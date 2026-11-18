Ранее специалисты iFixit уже разбирали новые Apple iPad и HomePod с целью оценить их ремонтопригодность. Они установили, что заменить батарею или произвести другой ремонт стало проще по сравнению с моделями предыдущих поколений. Того же они ждали и от HomeView — смарт-дисплея Apple, который представляет собой умную колонку с 7-дюймовым дисплеем. Реальность оказалась совсем иной.

К моменту, когда HomeView удалось разобрать, опытные специалисты iFixit успели «оторвать разъём, сломать динамик пополам и приложить к бедной материнской плате больше усилий, чем кому-либо из нас было бы комфортно». Разборка планшетной части HomeView оказалась более сложной задачей из-за нескольких сомнительных решений Apple в дизайне, и в частности обильного использования клея. Состав, который используется для фиксации дисплея, «держался крепче, чем на любом продукте Apple, который мы вскрывали за последнее время», отметили в Fixit.

Хоть решение Apple превратить весь алюминиевый корпус HomeView в радиатор было удачным, клеевое соединение между теплозащитным экраном и материнской платой устройства превратила их разделение в «крайне рискованную операцию». Если эти конструкторские решения и упрощают сборку устройства на заводе, то повсеместное использование клея делает обслуживание HomeView невероятно трудным.

В опубликованном iFixit видео также можно увидеть, насколько меньше динамики в настенной версии HomeView по сравнению с настольной. Хотя обе версии устройства стоят $299, настенная обходится пользователю дороже, поскольку необходимо отдельно покупать специальный кронштейн для крепления. В итоге у специалистов сложилось впечатление, что в этом случае покупатель получает менее производительное устройство, тратя при этом больше денег.