Солнечная энергетика в плане строительства новых электростанций набрала такой невероятный темп, что в 2026 году впервые навредила самой себе: новых площадок построено так много, что многие из них зависли в очереди на подключение. Это и другие факторы впервые за восемь лет приведут к снижению ввода в строй новых объектов по сравнению с предыдущим годом.

О парадоксальной тенденции сообщила британская аналитическая компания GlobalData. Глобальные темпы ввода солнечных электростанций в 2026 году, докладывают её аналитики, в 2026 году могут впервые с 2018 года перейти к снижению. Поскольку до конца года осталось всего ничего, прогноз близок к тому, чтобы сбыться, а ведь всего год назад количество подключенных к сетям солнечных электростанций выросло на рекордные 17,5 % по сравнению с 2024 годом. Прошёл всего год и ситуация радикально изменилась. Так что же произошло?

Основной причиной ожидаемого спада аналитики называют изменение правил поддержки солнечной энергетики в Китае, корректировку энергетической политики США и замедление спроса… в Пакистане. При этом именно изменения в Китае, связанные с переходом к рыночному ценообразованию на электроэнергию, станут главной причиной наблюдаемой тенденции.

В 2025 году Китай обеспечил более половины всех мировых вводов солнечных мощностей, оставив позади США и Индию. Индийский рынок за год вырос на 87,2 %, чему способствовали крупные проекты и государственная программа установки домашних солнечных систем PM Surya Ghar. Пакистан увеличил ввод на 34,3 % благодаря распространению автономных солнечных установок, прежде всего на крышах, став четвёртым по величине рынком в мире. В Саудовской Аравии объём новых мощностей более чем утроился после ввода нескольких электростанций гигаваттного класса. В то же время европейский рынок прибавил лишь 2,6 %, а североамериканский сократился на 3,6 %.

Дополнительным фактором неопределённости становится изменение стоимости оборудования. По оценке GlobalData, средняя стоимость строительства солнечных электростанций в 2020–2025 годах снизилась примерно на 41 %, однако долгое падение цен на панели остановилось. Среди причин роста цен в начале 2026 года аналитики называют подорожание серебра и элементов солнечных ячеек, изменение китайских экспортных налоговых льгот с апреля 2026 года и меры Пекина по борьбе с избыточной конкуренцией в отрасли, которая в некотором роде пожирает саму себя, чрезмерно расходуя ресурсы даже в ущерб рентабельности.

Параллельно операторы энергосетей в Китае ограничивают работу возобновляемой генерации, выработку которой в моменты пикового производства нельзя снизить: она либо есть, либо её нет. В Европе учащаются периоды отрицательных оптовых цен на электроэнергию, а в США, Индии и Бразилии проекты задерживаются из-за очередей на подключение к сетям, преодолеть которые мешает бюрократия.

Впрочем, ситуация не безнадёжная. Свет в конце тоннеля обеспечат дешевеющие аккумуляторы и системы коммунального хранения электроэнергии. GlobalData прогнозирует восстановление ежегодных вводов солнечных площадок уже с 2027 года. Одним из факторов восстановления аналитики считают удешевление аккумуляторных систем: сочетание солнечных панелей с накопителями позволяет переносить выработку на часы, когда солнечная генерация снижается, и уменьшать зависимость от ограничений электросетей. Иначе говоря, солнечная энергетика сможет побороться за вечерние и ночные часы, в которые раньше у газа, нефти, гидроэлектростанций и АЭС не было конкурентов.

Таким образом, совокупная установленная мощность солнечной энергетики в мире в 2025–2035 годах, по расчётам компании, будет увеличиваться в среднем на 12,5 % ежегодно. Выработка солнечных электростанций должна расти сопоставимыми темпами, в результате чего доля солнечной генерации в мировом производстве электричества к 2035 году более чем удвоится.