство построено на базе процессора Apple A18 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти. В комплект поставки входит кабель USB Type-C в оплётке и адаптер питания мощностью 30 Вт.
Квадратный дисплей установлен на закруглённом алюминиевом основании, в котором размещён динамик. Внутри дисплея размещены два широкополосных динамика, а в основании — направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных излучателя, работающих по принципу компенсации вибраций. HomeView также поддерживает технологию AirPlay: владелец может транслировать контент прямо со своего iPhone или другого устройства Apple.
По мнению журналиста издания 9to5mac, HomeView — «очаровательное устройство». Он считает «весьма интересным» решение сделать дисплей квадратным. По его мнению, благодаря такой форме и программному интерфейсу, построенному вокруг циферблатов и виджетов, HomeView напоминает увеличенную версию Apple Watch, созданную специально для дома. HomeView воспринимается не как iPad, установленный на подставку, а как самостоятельное устройство, разработанное для конкретных задач.
В обзоре 9to5mac отмечается, что текст с экрана легко читается, таймеры отображаются крупно и чётко, но иногда хочется, чтобы экран был побольше, например, при просмотре рецептов приходится часто прокручивать страницу. Качество звука автор обзора оценил как среднее между HomePod mini и полноразмерным HomePod второго поколения. По его мнению, «звучание вряд ли поразит вас до глубины души, но для музыки или подкастов оно вполне достойное».
По словам автора обзора, интерфейс на базе циферблатов с виджетами очень напоминает систему «расширений» (complications) в Apple Watch, а настройка циферблата покажется хорошо знакомой владельцам Apple Watch или iPhone. Неудобства у автора вызвало полное отсутствие у HomeView физических кнопок, особенно для регулировки громкости, «чтобы можно было быстро изменить уровень звука, не крича на Siri и не пользуясь сенсорным экраном».
AppleInsider назвал выход Apple HomeView «скромным дебютом с огромным потенциалом». По мнению издания, потенциал у устройства есть, но до того момента, когда его можно будет смело рекомендовать каждому, ещё далеко. Журналисты были весьма удивлены отсутствием громкого анонса «в духе театральных представлений Стива Джобса».
Автор обзора тестирует устройство уже больше недели, и, признаётся, что «ещё никогда не испытывал столь противоречивых чувств». По его словам, у Apple HomeView есть серьёзные недостатки, но при этом ему «хочется купить сразу пять штук». Ему и членам его семьи нравится дизайн HomeView.
По мнению автора обзора, возможность снижения яркости до 0,3 кд/м² может стать одной из самых сильных сторон устройства. Благодаря такой низкой яркости устройство идеально подходит для использования на прикроватной тумбочке: дисплей становится настолько темным, что не мешает спать, но при этом остаётся достаточно различимым, чтобы можно было увидеть отображаемую информацию.
Автор похвалил встроенную 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage за широкий угол обзора и умение приближать изображение, отслеживая лицо пользователя. По его мнению, было бы здорово, если бы оформление экрана менялось в течение дня и адаптировалось к тому, насколько далеко находится пользователь.
«HomeView — это новая платформа с собственной логикой навигации. Она представляет собой довольно необычный гибрид интерфейсов Apple Watch, Apple TV 4K и iPhone, однако к ней быстро привыкаешь — она интуитивно понятна и проста в освоении», — отметил автор обзора.
По мнению издания CNET, «новинка от Apple на самом деле не такая уж и новинка». Автор обзора отмечает, что на рынке «полно умных дисплеев» и единственным преимуществом HomeView является то, что это первое устройство Apple, созданное специально для экосистемы Apple HomeKit, «которое, впрочем, не наведёт порядок в вашем хаотичном умном доме». Устройство позволяет управлять календарями, списками покупок и многим другим, обеспечивая при этом дополнительный уровень конфиденциальности благодаря персональным профилям Face ID.
В обзоре CNET отмечается, что интерфейс работает быстро и отзывчиво благодаря чипу Apple A18, а многие умные дисплеи на фоне Apple HomeView кажутся «откровенно задумчивыми». Журналист с юмором заверяет, что не променяет на него свою колонку Bose SoundLink Max, но признаёт, что качество звука «вполне достойное» и не разочарует владельцев, тем более, что можно объединить несколько HomeView, HomePod, HomePod mini или других колонок с поддержкой AirPlay в единую мультирум-систему.
Автор обзора отмечает широкий выбор настраиваемых циферблатов, на которых отображаются время, дата, таймеры и погода. Кроме того, можно добавлять новые варианты или создавать собственные модульные циферблаты, используя различные виджеты. По его словам, «в некотором смысле устройство напоминает увеличенную версию Apple Watch: оно позволяет мгновенно получить нужную информацию, просто взглянув на экран. Кроме того, его можно использовать как семейный фотоальбом».
Автор признаёт, что умный дисплей от Apple впечатляет, но перед тем, как сделать HomeView центральным элементом умного дома советует учесть несколько нюансов. Устройства с поддержкой Matter и техника Philips Hue работают безупречно, но многие бюджетные решения подключить не удалось, хотя они нормально работали с колонками Amazon Echo и интегрировались в экосистему Alexa.
CNET отмечает, что обновлённый голосовой помощник Siri AI предлагает глубокую интеграцию с электронной почтой, напоминаниями и уведомлениями, а также лучше понимает контекст, поддерживает более естественный диалог и лучше адаптируется к ходу беседы.
Издание The Verge считает, что первый смарт-дисплей от Apple — великолепный центр управления умным домом и отличный помощник на кухне, однако «всё становится сложнее, когда устройство пытается взять на себя роль “семейного iPhone”». Автор обзора назвала Apple HomeView своим любимым смарт-дисплеем, но признала, что её 15-летней дочери «он не приглянулся».
По мнению обозревателя, Apple попала в ту же ловушку, что и другие производители смарт-дисплеев: вместо того чтобы просто качественно выполнять свои основные функции, устройство пытается делать гораздо больше — и именно здесь возникают проблемы: «Особенность подхода Apple заключается в том, что HomeView — это одновременно и общее устройство для всей семьи, и продолжение вашего iPhone или iPad».
Устройство предоставляет доступ к сообщениям, календарю и напоминаниям, если телефон находится дома и подключён к той же сети Wi-Fi. Таким образом, устройство становится общим, но при этом содержит личные данные — и именно при переключении между этими режимами HomeView начинает «спотыкаться». Неудобные процедуры аутентификации и постоянные перенаправления на iPhone сводят на нет преимущество управления без помощи рук.
Автор отметила следующие достоинства устройства:
- Быстрое управление умным домом.
- Отличные пошаговые инструкции для приготовления блюд.
- Полезный в быту голосовой помощник Siri.
- Великолепные настраиваемые варианты оформления экрана.
- Качественный звук.
К недостаткам она отнесла:
- Возможность прочитать текстовые сообщения другого пользователя.
- Иногда медленная работа Siri.
- Непродуманная система виджетов и приложений.
- Высокая стоимость настенных креплений, приобретаемых отдельно.
По мнению автора обзора, для семей, глубоко интегрированных в экосистему Apple это устройство может стать первым умным дисплеем, которым действительно будет пользоваться вся семья. Единственным недостатком в плане аппаратного оснащения она называет отсутствие физических кнопок.
По имеющимся данным, разработка смарт-дисплея Apple была практически завершена ещё несколько лет назад, однако его выпуск постоянно откладывался. «Яблочный» эксперт Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg предположил, что главной причиной стала задержка с выпуском обновлённого голосового помощника Siri с ИИ.
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