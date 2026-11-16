На этой неделе в календаре — Grand Theft Auto VI, Goat Simulator 3 с дополнением Ticket to Dizzyworld и несколько необычных инди-новинок. Среди них — Trees Hate You, Burning Sword: Death Sun, Spirit Crossing и Moomin: Midsummer Madness. Также знакомимся с новыми приключениями Volvy’s Adventure: Reslimed и Littlelands.

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