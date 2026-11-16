POCO X8 Pro Max, POCO X8 и POCO X8s — надёжные смартфоны с премиальным дизайном и высокой производительностью

Бренд POCO предлагает вниманию пользователей смартфоны POCO X8 Pro Max, POCO X8 и POCO X8s, отличающиеся премиальным дизайном, надёжностью и высокой производительностью, что позволяет их использовать для мобильной связи в любых условиях, а также для игр.

Флагманский смартфон POCO X8 Pro Max базируется на 3-нм процессоре Dimensity 9500s, набравшем в тесте AnTuTu 3 085 998 баллов. Объём оперативной памяти LPDDR5X-9600 составляет 12 Гбайт, флеш-накопителя в формате UFS 4.1 — 256/512 Гбайт.

Надлежащий температурный режим во время длительных игровых сессий обеспечивает эффективная система жидкостного охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой площадью 5800 мм2 и графитовым слоем площадью 11 000 мм2, позволяющая снизить температуру чипсета до 3 °C, распределяя тепло по всему корпусу и предотвращая точечный нагрев.

Чтобы оптимизировать производительность чипа используется интеллектуальная технология WildBoost Engine, которая прогнозирует вычислительную нагрузку на каждый кадр в каждом цикле генерации кадров, обеспечивая более стабильную частоту кадров и меньшее энергопотребление даже при интенсивной игре. Также смартфон поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне, что делает изображение в игре более реалистичным.

Ещё одно отличие POCO X8 Pro Max — крупный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплеем с панелью M10, поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей поддерживает ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц, цветовую гамму DCI-P3, технологии HDR10+, Dolby Vision и 12-битную глубину цвета. Также обеспечивается яркое изображение благодаря поддержке типовой яркости 800 кд/м2 при пиковом значении 3500 кд/м².

Дисплей имеет три сертификата TÜV Rheinland по защите зрения, что гарантирует возможность продолжительного использования смартфона без высокой нагрузки на глаза. Подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает разблокировку устройства, а защиту от царапин — прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Для съёмки фото и видео смартфон предлагает основную 50-Мп камеру с сенсором Light Fusion 600 размером 1/1,95 дюйма и диафрагмой f/1,5 с оптической стабилизацией, дополненную 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2. Для селфи предусмотрена фронтальная 20-Мп камер. Основная камера поддерживает запись видео с разрешением до 4K (3840 × 2160 пикселей) при 30 или 60 кадрах/с, фронтальная — с разрешением 1080p (1920 × 1080 пикселей) при 30 или 60 кадрах/с.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт. Согласно данным производителя, после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно шести годам регулярного использования, аккумулятор сохраняет более 80 % своей ёмкости.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. А 5-звёздочная сертификация SGS Premium Performance Certification подтверждает повышенную устойчивость устройства к падениям, сдавливанию и изгибам.

Стереодинамики 1115F с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos обеспечивают использование для различных сценариев прослушивания с возможностью увеличения громкости на 400 % для открытых пространств и ночным режимом с пониженной громкостью.

Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 3 с поддержкой ИИ-ассистента Google Gemini и функции Xiaomi Offline Communication, обеспечивающей голосовые вызовы даже без подключения к сети.

Как и флагманская модель, смартфон POCO X8 тоже получил крупный AMOLED-экран с диагональю 6,83 дюйма наряду с ёмкой батареей на 8340 мА·ч. Экран смартфона поддерживает разрешение 2772 × 1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1060 кд/м2 с пиковым значением 3500 кд/м2. Также сообщается о поддержке 12-битной глубины цвета, цветовой гаммы DCI-P3 и ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Реализация технологии Wet Touch 2.0 позволяет управлять функциями касанием экрана влажными руками.

Смартфон получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, подтверждающие пониженный уровень вредного для глаз синего света и мерцания. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Есть также подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Производительную работу устройства обеспечивает 4-нм процессор Snapdragon 6s Gen 4 с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS2.2 ёмкостью 128 Гбайт или UFS3.1 объёмом 256 Гбайт.

На задней панели POCO X8 размещена 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,8, дополненная 2-Мп датчиком глубины сцены. Для селфи предусмотрена 16-Мп фронтальная камера (f/2,4). Аккумулятор ёмкостью 8340 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт и обратную на 22,5 Вт.

Стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos обеспечивают увеличение громкости на 300 %. Также POCO X8 отличается повышенной устойчивостью к воздействию влаги и пыли, соответствуя стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Для управления устройством используется операционная система Xiaomi HyperOS 3.

Третий из смартфонов POCO X8s отличается более компактными размерами с 6,35-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2656 × 1220 пикселей и частотой обновления 1–120 Гц. Экран поддерживает 12-битную глубину цвета, технологии HDR10+, Dolby Vision, а также цветовую гамму DCI-P3. Пиковая яркость составляет 3500 кд/м2. Также есть поддержка управления функциями касанием экрана влажными руками.

Покрытие POCO Shield Glass обеспечивает защиту от царапин. Для разблокировки используется подэкраннный ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев. Три сертификата TÜV Rheinland по защите зрения подтверждают пониженный уровень вредного для глаз синего света и мерцания.

POCO X8s построен на 4-нм процессоре Snapdragon 7 Gen 4 с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 512 Гбайт флеш-памяти в формате UFS 2.2. Отвод тепла от компонентов обеспечивает система охлаждения POCO 3D IceLoop. Система камер смартфона включает 50-Мп основной сенсор Light Fusion 800 с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1,77, 50-Мп телефотокамеру (f/2,2) и 8-Мп ультраширокоугольную камеру (f/2,2). Для съёмки селфи смартфон имеется фронтальная 20-Мп камера.

Батарея ёмкостью 6330 мА·ч поддерживает быструю проводную 100-Вт зарядку HyperCharge и обратную мощностью 22,5 Вт. Спецификации смартфона также включают стереодинамики с сертификацией Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless,и технологией Dolby Atmos. По защите от влаги и пыли POCO X8s соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется ОС Xiaomi HyperOS 3.