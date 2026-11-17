Наши постоянные читатели, интересующиеся темой фотографии, уже знакомы с HUAWEI XMAGE — мой коллега Александр Бабулин рассказывал об этом событии в прошлом году, а совсем недавно он сделал репортаж о российских итогах конкурса уже этого года. Примечательно, что российские номинанты HUAWEI XMAGE были названы даже раньше, чем состоялось объявление глобальных итогов конкурса. Оно, по уже сложившейся традиции, стало частью одного из самых важных событий в мире профессиональной фотографии — Paris Photo 2026, крупнейшей международной ярмарки художественной фотографии, проходившей с 12 по 15 ноября в парижском Гран-Пале.

⇡#Paris Photo и 200 лет фотографии

Этот год — особенный для фотографии, в 2026-м мир отмечает 200 лет фотографии как явления. Один из ключевых исторических ориентиров, от которого отсчитывают появление фотографии, — работа Нисефора Ньепса «Вид из окна в Ле Гра», датируемая 1826–1827 годом. Ньепс использовал технологию гелиографии: свет воздействовал на слой светочувствительного битума, нанесённого на металлическую пластину. Чтобы получить единственное изображение, требовалась многочасовая экспозиция.

Более совершенная (и, соответственно, получившая большее распространение и лучше знакомая любителям фотографии) технология — дагеротипия — появилась на 13 лет позже, в 1839 году. Со временем появились негативно-позитивные процессы, стеклянные фотопластинки, фотоплёнка, затем цветная фотография и — вот уже сравнительно недавно — привычные теперь самому массовому пользователю электронные сенсоры и цифровая обработка. За два столетия фотография превратилась из сложного и дорогостоящего технического эксперимента в одну из наиболее доступных форм творчества. Но началось все 200 лет назад с того самого вида из окна.

Paris Photo на этом масштабе событие довольно молодое. Впервые оно прошло в 1997 году, в 2026-м проводится в 29-й раз. В отличие от музейной выставки, Paris Photo представляет собой прежде всего ярмарку художественной фотографии, на которой галереи не только демонстрируют, но и продают произведения. Однако полностью отделить коммерческую составляющую от культурной невозможно: посетителям предлагают многочисленные тематические экспозиции, образовательные программы, встречи с авторами, дискуссии и огромный выбор фотокниг и тематической литературы. В результате Paris Photo оказывается интересна далеко не только профессионалам и потенциальным покупателям фотографий.

В этом году на территории одного из самых впечатляющих, красивых и необычных зданий Парижа — Гран-Пале создавался для Всемирной выставки 1900 года, посвящённой в том числе технологическому прогрессу, и дворец сам по себе является демонстрацией этого прогресса — собрались 246 экспонентов из 38 стран, включая 199 галерей и 48 издательств. Общее количество показанных художников достигает приблизительно 1260, а точное количество представленных фоторабот хотя и не названо официально, но ориентировочно составляет более 5000. Этот материал был написан еще до окончания ярмарки-2026, но для понимания масштаба: в 2025 году Paris Photo посетили 75 тысяч человек!

Очевидно, что в этом году 200-летие официально объявлено центральной темой ярмарки. И очень символично, что этот юбилей совпал еще с одним — первым юбилеем конкурса HUAWEI XMAGE Awards.

⇡#10 лет XMAGE

Его история началась в 2017 году с проекта NEXT-IMAGE — международного фотоконкурса для любителей мобильной фотографии, использующих технику Huawei. За прошедшее десятилетие компания успела пройти несколько заметных этапов. В 2016 году Huawei P9 стал одним из первых результатов сотрудничества с Leica и получил двойную тыльную камеру. В 2018-м Huawei P20 Pro привлёк внимание тройной камерой, а годом позже P30 Pro продемонстрировал возможности перископической телеоптики. Последующие поколения получили более крупные сенсоры, сложные оптические системы и развитые алгоритмы обработки изображений. В линейке Pura 70 Ultra использовалась необычная конструкция выдвижного объектива, а Pura 80 Ultra выделялся переключаемой телеоптической системой, обеспечивающей два фокусных расстояния.

На смену сотрудничеству с Leica в 2022 году пришёл собственный бренд XMAGE, объединяющий аппаратные технологии, алгоритмы и подход Huawei к цветопередаче. То же название получил и фирменный конкурс. За десятилетие в конкурсах Huawei приняли участие фотографы более чем из 170 стран и регионов, представившие свыше 6,5 млн работ. Только в 2026 году организаторы получили 820 тысяч работ — для сравнения: годом ранее их было 743 тысячи. Нынешний слоган бренда — Now is Your Shot — делает акцент на доступности фотографии и умении замечать момент, а не исключительно на техническом качестве камеры.

