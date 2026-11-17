Компания Arctic выпустила серию пластичных термопрокладок PX-1 и PX-1 Extreme, которые позиционируются в качестве замены классическим термоинтерфейсам. Материал сочетает в себе сравнимую с глиной или мягким пластилином консистенцию и высокую теплопроводность.

Оба продукта линейки адаптируются к неровным поверхностям, разной высоте компонентов и сложным компоновкам плат, избавляя пользователя от необходимости точно подбирать толщину термопрокладок. В комплект поставки каждой модели входит специальный набор инструментов для точного нанесения.

Базовая версия PX-1 имеет мягкую, похожую на глину текстуру. Её легко формовать, подрезать и подгонять под нужные размеры. Продукт предназначен для охлаждения микросхем видеопамяти (VRAM), цепей питания (VRM), МОП-транзисторов, дросселей и других элементов на платах ПК.

Версия PX-1 Extreme рассчитана на системы с повышенными требованиями к теплоотводу и высоким прижимным усилием. Она отличается более плотным и твёрдым составом с добавлением порошка искусственных алмазов. Такая структура повышает теплопроводность и обеспечивает стабильность материала при установке в нагруженных узлах.

Термопрокладки серии PX-1 доступны в интернет-магазине Arctic со скидкой 40 %. Версия PX-1 предлагается за €20,99 при рекомендованной цене €34,99 (в комплект входят пять листов размером 74 × 39 мм и толщиной 1,5 мм), вариант PX-1 Extreme отпускается за €61,79 при рекомендованной цене €102,99 (в комплекте пять листов размером 74 × 39 мм и толщиной 1 мм).