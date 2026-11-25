Робот-пылесос Roborock Saros 20 Flow, поставляемый в комплекте со станцией самоочистки, получил ряд усовершенствований по сравнению с предшественниками, что позволяет сделать процесс уборки квартиры ещё более комфортным, гарантируя при этом эффективность и высокое качество очистки.

Флагманский робот-пылесос Roborock Saros 20 Flow оснащён системой HyperForce с мощным мотором с цифровым управлением, обеспечивающим силу всасывания до 36 000 Па[1]. Это служит гарантией полной очистки пола и ковров от пыли, волос и мелкого мусора, а также шерсти домашних питомцев.

При этом конструкция основной щетки DuoDivide и двойных поднимающихся боковых щёток полностью исключает проблемы из-за наматывания волос и шерсти. Робот-пылесос Roborock Saros 20 Flow создан для домов с питомцами, позволяя содержать помещения в надлежащей чистоте.

Для влажной уборки в Roborock Saros 20 Flow предусмотрена система самоочистки SpiraFlow 2.0 с постоянной подачей тёплой воды через 16 отверстий, позволяя удалять липкие загрязнения за один проход.

Используя технологию RGB-распознавания на базе ИИ робот-пылесос определяет тип напольного покрытия и автоматически регулирует с учётом этого подачу воды для более эффективной влажной уборки. Чтобы оставлять меньше разводов, устройство оптимизирует расход воды при мойке деревянных полов и, по данным компании, оставляет на 30 % меньше следов воды[2] на полу по сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

Высокая скорость вращения швабры — до 240 об/мин[3] и в 2,5 раза[4] большее усилие её прижима к полу по сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv (до 15 Н) позволяют устранять даже застарелые пятна.

При обнаружении коврового покрытия моющий валик шириной 270 мм[5] поднимается до 15 мм, исключая контакт влажной насадки с ворсом и последующее намокание ковра.

Ткань швабры изготовлена из антибактериального материала высокой плотности, благодаря чему практически полностью (99,99 % [6]) бактерии удаляются с моющего валика в режиме Vac & Mop.

Добавим, что робот-пылесос сертифицирован как безопасное устройство для младенцев и домашних животных [7].

Высота корпуса Roborock Saros 20 Flow составляет всего 8,98 см. Это один из самых тонких роботов-пылесосов с моющим валиком и полноценным лидаром.

Оставаясь в приподнятом положения для сканирования окружающего пространства на 360° и составления карты помещения, лидар автоматически убирается внутрь корпуса при уборке под мебелью с низким просветом, использует задний обзор на 100° для точной уборки в тесных пространствах. Это позволяет проводить эффективную очистку в самых труднодоступных местах, что является весомым аргументом в пользу выбора этого робота-пылесоса по сравнению с другими моделями.

Для Roborock Saros 20 Flow не существует «слепых» зон, он не пропускает ни одного труднодоступного участка. Боковая щетка с функцией реверса обеспечивает на 30 % больше охват в углах по сравнению с обычной конструкцией пылесоса и 100 % охват сухой уборки по краям. А моющий валик способен адаптироваться к краям, обеспечивая отступ от края менее 10 мм при влажной уборке с возможностью выдвижения до 44 мм.

Боковой источник структурированного света VertiBeam, расширяющий обзор устройства, в сочетании с технологией адаптации моющего валика к краям, помогает поддерживать траекторию движения робота вдоль краёв, повышая качество очистки благодаря более полному охвату. Если отметить в приложении шторы, робот сможет распознавать их и другие мягкие перегородки и убирать за ними.

Используя ИИ и задействуя RGB-камеру, робот определяет различные типы пятен, автоматически выбирая стратегию уборки: повышает мощность всасывания, чтобы собрать рассыпанный молотый кофе или наполнитель кошачьего туалета и переключается в режим «Только влажная уборка» при обнаружении пролитой жидкости.

ИИ RockMind изучает привычки пользователя, а система Roborock SmartPlan 3.0 автоматически распознает типы помещений и выбирает с его помощью соответствующую стратегию уборки, увеличивая, когда нужно, мощность всасывания, при необходимости повторно промывая швабру и снижая мощность для минимизации уровня шума при запуске режима «Не беспокоить». Система распознавания препятствий Reactive AI позволяет определять более 300 препятствий.

