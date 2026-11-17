Google ежегодно выбирает лучшие игры и приложения, опубликованные на платформе Play Маркет, отдавая дань уважения их разработчикам. Сегодня стали известны лауреаты ежегодной премии Best of Google Play, которая присуждается за самые выдающиеся приложения, игры и книги. Эти работы заслужили награды за креативность и инновации. Результаты нынешнего рейтинга наглядно демонстрируют важные перемены в том, как люди взаимодействуют со своими устройствами.

«Сегодня мы называем лауреатов нашей ежегодной премии Best of Play и отдаём должное невероятному творчеству, энтузиазму и техническому мастерству разработчиков. Успех Google Play — это заслуга создателей приложений и издателей, которые наполняют платформу качественным контентом. Наша премия призвана привлечь особое внимание к их выдающимся достижениям — как внутри магазина приложений, так и за его пределами», — говорится в блоге Google.

Представитель Google отметил, что cегодня больше всего востребованы востребованы технологии, которые не только работают максимально эффективно, но и по-настоящему помогают пользователю. Меняется сама экосистема — теперь она не требует постоянного внимания, а, наоборот, помогает пользователям экономить время. В игровой индустрии главным достижением стала возможность комфортного переключения между смартфонами, планшетами и ПК.

Ниже представлен полный список победителей во всех номинациях в США.

Лучшее приложение: Notability: AI & PDF Notes. Это цифровой блокнот для учёбы, работы и продуктивности. Приложение, разработанное специально для Android, превращает устройство в рабочее пространство с поддержкой ИИ: здесь можно обсуждать учебные материалы, создавать органайзеры, генерировать персональные тесты и оптимизировать рабочие процессы.

Лучшая игра: Arknights: Endfield. Главными достоинствами игры стали глубокий сюжет и красочные пейзажи. Благодаря динамичным боям в реальном времени, ярким персонажам, а также глубоким механикам строительства и управления производством, игра дарит поистине уникальный опыт, который запомнится надолго.

Лучшее приложение для разных устройств: Strava: Run, Bike, Walk. Приложение объединяет все аспекты тренировок, обеспечивая удобство использования на разных экранах. Можно легко фиксировать количество повторений без помощи рук с помощью часов на базе Wear OS, а затем одним взглядом оценивать прогресс за неделю через виджет на экране блокировки.

Лучшая игра для разных устройств: Moonlight Peaks. Игра позволяет насладиться простой и размеренной жизнью — будь то уход за волшебными растениями или развитие отношений с оборотнями. Для долгих сессий игра позволяет легко переключаться на ПК (через Google Play Games) или Chromebook.

Лучшие приложения 2026 года:

Лучшее для развлечений: Qobuz: Music & Editorial.

Самое инновационное приложение: Wispr Flow: AI Voice-to-Text.

Лучшее для творчества: ibis Paint X.

Лучшее для развития навыков: Spark: Daily Learning Puzzles.

Лучший помощник для продуктивности: Notability: AI & PDF Notes.

Лучшее для спортивных болельщиков: Sofascore: Live Sports Scores.

Лучшее «скрытое сокровище»: Riley: Emotion & Mood Tracker.

Лучшее для детей и семьи: Superfonik: Kids Learn to Read.

Лучшее для умных часов: Pocket Casts — Podcast App.

Лучшее для больших экранов: BandLab: Music Maker & Studio.

Лучшее для автомобилей: Audible: Audiobooks & Podcasts.

Лучшее для XR: MLB.

Популярные тренды: Vinted: Shop & sell pre-loved; Pocket FM: Audio Dramas; FotMob — Soccer Live Scores.

Лучшие игры 2026 года: