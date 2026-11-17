Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games ещё даже не вышел, а уже стал главной звездой предстоящей церемонии награждения The Game Awards 2026.
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Полный список претендентов на награды The Game Awards 2026 в рамках специальной трансляции раскрыл ведущий и исполнительный продюсер предстоящей премии Джефф Кейли (Geoff Keighley).
Лидером по числу номинаций на The Game Awards 2026 стала уже упоминавшаяся GTA VI — грядущий хит Rockstar засветился в восьми категориях. До рекорда Clair Obscur: Expedition 33 (12 номинаций) лидер 2026 года не дотянулся.
Следом за GTA VI на почтенном отдалении идут Control Resonant и Resident Evil Requiem с шестью номинациями, Phantom Blade Zero с пятью, 007 First Light, Big Walk и The Legend of Zelda: Ocarina of Time с четырьмя.
В рамках The Game Awards 2026 представлено 30 номинаций, включая одну новую — «Лучшее пользовательское творение». Полный список претендентов на победу приведён ниже:
Игра года
- 007 First Light;
- Control Resonant;
- GTA VI;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Phantom Blade Zero;
- Resident Evil Requiem.
Лучший боевик
- Ace Combat 8: Wings of Theve;
- Gears of War: E-Day;
- Onimusha: Way of the Sword;
- Phantom Blade Zero;
- Saros.
Лучший приключенческий экшен
- 007 First Light;
- Control Resonant;
- Pragmata;
- Resident Evil Requiem;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Лучшая ролевая игра
- The Blood of Dawnwalker;
- Final Fantasy Resonance;
- Fire Emblem: Fortune’s Weave;
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
- Trails in the Sky 2nd Chapter.
Лучший файтинг
- 2XKO;
- Avatar Legends: The Fighting Game;
- Invincible Vs;
- Marvel Tokon: Fighting Souls;
- My Hero Academia: All’s Justice.
Лучшая стратегия / Лучший симулятор
- Mewgenics;
- Planet Zoo 2;
- Pokemon Pokopia;
- Slay the Spire 2;
- Star Wars Zero Company.
Лучшая спортивная/гоночная игра
- EA Sports FC 27;
- Forza Horizon 6;
- Nintendo Switch Sports Resort;
- Screamer;
- Star Wars: Galactic Racer.
Лучший мультиплеер
- Big Walk;
- Call of Duty: Modern Warfare 4;
- Gears of War: E-Day;
- Marathon;
- Meccha Chameleon;
- Orbitals.
Лучшая игра для всей семьи
- Big Walk;
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight;
- Nintendo Switch Sports Resort;
- Pokemon Pokopia;
- Yoshi and the Mysterious Book.
Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности
- Forefront;
- Into the Radius 2;
- Little Nightmares VR: Altered Echoes;
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire Cit;
- Thief VR: Legacy of Shadow.
Лучшая мобильная игра
- Arknights: Endfield;
- Monster Hunter Outlanders;
- Neverness to Everness;
- Pokemon Champions;
- Where Winds Meet.
Лучшая поддержка
- Arc Raiders;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- No Man’s Sky;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
Лучшая поддержка сообщества
- Crimson Desert;
- Helldivers 2;
- No Man’s Sky;
- The Witcher 3: Wild Hunt;
- Warframe.
Лучшая независимая игра
- Big Walk;
- Cairn;
- Denshattack!;
- Mewgenics;
- Mina the Hollower.
Лучшая дебютная независимая игра
- Dressmaker;
- Esoteric Ebb;
- Orbitals;
- Replaced;
- Silver Pines.
Лучшая режиссура
- Control Resonant;
- GTA VI;
- Phantom Blade Zero;
- Pragmata;
- Resident Evil Requiem.
Лучшее повествование
- 007 First Light;
- The Blood of Dawnwalker;
- Control Resonant;
- GTA VI;
- Resident Evil Requiem.
Лучший визуальный стиль
- Control Resonant;
- GTA VI;
- Mouse: P.I. for Hire;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Phantom Blade Zero.
Лучший саундтрек
- Ace Combat 8: Wings of Theve;
- GTA VI;
- Mixtape;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Phantom Blade Zero.
Лучший дизайн звука
- Ace Combat 8: Wings of Theve;
- Control Resonant;
- GTA VI;
- Resident Evil Requiem;
- Star Wars: Galactic Racer.
Лучшая актёрская игра
- Анджела Сант'Альбано (Angela Sant'Albano) за роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem;
- Лиам Макинтайр (Liam McIntyre) за роль Росомахи в Marvel’s Wolverine;
- Манни Л. Перес (Manni L. Perez) за роль Лусии Каминос в GTA VI;
- Патрик Гибсон (Patrick Gibson) за роль Джеймса Бонда в 007 First Light;
- Рахул Коли (Rahul Kohli) за роль Арджуна Девраджа в Saros.
Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)
- Big Walk;
- Cairn;
- Forever Ago;
- Life is Strange: Reunion;
- Lily’s World XD.
Лучшая инновация в сфере доступности
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced;
- Forza Horizon 6;
- Gears of War: E-Day;
- Marvel’s Wolverine;
- Rhythm Heaven Groove.
Лучшая адаптация
- Cyberpunk: Edgerunners 2;
- второй сезон «Фоллаут»;
- «Мортал Комбат 2»;
- «Обитель зла»;
- «Супер Марио: Галактическое кино».
Самая ожидаемая игра
- Fable;
- Final Fantasy VII Revelation;
- God of War Laufey;
- Resident Evil Veronica;
- The Witcher 4.
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2;
- Dota 2;
- League of Legends;
- Mobile Legends: Bang Bang;
- Valorant.
Лучший киберспортсмен
- Чон Chovy Джихун (Team Vitality);
- Данил donk Крышковец (Team Spirit);
- Роберто Erde Лобос (Loud);
- Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality);
- Илья Yatoro Мулярчук (Team Spirit).
Лучшая киберспортивная команда
- Gen.G (League of Legends);
- Loud (Valorant);
- Team Falcons (Dota 2);
- Team Falcons (Rocket League);
- Team Spirit (Dota 2);
- Team Vitality (Counter-Strike 2).
Лучшее пользовательское творение
- A Dream of Silence: Revamped для Baldur’s Gate 3;
- Create Aeronautics для Minecraft;
- Nopixel V для GTA: Online;
- Star Wars Droid Tycoon для Fortnite;
- TTK для Roblox.
Лучший блогер
- CDawg;
- Cellbit;
- iShowSpeed;
- LilSimsie;
- OhnePixel.
Тем временем на сайте The Game Awards 2026 открылась страница голосования — поддержать своих фаворитов можно до 9 декабря (5:00 МСК). Победители определяются жюри (90 % влияния на результат) и фанатами (10 %).
Трансляция The Game Awards 2026 начнётся 11 декабря в 3:30 по московскому времени. Анонс номинантов и старт (целиком фанатского) голосования в категории «Голос игроков» ожидается 30 ноября.
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