При приближении к питомцу робот автоматически приостанавливает работу основной щётки и меняет траекторию движения, чтобы не напугать его. В дальнейшем робот вернётся к пропущенному участку для проведения уборки. В процессе перемещения робот может отслеживать местоположение питомцев, отмечая его на карте.

Также можно в режиме реального времени дистанционно направлять робота в любое место дома, чтобы рассмотреть поближе, чем занимается питомец. Кроме того, можно делать фото питомцев и отправлять одним касанием.

Для преодоления порогов используется система AdaptiLift Traverse 3.0 с подъёмным рычагом, который скоординированно приподнимает робота и помогает ему взбираться на двухуровневые пороги высотой до 8,8 см (4,5 + 4,3 см) и преодолевать их, предотвращая застревание.

Поставляемая вместе с Roborock Saros 20 Flow новая док-станция RockDock обеспечивает полностью автоматическую промывку валика горячей водой с температурой до 100 °C [8]. При этом использованная вода собирается в отдельном баке внутри робота. Как сообщает производитель, после упрощения конструкции бака для грязной воды его стало легче промывать и в нем образуется меньше осадка.

Система поддерживает минимальный объём воды в поддоне для промывки, после которой швабра становится чище и свежее, а чистая вода не смешивается с грязной. Новая система обеспечивает на 10 % меньше расход воды в режиме замачивания по сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

Система отслеживает уровень загрязнения и увеличивает в случае необходимости продолжительность промывки и инициирует дополнительную влажную уборку в зонах с более сильным загрязнением. С помощью автоматического дозатора система добавляет чистящий раствор, обеспечивая тщательную очистку швабры, а также автоматически доливает теплую воду в бак робота по мере необходимости. После полного цикла самоочистки на валике практически удаляются бактерии (уровень очистки — 99,99 %). После промывки швабра и основание док-станции сушится теплым воздухом температурой 63 °C, помогая предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

Разгрузка пылесборника пылесоса производится в автоматическом режиме, обеспечивая до 65 дней работы без ручной выгрузки мусора.

Аккумулятор ёмкостью 6400 мА·ч обеспечивает возможность уборки помещения площадью до 200 м2. На его зарядку уходит всего около 150 минут. При этом интеллектуальная система зарядки учитывает при восполнении заряда площадь помещения, которую осталось убрать, чтобы робот быстрее возвращался к уборке, не дожидаясь полной зарядки.

Для взаимодействия со встроенным голосовым помощником даже без Wi-Fi достаточно сказать «Hello, Rocky». Также поддерживается интеграция с голосовым ассистентом «Алиса».

Roborock Saros 20 Flow уже доступен на российских маркетплейсах.

По результатам внутренних испытаний мотора с цифровым управлением в конкретных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации и условий использования изделия. По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, по сравнению с показателями Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий. По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, при выборе максимального расхода воды в пользовательском режиме швабра может вращаться со скоростью до 240 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий. По сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv, у которой усилие прижима швабры к полу достигает 6 Н, текущая модель, по результатам внутренних испытаний изготовителя, обеспечивает усилие прижима до 15 Н. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий. Устройство прошло испытания SGS в соответствии со стандартом GB 21551.2-2024 «Антибактериальные и очищающие функции для бытовых электроприборов». Антибактериальная эффективность в отношении палочки Фридлендера ATCC 4352 превысила 99,99 % (протокол испытаний № ASH26-0017316-01A1). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий. По результатам испытаний, проведённых TÜV SÜD, при работе робота в режиме Vac & Mop с мощностью всасывания, установленной на Max, и уровнем подачи воды, установленным на 16, с моющего валика было эффективно удалено более 99,99 % Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans. Номер сертификата: 704012602394-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и особенностей использования. По результатам испытаний и сертификации, проведенных TÜV SÜD. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме. Сертификаты: № 484012600562-00 и № 484012600502-00. На основании внутренних испытаний, проведённых производителем. Нагревательный модуль может нагревать воду до 100 °C при комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 атм, 101,3 кПа). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.

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