Долгожданный релиз Grand Theft Auto VI по некоторым оценкам может ощутимо ударить по мировой производительности труда — многие фанаты «внезапно почувствовали себя неспособными работать в день выхода игры» и массово взяли отгулы. Но интернет при этом продолжил нормально функционировать, несмотря на резко подскочившую нагрузку из-за скачиваний «увесистой» игры.

Предзагрузка дистрибутива объёмом более 200 Гбайт стартовала для владельцев PlayStation и Xbox ещё 10 ноября перед выходом игры 19 ноября. Миллионы геймеров воспользовались этой возможностью, но всё же вчера, в момент запуска новой игры, скачиваний стало ещё больше. Но мировая сетевая инфраструктура успешно справилась с пиковой нагрузкой.

Исследователи из европейского интернет-регистратора RIPE NCC проанализировали сетевую активность с помощью системы измерений RIPE Atlas и выяснили, как удалось избежать коллапса Сети. Загрузку файлов разделили между несколькими крупными сетями доставки контента (CDN). Трафик для PlayStation преимущественно обслуживали серверы AWS и Fastly, в то время как Microsoft для консолей Xbox задействовала мощности Fastly и Akamai, отказавшись от AWS CloudFront.

Провайдеры активно применяли технологию GeoDNS, которая возвращает пользователю разные IP-адреса для одного домена в зависимости от его местоположения. Изначально создатели системы доменных имён не закладывали такую логику в её архитектуру. Более того, известный специалист и член Зала славы интернета Пол Викси (Paul Vixie), внёсший огромный вклад в развитие DNS, называл подобные методы «глупыми трюками с DNS». Однако именно этот приём позволил направить игроков из Лос-Анджелеса, Токио и Стамбула на разные локальные серверы предзагрузки.

Анализ трафика в Китае (на примере Шанхая) выявил особую длинную цепочку DNS-запросов, которая перенаправляла пользователей на шесть IP-адресов в облаке Alibaba Cloud.

По словам специалиста по данным RIPE Эмиля Абена (Emile Aben), точки обмена интернет-трафиком (Internet Exchange Points) — узлы, которые операторы сетей используют для обмена трафиком и сокращения путей его прохождении, — зафиксировали рекордные объёмы данных в период предзагрузки, но, судя по всему, успешно справились с нагрузкой.

По мнению Абена, ситуация с загрузкой GTA VI преподносит полезный урок. «Система DNS помогает направлять каждого игрока к подходящему серверу для скачивания, а сети доставки контента (CDN) распределяют между собой задачу передачи файлов. Такая схема распределения важна не только в сфере видеоигр. В открытом интернете загрузка игр использует те же маршрутизаторы и каналы связи, что и другие виды трафика, включая критически важные сервисы. Локализация источников загрузки позволяет освободить пропускную способность магистральных каналов для других целей, благодаря чему столь колоссальный спрос становится управляемым», — отметил он.