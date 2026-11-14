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Corsair выпустила прозрачный блок питания, который умеет отключать видеокарту при перегрузке

Corsair предложила блок питания HX1000i Shift Crystal с системой поконтактной защиты от перегрузки по току PinProtect+. Она отслеживает ток на каждом из шести контактов питания +12 В разъёма 12V-2×6. Встроенный концентратор iCUE LINK упрощает сборку ПК, позволяя подключать к блоку питания до 24 совместимых устройств. Прозрачные поликарбонатные окна и RGB-подсветка придают модели эффектный внешний вид.

Источник изображений: corsair.com

Источник изображений: corsair.com

Производитель показал Corsair HX1000i Shift Crystal на выставке Computex 2026. В основе новинки лежит платформа HXi Shift, дополненная технологией PinProtect+. Блок питания получил сертификат эффективности Cybenetics Platinum, соответствует требованиям ATX 3.1 и PCIe 5.1 и поддерживает управление через приложение Corsair iCUE.

С трёх сторон корпус Corsair HX1000i Shift Crystal оснащён прозрачными поликарбонатными вставками — они открывают обзор на внутренние компоненты, в том числе японские электролитические конденсаторы, рассчитанные на температуру до 105 °C. Встроенный 140-мм вентилятор на подшипнике Magnetic Dome дополнен настраиваемой RGB-подсветкой. Она также служит индикатором состояния защиты PinProtect+: при её срабатывании подсветка меняется на красную.

Система отслеживает силу тока на каждом из шести контактов +12 В — соответствующие показатели выводятся в интерфейсе iCUE. При превышении установленного порога начинается отсчёт задержки, а программа выводит уведомление. Если повышенный ток сохраняется до окончания задержки, PinProtect+ ограничивает питание по кабелю, что приводит к отключению видеокарты и снижает риск повреждения оборудования. Вентилятор блока питания при этом начинает вращаться на максимальной скорости. Задержка позволяет не отключать видеокарту при кратковременных скачках тока: если показатели возвращаются к норме, защитное отключение не происходит.

Пользователь может задать пороговое значение силы тока от 7 до 10 А (по умолчанию 9,5 А), выбрать длительность задержки от 10 до 180 с (по умолчанию 30 с), просмотреть журнал событий и проверить состояние подключения. После срабатывания защиты рекомендуется проверить двухцветные разъёмы кабеля: видимые серые участки указывают на неполную установку разъёма.

Встроенный концентратор iCUE LINK упрощает сборку ПК: совместимые устройства подключаются к блоку питания без отдельного концентратора и дополнительного кабеля его питания PCIe. Двухканальная архитектура поддерживает подключение до 24 устройств — по 12 на канал. Совместимые устройства соединяются последовательно и автоматически распознаются программой Corsair iCUE, в которой можно индивидуально настраивать скорость вращения вентиляторов и RGB-подсветку. Для программного управления предусмотрено USB-подключение к материнской плате.

Расположенные на боковой панели разъёмы обеспечивают удобный доступ к кабелям Corsair Type-5. Модульная конструкция позволяет подключать только необходимые для конкретной сборки кабели, упрощая монтаж и укладку проводов. Кабели оснащены низкопрофильными гребёнками.

Для Corsair HX1000i Shift Crystal заявлен КПД до 91 %. Блок питания поддерживает кратковременные скачки нагрузки в соответствии с требованиями ATX 3.1. Предусмотрен режим Zero RPM: при небольших нагрузках вентилятор останавливается и включается при необходимости дополнительного охлаждения. По заявлению производителя, решётка вентилятора с трёхмерным Y-образным узором уменьшает сопротивление воздушному потоку.

Номинальная мощность Corsair HX1000i Shift Crystal составляет 1000 Вт. Цена в американском магазине Corsair — $339,99, гарантия — десять лет.

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Теги: corsair, блок питания, rgb
corsair, блок питания, rgb
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