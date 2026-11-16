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Японский зонд летит за грунтом астероида, но может найти там потерянную станцию с надписью «Сделано в СССР»

Японский зонд «Хаябуса-2» летит за образцами грунта к астероиду 1998 KY26. Но всё, что он там обнаружит, — это мёртвая автоматическая станция «Фобос-1» с надписью «СССР», говорят учёные со ссылкой на новые модели движения объекта.

Модельное изображение астероида. Источник изображений: NASA

Модельное изображение астероида 1998 KY26. Источник изображений: NASA

Зонда «Хаябуса-2» (Hayabusa2) уже вписал своё имя в историю космонавтики, первым в мире забрав и доставив в 2020 году на Землю образцы грунта с астероида Рюгу. Запасов топлива на борту зонда хватало ещё на одну подобную миссию и его направили к астероиду 1998 KY26, куда он должен прибыть летом 2031 года. Астероид 1998 KY26 относится к небольшим объектам: по сравнению с 900-м Рюгу его диаметр оценивался в 30 м. Уже после начала новой миссии выяснилось, что 1998 KY26 в поперечнике может быть всего 11 м.

Также новые наблюдения показали, что объект 1998 KY26 вращается быстрее, чем ожидалось: он совершает один оборот менее чем за 6 мин. Малые размеры и быстрое вращение делают миссию «Хаябуса-2» по забору грунта с этого астероида очень сложной и даже маловероятной. Более того, чем пристальнее астрономы изучают 1998 KY26, тем больше он их удивляет: данные наблюдений и модели показывают, что астероид в процессе движения нарушает законы гравитации — он движется с ускорением, которое невозможно объяснить действием одних лишь объектов нашей системы: Солнца, планет и других крупных небесных тел.

Одно из предположений заключается в том, что 1998 KY26 — это тёмная комета. Такие объекты содержат замороженные летучие вещества, которые незаметно испаряются под воздействием солнечных лучей и придают объекту ускорение. Позже это предположение было опровергнуто дистанционным анализом материала астероида, в ходе которого с высокой вероятностью было установлено, что это скалистое тело. К тому же астероид слишком мал, чтобы так долго двигаться с постоянным ускорением, как предполагают наблюдения, ведущиеся уже около 30 лет.

Станция «Фобос-1» в представлении художника

Станция «Фобос-1» в представлении художника

Астрофизик из Гарварда, крупнейший в мире специалист по поиску инопланетных космических кораблей — Ави Леб (Avi Loeb) — выдвинул другое предположение, по его словам, лучше всего согласуется с наблюдениями и расчётными моделями. Леб утверждает, что объект 1998 KY26 — это потерянная в 1988 году автоматическая станция «Фобос-1», запущенная Советским Союзом для изучения спутника Марса. На эту версию указывают высокая отражательная способность объекта, отражающего до 50 % солнечного излучения, его малые размеры и высокая скорость вращения. Всё это лучше всего согласуется с расчётными моделями и позволяет воспроизвести наблюдаемые данные в большинстве случаев. Профиль станции допускает её движение с ускорением под воздействием солнечного ветра.

«Мы предполагаем, что вместо айсберга камеры Hayabusa2 покажут надпись "Сделано в СССР"», — сообщил Леб журналистам.

Эта гипотеза не осталась без внимания NASA. При этом глава агентства Джаред Айзекман (Jared Isaacman) сразу заявил, что, чем бы ни оказался этот объект, на Землю он точно не упадёт, а с остальным можно будет разобраться.

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Теги: астрономия, астероиды, солнечная система
астрономия, астероиды, солнечная система
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