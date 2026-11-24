В прошлых двух выпусках «Мастерской» мы разбирались с T2I (text-to-image) стороной достоинств сравнительно новой локальной модели FLUX 3 Image Klein. Напомним общий вывод: нейросеть работает в целом достойно (особенно если к обогащению исходных кратких подсказок привлекать облачных чат-ботов) и вполне быстро. Быстро даже с учётом того, что разрешение итоговой картинки (в файлах модельных циклограмм для рабочей среды ComfyUI, скачанных прямо со страницы разработчиков этой модели, Black Forest Labs (BFL), на Hugging Face) по умолчанию выставлено на внушительную отметку 4 Мпикс (2048×2048 пикселов для квадратной картинки). Зональные подсказки (координатные рамки, bbox) тоже довольно неплохо работают даже в чистом T2I-режиме, без привлечения графических средств рисования этих самых рамок, — то есть когда для модели прямо в подсказке, словами, примерно расписано, в пределах каких координатных зон что именно изображать. Впрочем, в руководстве самой BFL по применению FLUX 3 Image Klein особый упор делается на возможности этой модели по преобразованиям I2I (image-to-image). Это либо когда исходную, уже каким-то образом полученную ранее картинку модифицируют, либо когда из нескольких имеющихся изображений собирают одно, вполне органично все те сочетающее (что опять-таки может делаться и при помощи зональных подсказок). Стоит попробовать!

⇡#Не рефлексируем, просто рисуем

В каталоге с примерами циклограмм на странице BFL на Hugging Face выберем на сей раз ту, в названии которой содержится «i2i», и загрузим её в веб-интерфейс активной рабочей среды ComfyUI. На всякий случай напомним, что все необходимые для этого предварительные шаги мы детально описывали в двух предыдущих «Мастерских». Внешне циклограмма для I2I отличается от предназначенной для T2I только наличием ноды «Image». Нода «Bounding boxes (optional)», которой мы в прошлый раз уделили немало внимания, тоже на месте, и к её входу «background» присоединён на сей раз выход «IMAGE» этой самой ноды «Image». Пока исследуем I2I-возможности FLUX 3 Image Klein без привлечения зональных подсказок, — режим «Nodes 2.0» в настройках рабочей среды можно не активировать.

Нода «Prompt» опорной I2I-циклограммы содержит краткую инструкцию:

spread strawberry jam on the toast and add a few fresh blueberries on the plate

Вместо того чтобы скачивать референсное изображение из той же папки, откуда только что забрали циклограмму, разживёмся для разнообразия любым подходящим, лишённым копирайта фото свежеприготовленного тоста — да вот хотя бы из бесплатного репозитория FreePik. Нам тут нужен в качестве основы только тост; джем и ягодки работающая в режиме I2I модель должна добавить сама: на данном этапе мы именно правим исходное единственное изображение, а не комбинируем несколько картинок в одну. Убеждаемся, что переключатель «enable upsampler» в свёртке «Prompt Upsampler» находится в положении «true» и что переключатель «match input image» в соседней (справа) ноде «Output size» тоже выставлен в «true», после чего запускаем циклограмму на исполнение.

Ну что же, придраться не к чему: джем (на вид действительно земляничный) щедро намазан, несколько ягодок черники разбросаны в художественном беспорядке. Кстати, вот во что превратила исходную подсказку работающая в локальном варианте FLUX 3 Image Klein модель-обогатитель — в роли которой, напомним, выступает дообученный в BFL вариант Qwen3.5-9B:

Create a photograph preserving the first image as the canvas: keep the same centered, straight-on overhead composition, the plain white background, the square white plate beneath the toast, the same soft even studio lighting, and the same gentle shadow falling toward the lower-left. Keep the single golden-brown toast in exactly the same position and shape, but spread strawberry jam generously across its entire upper surface. The jam should form a thick, glossy red layer with visible strawberry seeds, small fruit fibers, and an irregular hand-spread texture that follows the toast’s contours while leaving the crust intact. Add a few fresh blueberries around the toast on the plate: five plump blueberries with natural dusty-blue skins and subtle bloom, arranged loosely near the lower-left and lower-right edges without covering the toast. Keep the toast fully visible and unobstructed. Match the blueberries and jam to the existing perspective and lighting, with small contact shadows where they rest on the plate and a restrained sheen on the jam. Preserve the original toast’s golden crust, porous surface, rounded top notch, and small indentation along the lower edge.

