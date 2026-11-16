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RuStore станет обязательным для предустановки на все умные телевизоры в России

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому российский магазин приложений RuStore войдёт в список программных продуктов, обязательных для предустановки на телевизоры с функцией Smart TV.

Источник изображения: RuStore

Источник изображения: RuStore

Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, в связи с принятым решением перечень отечественного софта, обязательного для предустановки в 2027 году, будет скорректирован. Ведомство должно подготовить и представить соответствующие поправки до 1 марта 2027 года.

При этом в министерстве отдельно подчеркнули, что наличие магазина в меню телевизора не обязывает покупателей им пользоваться — это остаётся исключительно добровольным выбором владельца устройства. В ведомстве также пояснили, что принятая мера гарантирует доступ к отечественным сервисам на Smart TV и позволит устанавливать приложения, отсутствующие в магазине Google Play на устройствах с платформой Google TV.

Идея обязательной интеграции RuStore в умные телевизоры обсуждалась с осени 2026 года, а на смартфонах и планшетах наличие сервиса стало обязательным с 1 сентября 2025 года.

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Теги: rustore, телевизор, smart tv, россия
rustore, телевизор, smart tv, россия
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