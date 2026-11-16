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«Формула-1» заключила партнёрство с игрой Umamusume: Pretty Derby про девушек-лошадей

Находящаяся на острие прогресса гоночная серия «Формула-1» нередко пересекается с видеоиграми, однако новый кроссовер неизбежно вызовет вопросы среди поклонников автоспорта.

Источник изображений: Cygames

Источник изображений: Cygames

Как подметил портал PC Gamer, японский издатель и разработчик Cygames объявил о партнёрстве высочайшего уровня одного из своих проектов с Гран-при Японии, ежегодно проводимым «Формулой-1».

Официальным партнёром-основателем Гран-при Японии образца 2027 года стал условно-бесплатный спортивный аниме-симулятор Umamusume: Pretty Derby, где игроки тренируют скаковых девушек-лошадей.

ウマ娘 (ума мусумэ) дословно переводится с японского как девушки-лошади

ウマ娘 (ума мусумэ) дословно переводится с японского как девушки-лошади

В рамках партнёрства организаторы Гран-при Японии временно переименуют легендарный поворот 130R на трассе «Судзука» в Umamusume 130R. Ребрендинг продлится «примерно год», начиная с 20 ноября.

Кроме того, дело не обойдётся без маркетинговых материалов и символики Umamusume: Pretty Derby (см. изображение ниже), хотя в Cygames обещают, что непосредственно во время Гран-при Японии никаких баннеров не будет.

Umamusume: Pretty Derby дебютировала в Японии зимой 2021 года на мобильных устройствах, а глобальный релиз состоялся прошлым летом на PC (Steam), iOS и Android. В сервисе Valve игра имеет 93 % положительных отзывов.

Примечательно, что имена, особенности характера и элементы биографии многих персонажей в Umamusume: Pretty Derby основаны на реальных японских скаковых лошадях.

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Теги: umamusume: pretty derby, cygames, f1, формула-1, спортивный симулятор
umamusume: pretty derby, cygames, f1, формула-1, спортивный симулятор
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