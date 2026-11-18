Как и предполагалось, 18 ноября первых оценок западных критиков удостоился криминальный боевик с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games — одна из самых ожидаемых игр последних лет.

К моменту публикации на сайте агрегатора Metacritic собралось без малого 170 обзоров GTA VI со средней оценкой 99 %. На OpenCritic картина схожая — 98 % при более чем 60 отзывах (игру рекомендуют 100 % журналистов).

Достигнутый результат делает GTA VI самой высокооценённой игрой в серии и истории. Рекорд легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time превзойдён — на Metacritic у неё те же 99 %, но по количеству обзоров новинка впереди.

Обозреватели остались в восторге от огромного и отзывчивого открытого мира, захватывающего и эмоционального повествования, выдающейся актёрской игры и невероятной детализации даже на базовых моделях консолей.

В минусы игре записали недостаточно проработанный ближний бой, искусственное растягивание сюжета, отсутствие опции с 60 кадрами/с и регулярные проседания кадровой частоты на базовых моделях консолей.

Критики сошлись во мнении, что GTA VI получилась лучшей игрой в открытом мире со времён Red Dead Redemption 2 — предыдущего релиза Rockstar. Вместе с этим по-настоящему революционной новинку назвать тоже нельзя.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Хотя игра ещё официально не вышла, она уже претендует на восемь наград в рамках The Game Awards 2026.