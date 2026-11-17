Учёные из Технического университета Эйндховена (TU/e) создали способные вырабатывать электричество модульные солнечные блоки, напоминающие детали конструктора LEGO. Блоки накапливают свет и отдают его в виде люминесцентного свечения, которое поглощают прикреплённые к ним ячейки из перовскита. Из цветных солнечных блоков можно создавать архитектурные формы с автономным питанием для украшения городской среды.

Как-то неожиданно проект назвали… L.E.G.O. (Luminescent Electricity Generating Objects). Прототипы красного и жёлтого цветов изготовлены из прозрачного полимера с добавлением флуоресцентных красителей. Красители поглощают определённые длины волн падающего света, а затем повторно излучают его на большей длине волны. Благодаря эффекту полного внутреннего отражения переизлучённый свет распространяется внутри материала и направляется к его боковым граням, где устанавливаются фотоэлектрические элементы.

В качестве первых преобразователей энергии исследователи планируют использовать перовскитные солнечные ячейки. Такая конструкция позволяет собирать свет не только от прямого солнечного излучения, но и от рассеянного дневного или искусственного освещения. При этом цвет красителя влияет на характеристики устройства: по оценке руководителя исследовательской работы Мартейна ван Беста (Martijn van Best), красные блоки должны демонстрировать более высокую эффективность, чем синие.

Ожидаемый КПД преобразования света в электричество составляет менее 10 %, что существенно уступает обычным кремниевым солнечным элементам. Однако разработчики не рассматривают максимальную электрическую эффективность как главную цель: технология рассчитана на объекты, которые одновременно выполняют другие функции. Например, встроенные в автобусные остановки, скамейки в парке шумозащитные экраны или в другие элементы архитектуры городской среды концентраторы могли бы обеспечивать энергией светодиодную подсветку, информационные табло или что-то другое, уместное в том или ином случае.

Пока проект находится на ранней стадии: изготовлены экспериментальные красные и жёлтые образцы из полидиметилсилоксана (PDMS) — прозрачного силиконового полимера, а также подготовлены компьютерные модели для прогнозирования оптических свойств материала. Сейчас учёные исследуют, как соединение и укладка нескольких блоков влияют на прохождение света и выработку электричества, а также решают задачи интеграции фотоэлементов и электрических контактов.

Первым предполагаемым применением станут образовательные наборы SparkBlocks, выпускаемые совместно с канадской компанией Block&Code. Предполагается, что солнечные блоки смогут заменить используемые сейчас в детских конструкторах батарейные модули и питать небольшие электронные устройства.

В дальнейшем команда намерена увеличить размеры элементов до настоящих строительных кирпичей и исследовать возможность их использования в зданиях и городской инфраструктуре. Сроки коммерческого внедрения и окончательные характеристики изделий не определены.