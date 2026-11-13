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Microsoft парализовало на полдня: глобальный сбой Outlook и Teams затронул десятки тысяч пользователей

В минувший четверг Microsoft столкнулась с масштабным глобальным сбоем в работе сервисов Microsoft, включая Outlook, Teams и Copilot, который затронул тысячи пользователей в США, а затем распространился на Азиатско-Тихоокеанский регион, увеличив число пострадавших до десятков тысяч пользователей. Несмотря на предпринимаемые усилия, сбой продолжается уже около 12 часов, пишет Reuters.

Источник изображения: Simon Ray/unsplash.com

Источник изображения: Simon Ray/unsplash.com

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, пик сообщений о неполадках в Outlook пришёлся на 21:00 мск — было зафиксировано около 130 тыс. сообщений о неполадках в работе Outlook в США.

Microsoft сообщила в уведомлении, что пострадали функции Microsoft 365, зависящие от Exchange Online и электронной почты, в то время как компоненты, не связанные с Exchange Online, функционируют в обычном режиме.

В компании добавили, что «нет данных» о какой-либо вредоносной активности, которая могла бы стать причиной сбоя. По словам Microsoft, проблемы связаны с работой серверов.

В своем последнем обновлении компания сообщила, что внесла коррективы в работу затронутых серверов, однако это не привело к стабильному восстановлению сервисов. Вместе с тем, в регионах, где были применены корректировки, наблюдается частичное восстановление работы.

«Мы анализируем, какие дополнительные меры можно предпринять для повышения общей стабильности инфраструктуры», — заявили представители компании в социальной сети X.

Проблемы затронули государственные учреждения в Австралии, Японии и США, а также такие компании, как OpenAI и Anthropic. Министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берк (Tony Burke) заявил на брифинге, что в Microsoft полагают, что «ситуация в некотором смысле напоминает инцидент с CrowdStrike, когда обновление пошло не по плану». «Проблемы, с которыми они столкнулись... затрагивают прежде всего системы электронной почты», — добавил он.

Масштабный сбой в работе программного обеспечения CrowdStrike в 2024 году вывел из строя миллионы компьютеров по всему, парализовав технологические системы в больницах, банках и аэропортах. В этот раз среди организаций, затронутых сбоем, оказались австралийские спецслужбы и федеральная полиция. В Японии заместитель генерального секретаря кабинета министров Масанао Одзаки (Masanao Ozaki) заявил, что сбой затронул инфраструктуру правительственных информационных систем.

Индийские авиакомпании IndiGo и Akasa Air также заявили о сбоях в работе своих служб поддержки, использующих электронную почту. Также сбой нарушил процессы управления средствами в тайваньских брокерских фирмах, компаниях по страхованию жизни и инвестиционных трастах. Производитель электрических грузовиков Workhorse Group, планировавший проведение оглашения финансовых результатов за третий квартал 12 ноября, перенёс публикацию отчёта на 16 ноября, сославшись на перебои в работе, вызванные глобальным сбоем систем Microsoft.

Microsoft уже сталкивалась со сбоями в работе сервисов 365 в январе этого года, а также в октябре прошлого.

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Теги: microsoft, сбой, серверы
microsoft, сбой, серверы
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