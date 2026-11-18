Технологические стартап Calif, который ранее обнаружил уязвимость в PHP, выявил ошибку в механизмах управления памятью Java. Java — популярный язык программирования, который используют практически все крупнейшие мировые компании, в том числе Apple, Amazon, а также многие банки, медицинские учреждения и государственные структуры.

Обнаруженная экспертами Calif уязвимость получила название Java4Shell — она позволяет злоумышленнику удалённо выполнять в системе памяти Java произвольные команды. В данном случае в роли «злоумышленника» выступила модель искусственного интеллекта OpenAI GPT-6 Cyber, недоступная для широкой публики. Возникли опасения, что если эту уязвимость не устранить, её могут выявить и хакеры. Владеющая Java компания Oracle не делала прямых заявлений с признанием наличия ошибки, но накануне выпустила критическое обновления, которое содержит исправления уязвимостей.

Выяснить, пострадали ли какие-либо платформы или компании в результате инцидента, не удалось. Тем не менее уязвимость на уровне Java вызывает у экспертов по кибербезопасности серьёзную обеспокоенность: по их словам, переполнение памяти в системе — один из самых распространённых способов, к которому прибегают хакеры для взлома или вывода системы из строя. Управление памятью и обеспечение её защиты — одни из ключевых функций Java.

Написанные на этом языке системы присутствуют повсеместно, указывают эксперты: от Java зависят банковская сфера, системы национальной безопасности, авиация и телекоммуникации. Всякий раз, когда пользователь отправляет информацию через интернет, получает файл от другого пользователя или входит в какую-либо систему, используемая им платформа может работать на базе ПО, написанного на Java. Только в Австралии практически все банки используют ПО на Java для обработки данных о транзакциях. На этой неделе несколько тысяч клиентов крупных американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of America, сообщили о проблемах с доступом к банковским услугам.

Ранее стало известно о критических уязвимостях, обнаруженных на уровне языка PHP, на котором написаны 70 % сайтов в интернете. Тогда владельцам сайтов настоятельно рекомендовали проверить свои ресурсы на наличие уязвимости и в случае её обнаружения установить обновления PHP или временно отключить сайт. Ситуация с Java очень похожа, предупреждают эксперты.