Выставка, сопровождающая конкурс и демонстрирующая лучшие представленные на нем работы, стала частью экспозиции Paris Photo. Она получила название A Heartwarming World, которое в русскоязычных материалах передано как «Жизнеутверждающий взгляд на мир». И, несмотря на то, что спонсорские экспозиции располагаются на периферии зала (кажется, организаторы пытаются таким образом подчеркнуть свою независимость от коммерческих брендов и стремление буквально ставить в центр культурную составляющую мероприятия), привлекла огромное внимание посетителей и участников. Не могу не заметить, что их внимание привлекало в том числе и яркое, выделяющееся на фоне остальных стендов оформление экспозиции и, скажем так, более традиционный и привычный стиль фотографий, отличающихся от зачастую весьма экспериментальных и сложных для восприятия работ экспонентов основной части выставки. Но все же на первом месте, конечно, был уровень работ — бесспорно, очень высокий.

Присутствием на Paris Photo Huawei старается подчеркнуть репутацию компании–создателя самых прогрессивных с точки зрения фотовозможностей смартфонов (кстати, аппарат именно этой компании занял первое место в нашем тесте камерофонов в этом году). Конкурс и выставка формируют вокруг бренда собственное сообщество фотографов, а сотрудничество с профессиональными институциями придаёт этому проекту художественный контекст.

В день открытия Paris Photo состоялась церемония награждения победителей международного конкурса XMAGE Awards 2026. Из 820 тысяч заявок жюри отобрало сто лучших работ, образовавших коллекцию XMAGE 100. В рамках награждения были представлены три направления: Order and Precision («Порядок и точность»), Time and Reflection («Время и осмысление») и Aesthetics and Resonance («Эстетика и эмоциональный отклик»). В итоговую сотню вошли работы фотографов из разных стран, созданные как на новейших флагманах Huawei, так и на устройствах нескольких предыдущих поколений.

Три главные награды, Grand Prize, получили авторы, выбранные из XMAGE 100. Каждому полагается творческий грант в размере 10 тысяч долларов. Остальные 97 участников итоговой сотни получают по 1 500 долларов. Таким образом, общий объявленный фонд этих наград составляет 175 500 долларов.

Одним из трёх главных лауреатов стал Али Абдул Хамид аль-Арбаш (Ali Abdul Hamid Alarbash) с серией Light & Shadow Across France («Свет и тени Франции»). Автор запечатлел повседневную жизнь Парижа: ребёнка среди мыльных пузырей, молодую пару на закате, прохожих, бегунов и отдыхающих на берегу Сены. В основе серии — наблюдение за обычными городскими сценами, которые благодаря удачно выбранному моменту и естественному освещению становятся выразительными фотографическими сюжетами. Для создания серии использовались несколько смартфонов Huawei, включая P60 Pro, P50 Pro, nova 11 Pro и Pura 80 Ultra.

Вторую главную награду получил Май Шуньси (Mai Shunxi) за фотографию A Fleeting Encounter («Мимолётная встреча»), снятую на Huawei Pura 90 Pro Max. Лично для меня этот снимок — фаворит среди трех призеров. На снимке девушка смотрит прямо в объектив, а за ней видна размытая фигура прохожего. Противопоставление неподвижного взгляда и движения окружающего мира создаёт ощущение случайного, но запоминающегося мгновения. Работа посвящена встречам людей в большом городе — от мимолётных контактов с незнакомцами до отношений, способных изменить человеческую жизнь.

Третьим обладателем Гран-при стал Вань Бэнь (Wan Ben) с чёрно-белой работой Gaze Across Time and Space («Взгляд сквозь время и пространство»), созданной на Huawei Mate 80 RS Ultimate Design. На фотографии древние каменные изваяния стоят на фоне горного пейзажа, а небо над ними пересекают конденсационные следы самолётов. Сопоставление многовековых памятников и быстро исчезающих следов современной авиации создаёт контраст между историей и настоящим. Жюри отметило способность автора соединить в одном кадре образы разных эпох и превратить случайно замеченную сцену в самостоятельное художественное высказывание.

