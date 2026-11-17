Компания Thermaltake анонсировала Swafan Ultra 120 EX RGB — новый 120-мм вентилятор для СЖО, оснащённый 4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1020 × 240 пикселей. Его показывали ещё на выставке Computex 2025 в составе системы охлаждения Minecube 360 Ultra ARGB, но последняя в итоге была выпущена без таких дисплеев, с обычными ARGB-вентиляторами.

В отличие от вентиляторов, где небольшие круглые экраны размещаются в центре крыльчатки, у Swafan Ultra 120 EX RGB прямоугольный дисплей встроен в боковую часть корпуса вентилятора.

Вентиляторы Swafan Ultra 120 EX RGB поддерживают программное обеспечение Thermaltake TT RGB PLUS 3.0, которое позволяет выводить на дисплей данные системного мониторинга, изображения, видео, информацию о погоде и пользовательские анимации. При использовании нескольких вентиляторов их экраны можно синхронизировать или настроить на отображение разного контента. В ПО также предусмотрена функция AI Forge для генерации фоновых изображений с помощью текстовых запросов.

Примечательно, что Thermaltake даже добавила две игры — Crazy Climber и RGB Runner. В них можно играть прямо на дисплеях вентиляторов, используя клавиатуру для управления. Кроме того, через приложение TT PlayLink пользователи могут загружать изображения и видео непосредственно со своих смартфонов.

В модели Swafan Ultra 120 EX RGB предусмотрена возможность замены крыльчатки, что позволяет переключаться между конфигурациями со стандартным и обратным направлением воздушного потока. Со стандартными лопастями вентилятор обеспечивает поток воздуха до 68 CFM и статическое давление 3,00 мм вод. ст., а с обратными — 58 CFM и 2,80 мм вод. ст. соответственно.

Скорость вращения вентиляторов регулируется методом ШИМ (PWM) в диапазоне от 500 до 2000 об/мин. Уровень шума составляет до 30 дБА со стандартными лопастями и до 31 дБА — с обратными. Габариты каждого вентилятора — 124 × 120 × 30 мм. В конструкции устройства используется гидродинамический подшипник со сроком службы 40 000 часов при температуре 25°C.

Крыльчатку при необходимости можно помыть под проточной водой. После водных процедур её необходимо тщательно просушить и при необходимости нанести смазку для подшипников, которая входит в комплект поставки.

В комплект из трёх вентиляторов (артикул CL-F239-PL12SW-A) входят стандартные и обратные лопасти, четыре кабеля и контроллер. Для упрощения подключения соседних вентиляторов друг к другу компания применила фирменную систему магнитных соединений MagForce 2.0.

Стоимость Swafan Ultra 120 EX RGB и информацию об их доступности Thermaltake пока не сообщила.