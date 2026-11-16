Инвесторы охладели к ИИ-буму: производители оборудования для дата-центров подешевели на $4,2 трлн

Производители оборудования и материалов для строительства дата-центров потеряли в совокупности $4,2 трлн рыночной стоимости с июня 2026 года. Распродажа произошла на фоне ослабления интереса инвесторов к инфраструктурному буму вокруг искусственного интеллекта, который ранее, наоборот, обеспечил этим компаниям стремительный рост.

Сильнее всего пострадали Caterpillar, Oklo, Comfort Systems и Corning. Капитализация Caterpillar сократилась на $214 млрд (44 %) после достижения исторического максимума 30 июня, а акции Oklo потеряли 49 %. Примерно половину стоимости также утратили производитель климатического оборудования Comfort Systems и выпускающая оптоволокно Corning. В совокупности компании лишились почти половины из $9,4 трлн, заработанных за предыдущие 12 месяцев.

Одной из причин распродажи стали опасения по поводу растущих расходов крупнейших облачных компаний на строительство дата-центров, которые всё чаще финансируются за счёт заимствований. Дополнительную неопределённость создало политическое противодействие новым объектам в США. По мнению венчурного инвестора Пола Кедроски (Paul Kedrosky), рынок переоценил перспективы традиционных промышленных предприятий, начав воспринимать их как быстрорастущие технологические компании.

Однако фундаментальные показатели отрасли, как пишет Financial Times, пока остаются сильными. За 12 месяцев по сентябрь расходы на строительство дата-центров в США, без учёта серверов и микросхем, достигли $96 млрд. Caterpillar сообщила о рекордном портфеле заказов на $78 млрд, Siemens увеличила заказы на электрооборудование для дата-центров на 60 % (до 7 млрд евро), а Eaton отчиталась об их удвоении в годовом выражении.

Аналитики Dell’Oro Group считают, что спрос на оборудование по-прежнему значительно превышает предложение, а накопленные заказы обеспечивают производителям перспективы роста выручки как минимум до 2027 года. В то же время Кедроски предупреждает, что часть заказов может быть связана с попытками клиентов заранее зарезервировать производственные мощности, опасаясь дефицита. Поэтому рекордные портфели не обязательно отражают реальный будущий спрос.

Неясно и то, насколько сильно на отрасль повлияют возможные ограничения строительства дата-центров в США. Аналитики Citi считают широкомасштабные запреты маловероятными, хотя ужесточение регулирования может усилить нестабильность рынка. В Deutsche Bank полагают, что даже при введении ограничений в отдельных регионах строительство просто переместится в другие юрисдикции, где власти более благосклонны к новым проектам.