Мышь с трекболом, который можно подвинуть под себя: Keychron открыла предзаказы на T1 HE за $60

Компания Keychron открыла приём предварительных заказов на беспроводную мышь с трекболом T1 HE, главной особенностью которой стал механизм точной настройки положения управляющего шара под размер руки. Если представленный на выставке CES 2026 манипулятор Nape Pro имел плоский компактный корпус для установки вплотную к клавиатуре, то новинка получила привычную эргономичную форму в духе аналогичных устройств от Logitech и Kensington.

В модели T1 HE используется съёмный шар диаметром 34 мм, расположенный на левой боковой грани прямо под большим пальцем. Поскольку длина пальцев и размер ладони у всех людей разные, инженеры добавили систему точной подгонки: с помощью двух регуляторов на нижней части корпуса пользователь может сдвигать сам шар по вертикали и горизонтали, а также немного выдвигать его наружу или утапливать глубже в корпус.

Диапазон регулировки составляет всего несколько миллиметров в каждом направлении. Но даже такая возможность подстройки элемента управления позволяет расположить его ровно под подушечкой большого пальца, чтобы пользователю не приходилось тянуться к нему при долгой работе.

За точность позиционирования в T1 HE отвечает оптический сенсор с регулируемой чувствительностью от 100 до 2400 DPI, а в основных кнопках установлены магнитно-оптические переключатели MagOptic с 11 уровнями настройки точки срабатывания. Настраивать работу переключателей, менять профили DPI, переназначать шесть клавиш и записывать макросы можно через приложение Keychron Launcher.

Мышь поддерживает подключение по радиоканалу 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц, по Bluetooth к трём устройствам или по кабелю USB-C, а встроенный аккумулятор на 600 мА·ч способен обеспечить до 116 часов автономной работы.

Новинка уже доступна для заказа в официальном онлайн-магазине Keychron по цене $59,99. На выбор предлагаются три расцветки: чёрная, белая и полупрозрачная. Поставки первым покупателям должны начаться в первой половине декабря.