Обратим внимание вот на что: подсказка упоминает тарелку, на которой должен лежать тост. На исходном изображении тоста, которое мы наугад взяли из интернета, никакой тарелки нет, зато фон — чисто белый. Модель, судя по итоговой картинке, интерпретировала эту белизну как присутствие в кадре аккуратной квадратной тарелки — и соответствующим образом ту отобразила: на полученном I2I-изображении видны плавные изгибы бортиков, даже с рефлексами от лежащих поблизости тёмно-лиловых ягодок.

Вот это — важный момент: и прежде энтузиасты локального ИИ-рисования располагали средствами зонального редактирования изображений. Пользуясь специально дотренированными моделями и/или особым образом организованными циклограммами, можно было выделить прямо на загруженной картинке то, что подлежит редактированию, а затем отдать команду, как именно этот фрагмент перерисовать. Мы в одной из давних «Мастерских» такой инструментарий изучали, пусть и не слишком глубоко, однако уже тогда стало понятно, в чём его главный недостаток. А именно, как это ни парадоксально, в самой ограниченности изменяемой области. При редактировании модель «видит» только выделенный участок изображения и потому допускает самые различные искажения.

Сильнее всего бросается в глаза нарушение цветового баланса: отредактированный участок частенько выглядит из-за этого чужеродной заплаткой на общем фоне исходной картинки. Ну и соседние, не попавшие в выделенную область предметы тоже не принимаются в расчёт. Скажем, если на белой тарелке лежит изначально зелёное яблоко, сделать его красным большого труда не составит. Но если выбрать зону для редактирования чересчур маленькой (само яблоко, и только), исходно отлично заметный на белой тарелке рефлекс так и останется зелёным, — рядом с покрасневшим яблоком это будет выглядеть откровенно ненатурально. А если выделить зону побольше, чтобы тарелка попала в неё целиком, весьма велика вероятность, что красный рефлекс-то на ней в нужном месте появится, — вот только фактура поверхности, форма бортика и прочие мелочи (вплоть до размеров самой тарелки) могут крайне ощутимо отличаться от исходных.

Реализуемый же FLUX 3 Image Klein (и не ею одной, оговоримся справедливости ради) подход подразумевает редактирование изображения путём перерисовки его целиком — но с опорой на исходный вариант как на шаблон и с заменой только тех элементов, что явно подсвечены текстовой подсказкой. Именно поэтому обозначенная чуть выше проблема рефлекса в данном случае снимается сама собой.

Возьмём теперь в качестве исходной только что полученную картинку с джемом на тарелке и ягодками рядом и загрузим её (можно просто перетащить мышкой из окна «Проводника») в ноду «Image». Попросим FLUX 3 Image Klein проделать вот что:

replace each blueberry with a redcurrant berry, also add a small, elegant silver butter knife on top of the image horizontally, next to the toast upper edge.

Тут уже не имеет принципиального значения, использовать ли в качестве обогатителя локальную модель, или же обратиться к онлайновой (как именно — мы детально поясняли в прошлый раз), поскольку инструкции в любом случае выйдут довольно-таки лапидарными. Заглянув в свёртку «Prompt Upsampler», мы убедимся, что предложенная BFL для обогащения подсказка содержит весьма жёсткое верхнее ограничение на объём итогового набора символов — не более 150 (тогда как в T2I-случае, напомним, пределы были указаны как «100 to 300 words, more for complex scenes»). Например, GPT-6 Luna, доступная бесплатно (с неявным, но довольно скудным ограничением на количество сжигаемых токенов в сутки) через веб-интерфейс Duck.ai, из приведённой только что краткой подсказки с указанием поменять каждую из черничинок на ягоду красной смородины и добавить сверху серебряный нож для масла, сделала такую вот обогащённую:

