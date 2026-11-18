Выступление 151 человекоподобного робота, которые синхронно исполнили танец на одной из улиц Шэньчжэня, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Официальные представители книги рекордов подтвердили количество участников, превышающее предыдущее подобное достижение, когда танец исполнили 110 роботов.

Необычное представление организовали в ходе проходящего в Шэньчжэне 33-го саммита АТЭС. Группу танцующих роботов сформировали человекоподобные машины T800, созданные инженерами компании EngineAI. Высота T800 составляет 1,73 м, а его вес около 75 кг. Он может выполнять сложные динамические движения. Отмечается, что нынешний случай стал первым, когда в установлении мирового рекорда участвовали человекоподобные роботы.

Роботы T800 предназначены для выполнения разных задач и могут быть задействованы в разных отраслях. Речь, в том числе, о промышленном производстве, индустрии развлечений, выставках, интеллектуальном управлении дорожным движением, научных исследованиях и образовании.