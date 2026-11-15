Phantom Blade Zero — танцы с клинками. Рецензия

Жанр Экшен, приключение Издатель S-GAME Publishing Разработчик S-GAME Studio Минимальные требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500, 145 Гбайт на твердотельном накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10600K 4,1 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 29 октября 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, Playstation 5 Официальный сайт

Играли на PC

Китайская игровая индустрия продолжает покорять мир. Начался поход с гача-проектов, но последние годы все больше шумят и одиночные приключения. Вслед за Black Myth: Wukong и Wuchang: Fallen Feathers пришел черед Phantom Blade Zero. Хотя сейчас каждый ролевой экшен от третьего лица принимают за очередную вариацию Dark Souls, творение S-GAME на самом деле далеко от философии FromSoftware. Разве что Sekiro можно назвать одним из источников вдохновения. Но куда ближе она к старым добрым слешерам, и даже заставляет вспомнить Metal Gear Rising.

Phantom Blade Zero — первый крупный проект студии и одновременно проект мечты для ее лидера Ляна Цивэя, к которому он двигался на протяжении двадцати лет. На самом деле это уже восьмая (!) часть долгоиграющей серии. Начиналась она как Rainblood — ролевое приключение создали в 2007 году на RPG Maker (и выглядела игра очень достойно для подобных вводных). Под этим же именем вышло еще два проекта. А затем серия превратилась в Phantom Blade, в рамках которой до Zero успели создать четыре части. О чем вы, скорее всего, узнаете лишь после знакомства с Phantom Blade Zero. Ведь если раньше под вывеской выходили мобильные аркады и файтинги, то теперь перед нами настоящий блокбастер. И своего рода перезапуск серии.

Сюжет основан на первых двух выпусках Rainblood. Игроку выпадает роль Соула — одного из известных мастеров боевых искусств с репутацией непревзойденного воина. Игра не тратит времени на рассказ о мире — еще успеете разобраться. Вместо этого нас бросают в гущу событий. Никакого контекста, зато сразу есть ощущение, что дуэль Соула и мастера теней Цзо Шана — некое судьбоносное событие. Безумная хореография и зажигательная музыка сразу же вовлекают в процесс и вызывают приятные ассоциации с Metal Gear Rising (но хита в духе Rules of Nature здесь все-таки не нашлось).

Схватка, в которой нам предстоит освоиться с управлением, заканчивается трагически. Двое названных братьев в последней атаке смертельно ранят друг друга клинками. Соула от гибели спасает загадочный Скульптор Плоти, заменяя пробитое сердце механическим. Но проработает оно лишь 66 дней — за это время герой должен найти спасение, а заодно и раскрыть тайный заговор в царстве Улинь.

После стремительного вступления и последующей эффектной погони на колеснице, Phantom Blade Zero чуть сбавляет темп и постепенно знакомит со своим миром «кунг-фу-панка». Кусочки мозаики складываются один за другим. Протагонист — один из элитных бойцов так называемого Ордена, призванного хранить баланс между добром и злом. Но бывшие братья обвинили его в убийстве Мастера и открыли охоту. А тем временем в мире бесчинствуют «масколикие» — воины, прошедшие через темный ритуал Преобразования ради силы и заплатившие за это человечностью.

Предыстория раскрывается неспешно, в основном с помощью флешбэков у колокольчиков (здешних аналогов костров) и записок. Очень большого количества записок. Новыми заметками игра заваливает похлеще, чем, в свое время, Control. Иногда в маленькой комнатушке можно найти сразу три-четыре страницы для местного кодекса.

Соул мчался в столицу Панчжэнь, когда на колесницу напали убийцы. Транспорта он лишается, поэтому остаток пути приходится проделать на своих двоих, через леса, деревни и паровые башни, полные монстров. Мир Phantom Blade создан под влиянием не только китайской культуры и фэнтези-уся, но и кунг-фу-боевиков с примесью стимпанка. Коктейль экзотический и ощущается свежо.

Каждую из своих граней игра раскрывает постепенно. Вступительная схватка сразу погружает в атмосферу уся — с ее вычурными костюмами и акробатической хореографией «прыжков на веревочках». В отличие от недавней Onimusha: Way of the Sword, где каждый удар меча имел ощутимый вес, Phantom Blade Zero куда более театральная. Битвы намеренно плавные и легковесные, словно танец на сцене. Очень стремительный танец.

