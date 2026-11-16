Завтра — глобальный анонс флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max, в том числе в России

Завтра, 17 ноября, компания Xiaomi проведёт презентацию глобальных версий флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Мероприятие состоится в Париже. Одновременно с остальным миром новинки дебютируют и на отечественном рынке.

Главной особенностью устройств станет дополнительный дисплей на задней панели, встроенный в блок камер. Xiaomi также выделяет систему камер Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Смартфоны выйдут в двух размерах, а международная презентация должна раскрыть цены, конфигурации и сроки начала продаж на разных рынках.

Российское подразделение Xiaomi уже публикует тизеры новинок. В частности, компания показала работу дополнительного экрана с анимированными виртуальными питомцами и подтвердила, что больше подробностей о серии раскроет 17 ноября.

Начало глобальной презентации в Париже запланировано на 16:00 по московскому времени. Официальные российские цены и дата начала продаж должны быть объявлены после презентации.