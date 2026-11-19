Ранее в этом месяце подразделение Google DeepMind анонсировало ИИ-модель Genie 4, которая способна генерировать виртуальные миры с реалистичной физикой, звуками и разговорами персонажей. Теперь же разработчики представили обновлённую версию Project Genie, доступную на тарифе AI Ultra. Создаваемые алгоритмом миры стали более отзывчивыми, креативными и социальными.

В рамках нынешнего релиза Google открыла доступ к Genie 4, а также реализовала ряд улучшений для Genie 3, агента Project Genie, который помогает пользователям реализовать задуманное, и запустила галерею сообщества, с помощью которой можно находить, изучать и переделывать чужие миры. Project Genie объединяет ИИ-модели для генерации виртуальных миров с моделями семейства Gemini — они позволяют создавать миры, «заходить» в них и менять по своему усмотрению прямо в браузере».

«Genie 4 — наша самая реалистичная и интерактивная модель для создания миров на сегодняшний день. Теперь вы можете менять созданный мир прямо во время его исследования. Просто введите новый промпт, пока исследуете мир, и отредактируйте окружение в режиме онлайн. Смените погоду, добавьте персонажа или перенаправьте действия», — говорится в сообщении Google.

Несмотря на то, что Genie 4 обеспечивает высокое качество визуализации, физики и аудиосопровождения, модель Genie 3 остаётся доступной в Project Genie. Алгоритм пригодится для проведения более длинных исследовательских сессий или создания пространств на основе панорамных изображений. Теперь он позволяет проводить внутри мира до трёх минут вместо 60 секунд, либо объединять несколько миров в цепочку, за счёт чего виртуальные путешествия станут более продолжительными. В дополнение к этому виртуальные миры можно наполнять элементами с помощью панорамных изображений с обзором 360°. Окружение можно изменять динамически с помощью промптов на естественном языке прямо во время исследования пространства.

Обновлённый агент Project Genie выводит создание виртуальных миров за рамки одного текстового или графического промпта. Придумать полноценный виртуальный мир стало значительно проще. Достаточно обычным языком описать свою задумку, после чего ИИ-агент задействует набор мультимодальных моделей Google, чтобы сформировать первые визуализации и задать общий стиль, а заодно подобрать подходящее звуковое сопровождение. В процессе исследования мира можно задействовать модели Gemini для внесения изменений.

Для тех, кто хочет исследовать уже созданные виртуальные миры, Google запустила галерею в Project Genie. В ней собраны лучшие творческие работы. В галерее также представлены совместные проекты людей, которые получили доступ к платформе на этапе тестирования. Помимо исследования уже созданных миров, пользователь может воплотить свои идеи, переосмысливая и дополняя чужие идеи, меняя структуру исследуемых миров, музыкальное сопровождение и другие элементы, тем самым делая их по-настоящему своими.