Replace the six blueberries on the plate with single ruby-red redcurrants, keeping each berry at its existing position and roughly its existing size: the three on the right side (upper right, middle right, and lower right) and the three on the left side (middle left, lower left, and bottom center). Render each redcurrant as a glossy, translucent, round red berry with a small highlight and a faint darker stem scar, and match the soft shadows the blueberries cast onto the white plate. Add one small, elegant silver butter knife lying horizontally in the empty white area above the toast, parallel to the toast's upper edge and about two centimeters away from it, with its handle toward the frame-right and its blade toward the frame-left. Render the metal with polished silver reflections and a soft contact shadow on the plate that matches the existing light direction. Keep the toast, the red jam, and the white plate unchanged.

И вот что у нас локально получилось с этой обогащённой онлайн подсказкой! Сразу обращаем внимание на рефлексы: они из лиловых сами собой, безо всяких дополнительных уточнений с нашей стороны, сделались бледно-алыми, поскольку внутренняя логика FLUX 3 Image Klein сработала здесь, имея в виду именно всю композицию целиком. Ведь и на исходной картинке никто не заставлял модель прямо изображать рефлексы: просто в процессе обучения в её весах закрепилось «понимание» того, как меняется цвет отражающей поверхности в зависимости от того, предмет какого (иного) цвета рядом с ней расположен. Следует признать, что для базового I2I-редактирования FLUX 3 Image Klein — отличный выбор. Особенно с учётом возможности получить на выходе за сравнительно небольшое время четырёхмегапиксельное изображение — вне зависимости от того, каким было исходное. Это уже, выходит, не просто умный фоторедактор, а ещё и совмещённый с умным же фотоувеличителем!

Да, конечно, такое генеративное редактирование несовершенно: чуть поменялся цветовой баланс изображения (видимая часть тоста теперь несколько светлее прежнего), ягодки красной смородины лежат с небольшим смещением относительно позиций черничинок — и, самое главное, появилась дополнительная, не прописанная в подсказке ягода внизу по центру кадра. Популярные когда-то графические задачки на сообразительность — «чем отличаются две эти картинки?» — с FLUX 3 Image Klein, таким образом, создавать будет одно удовольствие: всегда можно рассчитывать, что хоть какую-то мелочь сверх указанного модель да поменяет. А что делать, — стохастика!

Проверим на всякий случай, а не лучше ли будет использовать пресловутые рамки, столь детально изученные нами в прошлый раз, для более строгого выделения подлежащих редактированию объектов в кадре? Активируем в настройках ComfyUI режим «Nodes 2.0»: это, в свою очередь, «оживит» ноду «Bounding boxes (optional)». Далее, чтобы удостовериться, что отданные нами посредством этой ноды графические инструкции рабочая среда интерпретирует корректно, сделаем к опорной циклограмме два технических дополнения.

Во-первых, сделаем отводку от выхода «preview» ноды «Bounding boxes (optional)»: просто ставим курсор мыши в точку выхода, зажимаем левую кнопку, ведём направо (от точки потянется соединительная линия соответствующего цвета) и отпустим где-нибудь на свободном участке рабочего поля; в открывшемся сразу же автоматически меню выберем вариант «Preview Image». Картинка в этом окошке, если всё в циклограмме срабатывает как надо, должна просто дублировать визуальное содержимое ноды «Bounding boxes (optional)».

Далее справа от той же самой ноды или ниже её щёлкнем в пустующей области рабочего поля правой кнопкой мыши и в строке поиска открывшегося окна станем набирать «show». Если в ComfyUI установлено расширение ComfyUI-Easy-Use, таким образом должна отыскаться нода «Show Any», — выберем её и разместим в рабочем пространстве. Если такого расширения у вас пока нет, рекомендуем установить, — оно действительно предлагает целый ряд упрощающих взаимодействие с рабочей средой усовершенствований. Далее потянем уже известным нам способом от выхода «elements» ноды «Bounding boxes (optional)» соединительную линию вправо, и там из предлагаемых по умолчанию опций выберем «Convert Array to String», и уже выход «STRING» этой последней соединим со входом «anything» ноды «Show Any». Таким образом мы получим возможность воочию видеть в числовом представлении координаты тех рамочек, что от руки, мышкой станем рисовать в «Bounding boxes (optional)».