Мир оказывается довольно мрачным, даже тоскливым. Из зеленых лесов мы сначала попадаем в обезлюдевшую деревню, жители которой практически полностью истреблены. Округу заполонили монстры и агрессивные марионетки. Природные пейзажи перекрывают гигантские трубы, коптящие небо. А затем дорога приводит в сам Панчжэнь, столицу Улиня. Чувствуешь, что некогда город впечатлял красотой, но теперь пришел в упадок, а вечно пасмурное небо и дожди лишь усиливают меланхоличную атмосферу. И через все локации проходит тема красных нитей: они то указывают проход, то закрывают дорогу, вьются по деревьям и зданиям, и тянутся за горизонт.

В первую очередь Phantom Blade Zero — о битвах. Соул столкнется с самыми разными оппонентами. Обычные враги не представляют особой угрозы, а скорее служат тренировочными манекенами. Хотя, если зазеваться, все-таки могут и сдачи дать, особенно в первые часы, когда герой не может похвастаться приличным запасом здоровья. При этом штраф за поражение фактически отсутствует — поверженные злодеи уже не возродятся, никакие ресурсы у вас не отберут. А воскрешающие колокольчики здесь практически за каждым поворотом.

Боевая система в основе проста. У любого оружия есть стандартная серия атак и усиленная, расходующая особую энергию Ша-Ци. У быстрых клинков комбо длиннее, а у более тяжеловесных — короче, из более медленных выпадов. Обычную серию можно в любой момент сменить на усиленную — это будет единым комбо. Защитные меры в целом тоже привычные: постоянный блок, уклонение и парирование — казалось бы, стандартный набор любого последователя Sekiro. Но дьявол кроется в деталях.

С зажатой кнопкой блока Соул автоматически отражает любые стандартные атаки, на что расходуется Ша-Ци. Даже если одновременно с этим атакуете сами, герой все равно перехватит вражеский выпад. Но в защитной стойке энергия тратится постоянно. Поэтому усиленное комбо с активным блоком быстро оставят Соула без сил. А в таком состоянии любой пропущенный тычок уже оглушит на пару секунд, за которые вам успеют сделать больно. Уклонения и парирования, в свою очередь, не тратят Ша-Ци. Парирование и вовсе сбивает энергию соперника.

Одновременно можно экипировать два клинка, и, если сменить оружие, то энергия мгновенно восполнится до максимума. Что позволяет проводить более долгие цепочки мощных атак или выдержать сильный натиск. Но сменить оружие повторно можно будет лишь через несколько секунд. Ряд атак в принципе нельзя заблокировать. Подобные вражеские приемы подсвечиваются: красная вспышка означает, что надо увернуться, а синяя — парировать. Если использовать верную контрмеру, то Соул в красивом пируэте нанесет ответный удар и переместится сопернику за спину, что крайне выгодно — непрерывные атаки в спину не дадут врагу опомниться.

Помимо обычных клинков (одноручных, двуручных и парных), арсенал Соула пополняется фантомными когтями — этакими гаджетами со своими эффектными атаками. На их использование уходит эссенция (для простоты можно считать их зарядами). Когти делятся на категории: разрушение, боевые искусства, механизмы, дальнобойные и призывы. В рамках каждой хватает уникальных образцов. К примеру, к механизмам относится и башенный щит, спасающий от большей части вражеских атак, и огнемет.

Когти помогают в разных ситуациях, но, к сожалению, их тоже дают экипировать лишь по два в быстром доступе. И посреди поединка изменить выбор нельзя. Если попался враг со щитом, а среди активных гаджетов нет пробивающих — придется выкручиваться тем, что есть. Для оружия ближнего боя это тоже справедливо, но это не создает такой проблемы — любой клинок в целом универсален, но со своей фишкой.

Оружие можно прокачивать, и чем выше уровень, тем больше оно показывает свою индивидуальность. К примеру, один из мечей не дает парировать, но сильно улучшает возможности блока, а со временем позволяет заряжать атаки. Другой предлагает строить бой вокруг стоек, переходы между которыми усиливают нападение. Парные крюки делают парирование более эффективным и удобным. С одной стороны, такая изюминка придает уникальности каждому из десятков орудий. С другой — не перегружает механиками в моменте. Подбирайте сталь себе по душе и не бойтесь экспериментировать — сбросить прокачку можно буквально в два клика.

Боссы в Phantom Blade Zero не менее разнообразны, чем оружие, и проверят все, чему вы научились. К чести разработчиков, здесь вообще нет повторяющихся главарей. Даже когда они визуально похожи на рядовых врагов, их набор движений всегда уникален. Поначалу скорость и напор таких соперников сбивают с толку. Они могут без устали засыпать градом ударов, не давая даже сделать вдох. Как вообще это проходить? Нужно понять ритм сражения. Не надо, как в Sekiro и ей подобных, пытаться парировать каждый удар. Ваша главная задача — перехватить инициативу, сбить комбо соперника особым приемом клинка или подходящим когтем, и напирать в ответ.

