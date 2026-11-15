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Apple готовит конкурента Meta✴ Ray-Ban: очки с Siri AI будут тоньше и получат наилучшее качество звука

Apple готовит умные очки с поддержкой Siri, которые также станут частью всей экосистемы компании и составят конкуренцию очкам Meta Ray-Ban. Одним из главных преимуществ новинки станет качество звука, которое инженеры Apple, по данным Bloomberg, назвали «лучшим в отрасли».

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Компания рассчитывает привлечь пользователей возможностью взаимодействия ИИ-ассистента Siri со сторонними приложениями. Для этого уже готовятся соответствующие изменения в iOS 27.3, выходящие за рамки существующих команд Siri Shortcuts, позволяющих совмещать десятки отдельных функций системы или сторонних приложений в единую цепочку. К моменту выпуска очков разработчики рассчитывают расширить список совместимых программ и сервисов.

При этом сами очки не смогут запускать приложения. Для большинства функций потребуется подключенный iPhone, хотя встроенный Wi-Fi позволит использовать некоторые возможности и без смартфона. То есть, устройство будет работать преимущественно как дополнение к iPhone.

С точки зрения дизайна прототипы очков немного тоньше Meta Ray-Ban второго поколения. Камеры на некоторых образцах встроены в овальные отверстия оправы и не выступают за пределы её поверхности. На передней части предусмотрен индикатор, сигнализирующий об использовании устройства или зарядке. Apple также экспериментирует и с другими функциями устройства, связанными с конфиденциальностью.

Гаджет, по словам журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman), представят на следующей конференции WWDC, а в продаже он появится до конца 2027 года.

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Теги: apple, умные очки
apple, умные очки
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