Удостоверимся, что в качестве исходной картинки в ноде «Image» находится всё тот же рисунок с черничинками: его копия уже должна к этому времени сама появиться в ноде «Bounding boxes (optional)». Выделим область близ левого нижнего угла изображения, где лежат три ягоды (и сразу же укажем в области «obj» название этой рамки — <berries_1>), после чего попросим у FLUX 3 Image Klein сделать следующее:

Replace the blueberries inside bbox <berries_1> with redcurrant berries, placed exactly at the same positions. Also add a small, elegant silver butter knife on top of the image horizontally, next to the toast upper edge.

Запускаем циклограмму на исполнение. В процессе мы увидим сперва, как нода «Show Any» отобразит точные координаты нарисованной нами рамки, а затем нода «Upsampled prompt» продемонстрирует обогащённый вариант подсказки, который корневая нейросеть FLUX 3 Image Klein, собственно, и примется претворять в итоговое изображение. Разумеется, и эта циклограмма предусматривает для обработки подсказок с bbox особую метаинструкцию для модели-обогатителя внутри свёртки «Prompt Upsampler».

Обогащённая подсказка в нашем случае вышла такой:

Change the blueberries <berries_1> from <ref_image_0> inside the specified box to redcurrant berries, keeping each in exactly the same position. Add a small, elegant silver butter knife <knife_1>, horizontal just above the toast’s <toast_1> upper edge, with its blade pointing left and handle to the right; keep everything else identical to the source. [{"id":"berries_1","from":"ref_image_0","src_bbox":[617,68,947,314],"tgt_bbox":[617,68,947,314],"desc":"Three round blueberries with deep blue-black skins, pale powdery bloom, and small star-shaped calyxes, positioned to the left and below the toast."},{"id":"toast_1","from":"ref_image_0","src_bbox":[132,160,824,846],"tgt_bbox":[132,160,824,846],"desc":"A square slice of golden-brown toast with rounded, irregular edges and a toasted crust, topped with glossy red berry jam."},{"id":"knife_1","from":"target","src_bbox":null,"tgt_bbox":[70,344,107,684],"desc":"A small, elegant butter knife made of polished silver, with a slim blade pointing left and a narrow handle extending right, lying horizontally."}]

Как видим, инструкции самые детальные, причём здесь раздельно указываются рамки на изображении (src_bbox) и на итоговой картинке (tgt_bbox). В прошлый раз мы ставили штатному обогатителю BFL в вину умножение сущностей — он-де не ограничивается заданными оператором зонами, а домысливает ещё и свои. В данном случае такое его поведение скорее в плюс: чётко обозначен не подлежащий измерению фрагмент исходной картинки <toast_1> и дополнительно указано, куда именно добавлять нечто новое (<knife_1>).

Правда, результат, как бы это помягче сформулировать, несколько расходится с ожиданиями. И это не единственный вариант, поверьте; мы прогоняли опорную циклограмму с разными затравками (seed), но всякий раз получали вместо трёх заменённых ягодами смородины черничинок в левом нижнем углу картинки какую-то ерунду.

Ладно; смиримся пока с тем, что нода «Bounding boxes (optional)» продолжает оставаться экспериментальной: в конце концов, все те захватывающие примеры региональных подсказок, которые BFL приводит в своём веб-руководстве по применению bbox с FLUX 3 Image Klein, используют прямую передачу координат рамок модели в командной строке, без посредничества ComfyUI. Отключим режим «Nodes 2.0» в настройках рабочей среды, чтобы не отвлекаться на странным образом функционирующую ноду, и продолжим изучать редакторские возможности очередной локально исполняемой нейросети BFL.

