Амбициозная стратегия от разработчика-одиночки отправит вести грандиозные космические и наземные битвы — геймплейный трейлер Horu

Американский инди-разработчик Дэвид Надаски (David Nadaski), скрывающийся под псевдонимом GlassBeaver, представил геймплейный трейлер своей научно-фэнтезийной стратегии в реальном времени Horu.

Игрокам Horu предстоит учредить галактическую империю, сформировать огромные межзвёздные флоты и колоссальные наземные армии, чтобы установить полное господство над космосом. Новый трейлер проекта прикреплён ниже.

По словам Надаски, Horu родилась из вопроса: что, если планетарные сражения в Star Wars: Empire at War были бы такими же масштабными, как в серии Total War, но не требовали просто «пережидать» битву.

Баталии разворачиваются одновременно по всей солнечной системе целиком в реальном времени: десантные корабли могут пробиться через вражеский орбитальный флот, чтобы высадить армию на поверхность, пока в космосе бушует бой.

Сражения в Horu будут по-настоящему масштабными. Надаски создал с нуля в C++ кастомный движок GlassEngine, который позволяет отображать на экране сотни тысяч высококачественных юнитов и миллионы частиц.

Обещают космическую магию, киборгов, боевых магов и чудовищ в качестве юнитов, колонизацию и развитие миров, шпионские сети, симуляцию экономики и функции для упрощения управления гигантскими армиями.

Релиз Horu ожидается в ноябре 2027 года на ПК (Steam). Деньги для финансирования разработки Надаски собирает через платформу Kickstarter — кампания уже на полпути к цели ($13,5 тыс. из $22 тыс.), хотя до конца ещё почти месяц.