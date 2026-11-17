Xiaomi вместе с глобальными версиями флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max сегодня представила три новых продукта в категории носимых устройств: 41-мм версию смарт-часов Xiaomi Watch S5, фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 и наушники Xiaomi Clip. Гаджеты, подчёркивает производитель, отличают удобство использования и оригинальный дизайн. Устройства позволяют оставаться на связи, отслеживать показатели здоровья и слушать аудиоконтент в течение всего дня.

Xiaomi Watch S5 в версии 41 мм сочетают элегантность классических наручных часов с функциональностью умных устройств. Корпус из нержавеющей стали оснащён подвижными креплениями для ремешка, которые повторяют контуры запястья, обеспечивая плавный силуэт и удобную посадку устройства. Модели в чёрном и голубом исполнении дополнены безелем из нержавеющей стали и ремешком из фторкаучука; вариант «керамический белый» отличается керамическим безелем и ремешком из натуральной кожи.

Умные часы выполнены в корпусе толщиной 9,9 мм и оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем. Технология One Glass Solution помогла освободить место для ёмкого аккумулятора на 590 мА·ч, который обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки. Яркость экрана составляет до 3000 кд/м2, что обеспечивает хорошую читаемость уведомлений и данных о тренировках даже при ярком солнечном свете. В наличии модуль NFC с поддержкой Google Wallet и сервиса Xiaomi Pay.

Программная платформа Xiaomi HyperOS 4 обеспечивает комфорт при использовании устройства: производитель переработал дизайн интерфейса и «Центра управления», а уведомления теперь отображаются в виде всплывающих окон. Появился новый интеллектуальный экран Minus One с расписанием, прогнозом погоды, данными о тренировках и показателями здоровья — всё это можно окинуть одним взглядом. Поддерживаются 150 спортивных режимов, анализируются более 50 показателей физической формы, сна и здоровья.

Функция Sleep Algorithm 2.0 стала точнее: время засыпания и пробуждения фиксируется на 11 % точнее, а распознавание фаз сна стало точнее на 14 %. Мониторинг вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна теперь предоставляет дополнительную информацию о восстановлении организма за ночь. В приложении Xiaomi Fitness можно оформить подписку на сервис Clue Plus.

Xiaomi Smart Band 11 предлагает привлекательный дизайн с широким выбором цветов, материалов и ремешков. Стандартная версия выполнена в алюминиевом корпусе и доступна в расцветках Midnight Black (чёрная), Glacier Silver (серебристая), Mystic Rose (розовая) и Moon Gold (золотистая). Модели с NFC имеют жемчужно-белую керамическую рамку и цельнометаллический корпус лавандово-фиолетового цвета. Фитнес-браслет оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем яркостью до 2000 кд/м². Стандартная модель обеспечивает до 21 дня автономной работы, а версия с NFC — до 18 дней.

Оптический датчик для измерения пульса и других показателей кровообращения в сочетании с фирменным алгоритмом Xiaomi обеспечивает точность измерения частоты сердечных сокращений до 98,2 %. Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов и автоматически распознаёт шесть видов активности. Водонепроницаемость 5 ATM позволяет использовать Xiaomi Smart Band 11 в бассейне и отслеживать пульс под водой. Sleep Algorithm 2.0 точнее определяет момент засыпания и фазы сна, а также отслеживает вариабельность сердечного ритма.

Еженедельные и ежемесячные отчёты помогают выявлять долгосрочные закономерности, функция Sleep Insights указывает на факторы, которые могут как способствовать более качественному сну, так и ухудшать его. Устройство может подключаться к смартфонам под Google Android и к iPhone; NFC позволяет совершать беспроводные платежи.

Xiaomi Clip — первые наушники китайского производителя с креплением-клипсой. Они созданы для комфортного долгосрочного прослушивания; благодаря продуманной конструкции они почти не ощущаются на ушах. Каждый наушник имеет массу всего 5,5 г; гибкая дужка из сплава с эффектом памяти адаптируется к индивидуальной форме уха. Слуховой проход остаётся свободным, позволяя владельцу оставаться в курсе происходящего вокруг при прослушивании музыки.

Наушники Xiaomi Clip представлены в расцветках Sand Gold (золотистая), Pearl White (белая), Graphite Black (тёмно-серая) и Frost Purple (розовая). Они оборудованы 11-мм динамическим драйвером с мембраной, покрытой монокристаллическим металлическим слоем, за счёт чего обеспечиваются мощные басы, естественное звучание вокала и чистые верхние частоты. Алгоритмы динамического контроля диапазона (DRC) и усиления басов дополнительно улучшают воспроизведение низких частот; в наличии сертификат Hi-Res Audio Wireless и поддержка кодека LHDC 5.0. Система из трёх микрофонов, датчика костной проводимости и алгоритмы шумоподавления на базе искусственного интеллекта выделают голос владельца, отсекая шумы.

Xiaomi Clip работают до 9 часов без подзарядки, а с учётом ресурса зарядного кейса общее время автономной работы достигает 38 часов. Если снять наушники, воспроизведение автоматически остановится, а если надеть их обратно — возобновится. Предусмотрены функция переключения между совместимыми устройствами Xiaomi и возможность совместного прослушивания: к одному смартфону или планшету можно подключить две пары наушников. В приложении Xiaomi Earbuds можно настроить управление жестами. Также поддерживается сеть Apple Find My для поиска зарядного футляра. Наушники Xiaomi Clip имеют защиту по стандарту IP57 — им не навредят пыль, пот или дождь.