Добавить текст к изображению — одна из самых распространённых дизайнерских задач; в прошлый раз мы уже разбирались с тем, как это сделать прямо на этапе генерации картинки. А что, если сама картинка уже имеется, а играть со шрифтами в GIMP самостоятельно нет желания? Пожалуйста, к вашим услугам примерно такой вариант:

Add the following <text_1> to the upper left corner of the picture: "CURRANTЫ

БЬЮТ", where the "CURRANTЫ" word is displayed horizontally on top, and the "БЬЮТ" word is rotated 90 degrees counterclockwise and placed alongside the left edge of the picture; make it in modern and visually attractive large bold font, in #ff8c69 main color with faint #9c9c9d shadow for "CURRANTЫ" and reverse coloring for "БЬЮТ", #9c9c9d main color with faint #ff8c69 shadow.

Игра слов, конечно, не самая изощрённая (currant — «куранты»), но как пример условно броского слогана сгодится. Вот что выходит после обогащения:

Add the text <En_Text_1> in the picture’s upper-left corner, with “CURRANTЫ” horizontally across the top in a large, modern, visually attractive bold font, #ff8c69 with a faint #9c9c9d shadow, and “БЬЮТ” rotated 90 degrees counterclockwise alongside the left edge, in the same font with #9c9c9d lettering and a faint #ff8c69 shadow; keep everything else identical to the source. [{"id":"En_Text_1","from":"target","src_bbox":null,"tgt_bbox":[29,20,293,518],"desc":"A newly added two-part text graphic in a large, modern, visually attractive bold font. “CURRANTЫ” runs horizontally across the top in #ff8c69 with a faint #9c9c9d shadow; “БЬЮТ” sits alongside the left edge, rotated 90 degrees counterclockwise, in #9c9c9d with a faint #ff8c69 shadow."}]

Тут, как видим, не потребовалось порождать новые сущности; модель-обогатитель просто увидела указание на зональную подсказку в исходном тексте и описала её с применением одного-единственного bbox, но весьма детально. И результат нас вполне устроил.

Заметим, кстати, что, если ту же самую операцию проделать не с первой производной от исходной картинки «чистого» тоста, а со второй (то бишь не с тем изображением, где черника, а с тем, где как раз смородина), становится заметной некоторая деградация изображения. Контуры чуточку расплываются, возникают небольшие дополнительные элементы (обратите внимание на левый нижний угол: там у квадратной тарелки явно проступает закруглённый уголок), да и в целом, по нашим ощущениям, цвета становятся чуть резче, словно уменьшается богатство полутонов. В общем, есть смысл сразу прикинуть, какие потребуются изменения, и реализовывать их за один проход. Лучше потом сделать несколько генераций с разными затравками и собрать всё в том же редакторе GIMP этакое чудовище Франкентшейна из наиболее удачных фрагментов (тут как раз придёт на помощь тот факт, что основная часть исходной картинки продолжит оставаться неизменной), чем делать одно дополнение за другим — и вдруг в какой-то момент заметить, что неизбежная при итеративной диффузионной ИИ-генерации картинок деградация взяла своё.

Ещё одна демонстрация возможностей FLUX 3 Image Klein: возьмём картинку с юной леди на улице викторианского Лондона, предварительно сгенерированную Krea 2 Turbo, и попросим изучаемую нами модель сменить антураж, сохраняя центральный объект в первозданном виде:

Leave the person with the umbrella untouched, keeping her pose, face and clothes, but change the environment to an old Bombay night street, lit by dim gas street lamps and bright full moon.

Полный текст обогащённой подсказки на сей раз приводить в текстовом виде не станем: на скриншоте она различима, да и общий принцип её формирования специализированной моделью, хочется верить, уже понятен. Тем более просто менять одно на другое в пределах прежнего холста не слишком интересно. Олды должны помнить, что в одной из ранних «Мастерских», ещё оперируя рабочей средой A1111, мы изучали инструмент outpaint — для продолжения рисунка на свободное место. По сути, исходную картинку словно укладывают на холст побольше, и модель — отталкиваясь от того, что уже изображено близ границ и какова общая стилистика этой картинки — расширяет визуальное пространство. Примерно то же самое можно сделать при помощи FLUX 3 Image Klein.

