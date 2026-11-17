Компания Samsung планирует представить на выставке CES 2027 телевизор, который автоматически ставит видео на паузу, когда зритель отходит, и возобновляет воспроизведение, как только тот возвращается на место. И если в случае с просмотром контента это удобно, то при проигрывании рекламы может раздражать.

По данным издания Korea JoongAng Daily, ссылающегося на отраслевые источники, новый телевизор Samsung носит рабочее название TV-I. В нём используется система искусственного интеллекта, которая анализирует движение и интерес зрителя к экрану, а затем адаптирует условия просмотра под его предпочтения. Концепция заключается в том, чтобы превратить телевизор в «ИИ-компаньона» для гостиной: он отслеживает действия пользователя, управляет воспроизведением контента и мгновенно находит информацию о том, что происходит на экране.

В телевизоре используется «умная» система поиска Click to Search (поиск по клику), впервые представленная Samsung в моделях ТВ 2025 года. Пользователю достаточно нажать кнопку ИИ на пульте дистанционного управления и задать вопрос вслух, например: «Где снималась эта сцена?» или «Что это за бренд одежды?». Телевизор проанализирует контекст происходящего на экране и предоставит ответ. Это избавляет зрителя от необходимости брать в руки смартфон, фотографировать экран и самостоятельно искать каждый предмет.

Ещё более значимым может стать объединение функций поиска с возможностью совершения покупок. В США компания Samsung уже заключила партнёрство с Amazon, благодаря которому товары из телевизионной рекламы можно приобрести напрямую. Если во время просмотра контента на Samsung TV Plus (бесплатном стриминговом сервисе Samsung с поддержкой рекламы) появляется объявление о товаре с Amazon, зритель может добавить его в свою корзину Amazon, нажав всего одну кнопку на пульте. Если раньше для покупки нужно было досмотреть рекламу, взять телефон, найти товар, открыть приложение и оплатить его, то теперь достаточно одного клика.

Как отмечает Korea JoongAng Daily, автоматическая постановка и снятие с паузы соответствуют стратегии Ли Вон Джина (Lee Won-jin), президента и главы подразделения Visual Display Business компании Samsung. Его цель — трансформировать телевизионное направление из бизнеса по продаже «железа» в модель, приносящую доход за счёт сервисов. Ли Вон Джин, ранее возглавлявший Google Korea, — эксперт в области маркетинга и цифровых услуг. Именно под его руководством развивался сервис Samsung TV Plus, число активных пользователей которого по всему миру превысило 100 млн в месяц. В мае компания Samsung неожиданно назначила Ли — на тот момент главу глобального отдела маркетинга — руководителем подразделения по производству телевизоров.

Эксперты рынка также предполагают, что на будущей выставке CES компания Samsung может впервые представить собственного гуманоидного робота. Выставка CES 2027 пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января следующего года.