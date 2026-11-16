Утечка раскрыла дизайн и сроки выхода планшета-трансформера Lenovo Googlebook Duet 13

Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображения готовящегося к выпуску планшета Lenovo Googlebook Duet 13 на базе Googlebook OS со съёмной клавиатурой, и сообщил, что устройство будет «выпущено в январе».

В прошлом месяце компания Google намекнула на скорый выход устройств Googlebook со съёмной клавиатурой. Сегодняшняя утечка позволяет взглянуть на одну из первых моделей подобных гаджетов — Lenovo Googlebook Duet 13.

На изображении, демонстрирующем устройство сверху, видна съёмная клавиатура. Её клавиши имеют характерный изгиб в нижней части — такой же, как у уже существующих устройств Lenovo. Можно заметить довольно компактный трекпад, а под клавишей Ctrl расположена надпись Googlebook. На этом же изображении показан стилус.

Ранее, в сентябре, Бласс уже делился изображениями, на которых был виден физический переключатель на правом торце клавиатуры. Стилус же крепится к верхней грани с помощью магнитов и заряжается в этом положении.

В правом верхнем углу самого устройства находится вырез овальной формы — возможно, там расположен порт USB-C. Кнопка питания находится на левой грани. Там же, в нижней части, расположен ещё один разъём USB-C.

Съёмная задняя панель-подставка, судя по всему, крепится на магнитах и имеет диагональный сгиб, а также заметный логотип Lenovo. Рядом с камерой на задней панели расположен световой индикатор (Glowbar) — характерная черта всех устройств Googlebook.

Ожидаемый январский релиз может совпасть с выставкой CES 2027. Это станет важным этапом для линейки устройств Googlebook. По данным 9to5Google, последние несколько недель Google активно работала над исправлением ошибок и улучшением системы.