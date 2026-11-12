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Leica вернула редкую «молотковую» отделку: вышла плёночная камера M-A и цифровая M11-P в исполнении Hammertone

Компания Leica анонсировала выпуск специальных версий камер M-A и M11-P, дизайн которых выполнен в редком для бренда стиле — с покрытием типа «молотковая эмаль» (hammertone). Для современных камер Leica такая отделка является большой редкостью. В прошлом она уже применялась, например, в камере Leica MD, входившей в состав системы Leitz Reprovit, или в крайне редкой модели Leica MD, выпущенной в 1964 году тиражом в десять экземпляров.

Источник изображений: Leica

Источник изображений: Leica

По словам Leica, представленные специальные версии камер M-A и M11-P черпают вдохновение в редких лимитированных сериях Leica, таких как Leica MD Hammertone (1964 г.), MP LHSA (2003 г.), Leica M9 Hammertone (2011 г.) и Leica M-A Vienna Edition (2016 г.).

В компании сообщили, что для данных спецверсий был усовершенствован процесс нанесения покрытия, что позволило добиться равномерной текстуры по всей поверхности камеры. Особенность такого покрытия заключается в том, что способ его нанесения делает каждую камеру уникальной.

У моделей M-A и M11-P молотковой эмалью покрыты верхняя и нижняя панели. Корпус выполнен из цельной латуни, элементы управления дополнены перекрёстной насечкой, а кнопка спуска затвора имеет блестящее серебристое покрытие. Камеры также получили отделку из чёрного искусственного материала, имитирующего вулканит, с белой гравировкой.

Модель Leica M11-P Hammertone отличается закруглёнными краями верхней и нижней панелей, выполненными в классическом стиле и гармонирующими с текстурой молотковой эмали. Кроме того, на передней панели камеры появился новый винт с серебристо-хромированным покрытием.

«Начиная с 1930-х годов, отделка "молотковая эмаль" стала символом сочетания долговечности и технической эстетики. Характерная текстура формируется в процессе высыхания: металлические пигменты и специальные добавки создают едва заметные перепады поверхностного натяжения. В промышленном дизайне — особенно в Германии — такое покрытие стало олицетворением функциональности и надёжности», — отметил представитель Leica.

Камеры Leica M-A Hammertone и Leica M11-P Hammertone поступят в продажу 12 ноября. Их можно будет приобрести в фирменных магазинах Leica, в интернет-магазине Leica, а также у официальных дилеров. Розничная цена Leica M-A Hammertone составляет $8000, а Leica M11-P Hammertone — $10 950.

Ранее Leica выпустила камеру M-A Hammertone Limited Edition в честь 20-летия магазина Leica в Гиндзе, Япония, серия была ограничена 100 экземплярами.

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Теги: leica, камера
leica, камера
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