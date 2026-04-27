Аналоговый фотоаппарат Leica M-A переиздан ограниченной серией с «молотковой» отделкой

Leica M-A Hammertone Limited Edition выпускается в честь 20-летия магазина Leica в Гиндзе, Япония, и ограничена всего 100 экземплярами. Камера будет доступна эксклюзивно в магазинах Leica в Японии. Ожидается, что камера будет стоить как минимум столько же, сколько обычная Leica M-A, розничная цена которой составляет $7000. «Молотковая» отделка отличается повышенной прочностью и придаёт 35-мм плёночному фотоаппарату особенно брутальный вид.

Leica регулярно предлагает различные камеры серии M, например, Leica M9 Hammertone, выпущенную ограниченной серией в 100 экземпляров в честь пятой годовщины магазина Leica Store Ginza в 2011 году. Теперь Leica Store Ginza отмечает свою 20-ю годовщину выпуском Leica M-A Hammertone.

Эта ограниченная серия сочетает чёрную искусственную кожу с верхней и нижней панелями, отделанными серой «молотковой» эмалью, которая, как утверждается, отличается особой прочностью. Окрашенная таким способом поверхность выглядит, как прокованная вручную молотком. Юбилейное издание подчёркнуто надписью 20 Jahre. По техническим характеристикам лимитированная серия соответствует обычной Leica M-A.

Leica M-A — это аналоговая дальномерная камера, в которой полностью отсутствуют электронные компоненты. Это означает, что камере не требуется батарея, но она также не имеет экспонометра, автоматической экспозиции и автофокуса. Механический фокальный затвор поддерживает выдержку до 1/1000 с, скорость синхронизации вспышки ограничена выдержкой 1/50 с.