Для начала вновь обратим внимание на ноду «Output size»: переключатель «match input image» в ней переведём в положение «false», и вместо квадрата 1:1 выберем горизонтальный холст с соотношением сторон 16:9. Перенеся в ноду «Image» только что полученную картинку с барышней на ночной бомбейской улице, запросим у модели вот что:

Change the character’s outfit in the photo to a bright blue velvet dress with a high lace collar, in the style of the Henry VIII era. Replace the umbrella with a lacrosse stick, while keeping all other elements of the image unchanged. Also, adjust the image to a 16:9 landscape format: keep the character and their surroundings centered, and extend the image on the left and right sides in a way that blends in naturally.

Ну что же, с клюшками для лакросса FLUX 3 Image Klein явно знакома, а вот с фасонами платьев эпохи Генриха VIII, скажем прямо, не слишком. Тем не менее в целом запрос исполнен корректно: визуальное пространство органично расширено, резкого перехода к дорисованным фрагментам от прежнего фона не видно.

И наконец, гвоздь программы — работа с несколькими исходными изображениями разом; модельная циклограмма flux3_klein_int8_mi2i.json с официальной странички BFL на Hugging Face. Тут к настоящему времени для нас не осталось ничего неизведанного, просто окошек для загрузки картинок не одно, а четыре, два из которых закомментированы. Чтобы сделать их активными, достаточно навестись на рамку каждого, нажать правую кнопку мыши и в открывшемся меню нажать на «Bypass». Всего в BFL гарантируют поддержку до десяти исходных изображений — что может в ряде случаев оказаться по-настоящему полезным: как мы уже выяснили, последовательное ИИ-редактирование изображения раз за разом снижает его качество, так что лучше уж как можно больше изменений вносить за один проход.

Возьмём картинку с котом и крысой из прошлой «Мастерской», чтобы исправить наиболее вопиющий её недочёт, а именно — поменяем рыцарский меч в лапе кота на мушкетёрскую шпагу. Изображений шпаги на нейтральном фоне в интернете полным-полно (на сайтах музеев, сувенирных магазинов, клубов любителей фехтования и проч.). Нам остаётся лишь загрузить в циклограмму картинку с котом и крысой, референсную шпагу и задать примерно такую подсказку:

Replace the sword on the first image with the sword from the second image. Keep everything else untouched; also preserve the visual style of the first image.

И, собственно, всё: дело сделано! Кот наконец-то вооружён именно тем, что называлось по-английски «sword» в те годы, когда Перро во Франции впервые опубликовал ставший вскоре классическим сборник сказок, куда вошла и история о Коте в сапогах. Правда, есть тонкость: FLUX 3 Image Klein откровенно грубовато воспроизвела эфес шпаги с референсного изображения, да и полноценная её онлайновая версия FLUX 3 Image (без Klein в названии) справилась с задачей, скажем прямо, не лучше. А вот Nano Banana 2.1, например, тут прямо молодец: и шпага ровно такая, как нужно, и общая стилистика рисунка оставлена нетронутой.

Какой же вердикт мы вынесем по итогам уже трёх посвящённых FLUX 3 Image Klein «Мастерских»? Модель эта, строго говоря, не блещет качеством выдаваемых изображений — по сравнению с локальной же Krea 2, например, даже в версии Turbo, — зато предлагает целый ряд удобных именно для использования на ПК энтузиаста инструментов позиционирования элементов будущей картинки, а также редактирования уже имеющихся. Да, работать с bbox умеют и другие модели, причём у онлайновых это выходит ожидаемо лучше. Но именно разработчики из BFL не поленились приурочить к выпуску своей FLUX 3 Image Klein детальнейшее онлайновое руководство по всем сторонам её применения, описав (в том числе на страницах, посвящённых полноценной FLUX 3 Image, а не Klein) во всех подробностях, как именно работать с зональными подсказками и формулировать команды для прецизионного редактирования. Тот факт, что инструкции эти подходят и к более привлекательным инструментам, вовсе не умаляет значимости проделанной в BFL работы, — напротив, делает ей честь в глазах всего сообщества энтузиастов ИИ-рисования. Сегодня онлайновые модели объективно привлекательнее локальных по качеству генерируемых картинок, но набивать руку, овладевая новыми инструментами, проще и дешевле всё-таки офлайн. И FLUX 3 Image Klein с этой точки зрения — великолепный тренажёр.

либо