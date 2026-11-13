Asus представила андроида Gallop для упаковки материнских плат — теперь все вопросы по некомплекту к нему

Тайваньская компания Asus представила своего первого человекоподобного робота Gallop, предназначенного для выполнения производственных операций на предприятиях электронной промышленности. Робот проходит испытания на заводе группы Asus, где обучается комплектовать коробки с материнскими платами.

В процессе начального обучения роботу необходимо научиться раскладывать по коробкам 15 различных компонентов, многие из которых представляют собой мелкие детали в тонких прозрачных пластиковых пакетах. Продолжительность операции составляет около 20 секунд на одну материнскую плату. Asus поставила цель достичь точности выполнения задания 99,5 % без выхода за нормативы времени.

Робот Gallop — это человекоподобный торс с двумя манипуляторами-руками на неподвижном основании. Его программно-аппаратная платформа построена на одном вычислительном модуле Nvidia Jetson AGX Thor, размещённом непосредственно внутри робота. Программная архитектура разделена на четыре уровня: планировщик анализирует окружающую обстановку и разбивает задачу на последовательность действий; отдельная система надзора контролирует выполнение операций и при необходимости пересматривает план; уровень навыков отвечает за движения, захват и размещение предметов; а управляющий уровень непосредственно контролирует работу рук и манипуляторов. Между уровнями предусмотрены фиксированные интерфейсы, позволяющие заменять используемые модели искусственного интеллекта без полной переработки конструкции робота.

Обучение Gallop сочетает несколько методов. Сначала робот наблюдает за работой опытных сотрудников, которые с их согласия используют небольшие камеры на голове для записи производственных операций. Затем программная симуляция генерирует вариации записанных действий, помогая системе адаптироваться к изменениям условий. Дополнительно оператор в VR-шлеме и перчатках может непосредственно управлять роботом при выполнении операций с теми же деталями и камерами, которые используются на настоящем рабочем месте.

Asus самостоятельно разрабатывает корпус и манипуляторы робота с кистями и пальцами, чувствительными к тактильным операциям. Двигатели и другие стандартные компоненты компания закупает на стороне.

Программа разработки Gallop стартовала в начале 2026 года. В течение следующего года Asus планирует оснастить робота собственной многопалой кистью с тактильной чувствительностью, установить его на колёсную платформу и продемонстрировать потенциальным заказчикам на выставке Computex 2027.

Meet Gallop at work. Its first job: packing motherboard accessories, 15 small parts, many in soft bags. It learns by watching our own workers, then practicing on the same parts. Albert Chang explains how: https://t.co/8gtKPDuey4 #Asus #AI #PhysicalAI https://t.co/CF3iCBmblh — S.Y. Hsu (@SYHsuAsus) November 13, 2026

Запуск пилотных проектов у клиентов планируется в 2027 году, а выход на рынок — во второй половине 2028 года. Первоначальной областью применения станет производство электроники. В дальнейшем компания рассматривает возможность использования Gallop в больницах и других учреждениях сферы обслуживания. Перенос навыков на других роботов обещает ускорить процесс подготовки роботов к самостоятельному труду. Компания обещает не отбирать рабочие места у людей, а только освободить их от монотонных рутинных операций.