Да, такие оппоненты в любом случае требуют хорошей реакции. Красные или синие вспышки могут появиться в любой момент, и у вас буквально доля секунды, чтобы сориентироваться. Не обязательно ловить их все — уворачивайтесь при любой опасности. А когда поймете шаблон поведения — станет куда легче. Удары в спину эффективно сбивают даже боссов — пользуйтесь этим. Следите за Ша-Ци и вовремя меняйте оружие, чтобы продолжить наступление. Между комбо обычным оружием добавляйте удары когтем.

И со временем уже под вашим натиском очередной демон не сможет ничего сделать в ответ. Когда ловишь чувство потока, сражения превращаются в безостановочный танец с прыжками, пируэтами и ворохом спецэффектов от особых приемов. И все это под яркий саундтрек, тщательно подобранный под каждую дуэль. Жаль, для уся как-то мало приемов, с помощью которых можно фехтовать на лету — вся акробатика очень «приземленная», а ведь сюда отлично вписалось бы жонглирование в духе Devil May Cry.

Пика игра достигает, пожалуй, на середине, когда ты раскусываешь ее динамику и определяешься с любимым арсеналом. Соул превращается в несокрушимую силу, что мчится вихрем сквозь толпы монстров, оставляя за спиной горы трупов. Проблема лишь в том, что впереди будет еще часов двадцать. Да, встретится еще много уникальных боссов и красивых пейзажей, но общий подход к процессу никак не поменяется. Останется лишь тасовать оружие, изучая что-нибудь новое.

Разработчики приготовили на удивление обширный игровой мир. Начинается прохождение с линейных локаций, но со временем пути ветвятся все больше. В какой-то момент Phantom Blade Zero предлагает прыгнуть на лодку и исследовать озеро с островками, напоминая о последних частях God of War. Увы, эти масштабы сделаны в основном ради самих масштабов. Наградой за исследования служат ресурсы для прокачки или аксессуары, улучшающие характеристики Соула. В редких случаях — новое оружие. На удивление много в игре второстепенных поручений, но все они завязаны на поиске предметов по локациям и убийстве особых врагов.

Есть даже элементы метроидвании. Через некоторые преграды можно пройти лишь с помощью определенного фантомного когтя. Огромный топор позволяет разрубить стальные цепи, а лук — перебить веревку, и так далее. Если бы инструменты позволяли активно взаимодействовать с миром — такая дополнительная механика могла бы оттенить напряженные схватки. К сожалению, все сводится к схеме «нажми кнопку — герой все сделает сам».

Даже базовая акробатика не требует активного вмешательства. Когда на экране загорается клавиша для взаимодействия, от игрока лишь требуется ее нажать и смотреть на результат. А хотелось бы принимать больше участия в беге по стенам, самому раскачиваться на цепи и прыгать, целиться из лука в интерактивные объекты или выбирать плоскость удара для успешного разрубания. Причем по некоторым роликам, вроде погони от гигантского мутанта, кажется, будто изначально эти эпизоды должны были стать интерактивными, но не хватило времени.

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Безусловно, если вы в первую очередь ищете динамичные и красочные сражения, то Phantom Blade Zero обязательно стоит попробовать. Дуэли с боссами увлекают и не отпускают спать, пока не одолеешь очередного гада. Еще одна попытка, вот сейчас точно получится! Но чувствуется, что разработчики поддались порыву непременно сделать большую игру, которая удерживает не новыми геймплейными возможностями, а еще одной красивой локаций, еще одним боссом. Да, выглядит и двигается он по-новому, но принципиально ощущается примерно так же, как предыдущие пять. Чувство меры подвело.

Достоинства:

яркая эстетика из уся, стимпанка и боевиков восьмидесятых;

боевая система проста в освоении, впечатляет хореографией и дает простор для повышения мастерства;

количество не помешало качеству: десятки видов оружия, навыков и за полсотни боссов действительно уникальны.

Недостатки:

для столь немалой продолжительности игры механикам недостает глубины;

мало интерактивности в исследовании мира — нажми одну кнопку, чтобы герой автоматически исполнил все кульбиты.

Графика Сочетание технологичности Unreal Engine 5 и шикарного художественного дизайна. Звук Саундтрек разнообразен: от традиционных китайских мотивов до хип-хопа и рока. Одиночная игра Phantom Blade Zero сфокусирована на сражениях, а все прочие механики им подчинены. Схватки на мечах легко осваиваются, но постигать тонкости владения каждым отдельным оружием можно часами. Оценочное время прохождения На полное прохождение легко уйдет полсотни часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Стремительный и стильный экшен, который не знает, когда остановиться.

Оценка: 8,0/10

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Phantom Blade Zero

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