Китайские учёные разработали генератор, преобразующий энергию испарения воды непосредственно в электричество. Для этого потребовались стебли лотоса, электрически активные бактерии и источник воды. Оказалось, что в полевых условиях можно собирать маломощные генераторы, круглосуточно вырабатывающие энергию.

В основе устройства лежит естественное движение ионов по микроканалам стебля лотоса. Учёные лишь оптимизировали этот процесс. В лабораторных условиях искусственно созданные генераторы непрерывно работали более одного месяца. Технология относится к направлению гидровольтаики — получению электрической энергии за счёт взаимодействия воды с твёрдыми материалами и движения ионов.

В качестве основы генератора учёные использовали продольные полые каналы стебля лотоса, обеспечивающие направленное движение воды. Предварительно стебли выдерживали в течение 24 ч при температуре 4 °C в суспензии бактерий Geobacter sulfurreducens, чтобы микроорганизмы заселили внутренние каналы и сформировали электроактивную биоплёнку. Затем образцы сушили в течение восьми часов, после чего на противоположных концах каждого из кусочков стеблей закрепили пористые электроды из титана.

Бактериальная плёнка повышала ионную проводимость и облегчала перенос электрических зарядов, тогда как упорядоченная структура растительных каналов обеспечивала направленное движение воды и растворённых ионов. Добавим, что электрическая активность бактерий означает их способность отдавать электроны во внешнюю среду, как бы выталкивая их из своих клеток, что облегчало генерацию электрического тока. Поднявшиеся к электроду ионы создавали разность потенциалов на противоположных концах отрезка стебля лотоса, что приводило к возникновению электрического тока.

В эксперименте отдельный генератор показал напряжение холостого хода 1,48 В и ток короткого замыкания до 0,73 мА (стабильное значение составляло около 0,3 мА). Максимальная удельная выходная мощность достигла 63 мкВт/см2. В таком режиме выработка электричества продолжалась более 30 дней.

Для проверки возможности масштабирования была собрана система из 256 генераторов, расположенных в виде матрицы 16 × 16. С её помощью удалось обеспечить работу нескольких портативных устройств, включая электронные часы с подсветкой, дисплей на электронных чернилах, калькулятор и мобильный телефон. Также была проверена способность генератора переключать состояния полевого транзистора, непосредственно включённого в его цепь, что открывает путь к созданию цифровых интерфейсов.

Расчёты и экспериментальные данные позволили установить, что на производительность системы особенно влияют скорость испарения воды и электрическая проводимость материала. По сравнению с традиционными генераторами на основе неупорядоченных пористых структур конструкция из стеблей лотоса обеспечивала более организованные пути движения жидкости и ионов, а бактериальная биоплёнка уменьшала потери при переносе зарядов.

Исследование показало возможность преобразования слабой тепловой энергии окружающей среды в электричество благодаря испарению воды. Безусловно, для этого нужны подходящие условия, которые в природе, особенно во влажной среде, встречаются достаточно часто. Таким образом, подобные маломощные генераторы можно использовать для питания множества датчиков, предназначенных для мониторинга окружающей среды и сельскохозяйственных угодий.