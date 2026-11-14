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Huawei скрестила SSD с магнитофоном — магнитоэлектрические диски испытали в реальных условиях

Китайские источники сообщают, что Huawei приступила к испытаниям в реальных условиях невиданной доселе системы хранения данных на основе собственной технологии магнитоэлектрических дисков (Magneto-Electric Disk, MED). Накопители MED сочетают в одном корпусе SSD и «магнитофон» — магнитную ленту с приводом и головками чтения/записи. Технология облегчает работу с архивами и снижает зависимость от дефицитных жёстких дисков.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

О разработке технологии MED компанией стало известно ровно два года назад. Теперь разработка перешла из лаборатории к проверке на площадке клиента — компании Yunshangtun в Гуйане (провинция Гуйчжоу). Предполагаемые области применения MED — хранение наборов данных для больших языковых моделей, архивирование медиаконтента, резервное копирование, аварийное восстановление и научные исследования.

Главная задача разработки — объединить низкую стоимость долговременного хранения, характерную для магнитной ленты, с возможностью сравнительно быстрого извлечения информации, свойственной жёстким дискам (HDD). Иначе говоря, улучшить работу с «холодными» и «тёплыми» данными, которые ИИ может в любой момент по собственному усмотрению потребовать превратить в «горячие» — загрузить в ОЗУ или SSD.

Аналитики считают, что в системах обработки и хранения данных доля «тёплых» и «холодных» данных будет расти. В то же время будет увеличиваться число одновременно работающих ИИ-агентов, которым внезапно может понадобиться информация из сильно «охлаждённых» архивов. Например, такая потребность часто возникает при использовании ИИ в научных исследованиях.

Гибрид SSD и магнитной ленты компании Huawei оптимизирован для быстрого поиска в архивах: на SSD хранятся метаданные, позволяющие быстро извлекать нужную информацию с ленты. При этом хранение данных на ленте не требует энергозатрат, характерных для работы жёстких дисков. Кроме того, Huawei в любой момент может лишиться доступа к HDD из-за санкций, что также побудило компанию работать над технологией MED. Благо с производством флеш-памяти у Китая всё более-менее в порядке.

В основе технологии MED (Magneto-Electric Disk) лежит магнитоэлектрический эффект, позволяющий управлять магнитным состоянием материала с помощью электрического поля. В отличие от обычных жёстких дисков, где электрический ток в катушке головки записи создаёт магнитное поле, изменяющее направление намагниченности участков поверхности пластины, в магнитоэлектрических материалах предусмотрена возможность переключения магнитного состояния непосредственно приложенным электрическим напряжением благодаря взаимосвязи электрической поляризации и намагниченности. Тем самым можно воздействовать на магнитный материал непосредственно электрическим полем.

Для этого используются материалы, в которых электрические и магнитные свойства взаимосвязаны: приложенное напряжение способно изменять направление намагниченности, позволяя записывать биты без традиционного магнитного воздействия катушки головки. Такой подход потенциально снижает энергозатраты на запись и тепловыделение, однако конкретная конструкция носителя Huawei, состав магнитного материала и механизм считывания информации пока подробно не раскрыты.

Потребности ИИ и необходимость хранить всё больше мультимедийных данных, включая данные для обучения моделей, увеличивает спрос на магнитные ленты и системы хранения «холодных» данных. Так пару недель назад компания Fujifilm сообщила о крупнейших за 20 лет инвестициях в расширение производства магнитных лент LTO для библиотек по хранению данных. Это не спонтанное решение: в первом квартале 2026 года объём поставок ленточных носителей LTO вырос на 57 % в годовом исчислении, хотя ещё годом раньше было зафиксировано годовое снижение продаж.

Помимо решения проблемы дефицита носителей, магнитоэлектрические диски и библиотеки Huawei обещают занять промежуточное положение между системами хранения данных на жёстких дисках и ленточными накопителями. Испытания в реальных условиях должны показать преимущества этой технологии или похоронить её.

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Теги: huawei technologies, ленточный накопитель, хранение данных
huawei technologies, ленточный накопитель, хранение данных
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