Среди остальных участников XMAGE 100 можно найти самые разные жанры — от пейзажной и уличной фотографии до портретов, репортажей и визуальных экспериментов. В итоговую подборку вошёл и российский фотограф Константин Шендель с работой Guardian of the Fog («Страж тумана»), снятой на Huawei P60 Pro. Разнообразие представленных устройств позволяет заметить любопытную особенность конкурса: для получения выдающегося снимка необязательно пользоваться самой современной камерой. Техническое совершенство расширяет возможности фотографа, но удачный сюжет, композиция и выбор момента важнее характеристик устройства.

Выше — еще несколько работ из XMAGE 100, которые мне хотелось бы отметить. С полной подборкой можно ознакомиться по этой ссылке, и я очень рекомендую это сделать.

⇡#Юбилейная почётная награда

В честь десятилетия конкурса организаторы учредили специальную награду 10th Anniversary Honorary Award — «Почётную награду к десятилетию XMAGE Awards». В отличие от основных призов, присуждаемых за конкурсные работы нынешнего года, она призвана отметить давних участников и авторов, внесших вклад в развитие фотографического сообщества Huawei. За десять лет проект прошёл путь от NEXT-IMAGE до XMAGE Awards, сменились несколько поколений смартфонов, появились новые технологии съёмки и обработки изображений. Юбилейная награда стала способом отметить не только актуальные достижения, но и историю самого конкурса и людей, участвовавших в его становлении.

Почётной награды удостоились семь фотографов:

Абдул Хафиз бин Аб Хамид (Abdul Hafiz Bin Ab Hamid) — Loves («Любовь»);

Али Абдул Хамид Хассан аль-Арбаш (Ali Abdul Hamid Hassan Alarbash) — Light & Shadow Across France («Свет и тени Франции»);

Андрес Валье Родригес (Andrés Valle Rodríguez) — The Innocence («Невинность»);

Бартломей Мазурек (Bartłomiej Mazurek) — Perfect Moment («Идеальный момент»);

Лэй Лэй (Lei Lei) — In the Spotlight («В свете прожектора»);

Луис Родригес (Luis Rodríguez) — Daniela & Jean («Даниэла и Жан»);

Янь Лэй (Yan Lei) — Storm over Mong Kok («Буря над Монгкоком»).

Примечательно, что в число многолетних контрибуторов конкурса вошел и Али Абдул Хамид аль-Арбаш, удостоившийся в этом году одного из трёх Гран-при основного конкурса.

⇡#Young Creators Award: награды молодым фотографам

Особое место в церемонии заняла Young Creators Award — премия молодых авторов. В 2026 году её получили два фотографа: Виктор Леви (Victor Lévy) и Юй Хан (Yu Hang). Поддержка молодых авторов является одним из направлений развития XMAGE: компания стремится не только привлекать к участию в конкурсе опытных фотографов, но и знакомить начинающих авторов с возможностями мобильной съёмки.

Виктор Леви был отмечен за работу Geneva, 2026 («Женева, 2026»), снятую на Huawei Pura 90 Pro Max. Вторым обладателем премии стал Юй Хан с серией фотографий City of Encounters («Город встреч»), созданной на Huawei Mate 80. Обе работы также включены в официальную подборку XMAGE 100.

Награждение молодых авторов стало одним из самых непосредственных эпизодов торжественной церемонии. Юй Хан не смог посетить церемонию лично из-за проблем с получением визы, но записал яркое видеообращение для аудитории. А благодарственное слово Виктора Леви было едва ли не самым трогательным моментом церемонии — молодой человек заметно волновался, и это лучше любых слов подчеркивало важность происходящего для него.

Развитие молодёжного направления выглядит закономерным шагом. Современный смартфон существенно снижает технический и финансовый порог входа в фотографическое творчество. Разумеется, специализированная техника сохраняет преимущества во многих профессиональных задачах, но доступность мобильной съёмки позволяет буквально каждому попробовать себя в фотографии.

Подводя итог, повторюсь, что пересечение юбилеев на Paris Photo и XMAGE Awards очень символично. Большая международная ярмарка демонстрирует двухсотлетнюю историю фотографии, разнообразие художественных направлений и технических способов создания изображений. Конкурс Huawei показывает одну из современных ветвей этого развития — мобильную фотографию, доступную миллионам людей. Между ранними гелиографическими опытами и сегодняшними вычислительными камерами лежит огромная технологическая дистанция, но главная задача фотографа осталась прежней — увидеть, заметить и сохранить мгновения жизни и визуальное впечатление от них.