Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — это что, новая Batman: Arkham? Рецензия

 
Вместо того чтобы работать над новой частью Batman: Arkham, студия Rocksteady потратила кучу времени и сил на посредственную Suicide Squad. Зато приятный подарок фанатам Тёмного рыцаря преподнесла TT Games — новая Lego-игра о Бэтмене похожа на любимую многими аркхемовскую трилогию, но хороша не только этим
⇣ Содержание
Жанр Экшен, приключение
Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment
Разработчик TT Games
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 1200 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 6400, 50 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6650 XT
Дата выхода 22 мая 2026 года
Возрастной ценз От 3 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Было время, когда Lego-игр каждый год выходило по несколько штук. Например, летом 2008 года появилась Lego Indiana Jones, а спустя примерно четыре месяца была выпущена Lego Batman: The Videogame, первая попытка TT Games (тогда она называлась Traveller’s Tales) создать игрушечный Аркхем с таким же игрушечным Бэтменом. С тех пор коллектив не раз возвращался к Тёмному рыцарю — из успешной Lego Batman выросла целая трилогия, а впоследствии появилось несколько более масштабных игр, охватывающих всю вселенную комиксов DC. Но эти времена давно позади: конвейер значительно замедлился с релизом Lego The Skywalker Saga в 2022 году — и лишь спустя четыре года мы получили новую большую игру от TT Games, названную Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

#Я Бэтмен

Игра охватывает немало ярких эпизодов из жизни Бэтмена: тут и беготня за маленького Брюса Уэйна по родному поместью, и встреча с Джокером, и взятие под опеку Робина, который работал акробатом в цирке, — нам буквально предлагают принять участие в представлении, после чего Робин присоединяется к отряду. Получился замечательный набор нескучных миссий с бесконечным количеством отсылок — Джокер, к примеру, говорит фразами, которые произносил Джек Николсон в фильме 1989 года. У сценаристов не всегда получается удачно связать все эти эпизоды воедино, но неказистые переходы моментально забываются, когда видишь очередную «пасхалку» или открываешь новый костюм, который сразу хочется примерить.

Ужас, летящий на крыльях ночи

Вселенная «Бэтмена» мрачная, и здешний Готэм ярким не назовёшь — неоновые вывески и фонари будто бы и не освещают улицы, поблёскивающие под постоянным дождём. Но Lego-стилистика делает происходящее более весёлым и даже жизнерадостным — и персонажи, и транспортные средства, и объекты вроде мусорных баков, газетных киосков и прочих декораций выполнены из деталек конструктора и очаровательно выглядят. Фирменный Lego-юмор на месте — когда врачи скорой помощи используют вместо дефибриллятора две круглые детальки, трудно не улыбнуться, и такое тут на каждом шагу и в каждой сцене.

Одна из главных проблем Skywalker Saga была связана с посещением разных планет, часть которых оказались настолько крупными, что их исследование скатывалось в рутину. В Lego Batman всё совсем иначе — один город разделён на несколько районов, связанных друг с другом мостами, и каждая из этих небольших областей плотно набита зданиями, машинами и прохожими — нет унылых пустырей или мест, которые добавили только ради увеличения масштабов. К тому же в игре много способов передвижения: телепорты между станциями подземки, транспорт (призывается в любом месте одним нажатием), крюк-кошка, которым цепляешься за любую крышу и каждый столб… Ну и конечно, возможность спрыгнуть с высоты и парить, расправив плащ, — правда, открывается эта опция не сразу.

Миссии переполнены забавными диалогами и кинематографическими (по меркам Lego) сценами

Игра вообще довольно долго разгоняется — когда запускаешь Lego-приключение в открытом мире, меньше всего ожидаешь, что первый час придётся проводить за пределами города. Вступительную главу, в которой Брюс по приглашению Ра’с аль Гула проходит обучение боевым искусствам, можно было сократить раза в три — и вряд ли бы что-то поменялось. Там во всех подробностях рассказывают о многих геймплейных «фишках»: и стелсу учат, и дракам, и метанию бэтаранга, и разрушению объектов, из деталей которых потом собираешь что-то другое. Но это как будто бы не часть сюжета, а опциональный полигон, на который ты случайно зашёл и откуда не можешь выбраться. Тем, кто в играх вообще ничего не понимает и кто нуждается в таком разжёвывании, скучно наверняка не будет, но остальные захотят поскорее закончить с «туториалом» и попасть в Готэм — а поскорее не получится.

Зато потом темп выравнивается: то мы проходим линейные сюжетные миссии в отдельных локациях вроде музея, то передвигаемся по городу к следующей цели, отвлекаясь на коллекционные предметы и мини-игры. И тех и других тут полно: висящие в воздухе бэтсимволы, сундуки с валютой, чипы для покупки улучшений, гонки на бэтмобиле, сбежавшие из зоопарка животные — всё не перечесть. Есть головоломки Загадочника, часть которых с наскока не решить, есть портреты преступников — сначала собираем фрагменты их снимков, потом составляем фотороботы и ищем нужного человечка в указанном месте.

Входить в повороты на бэтмобиле не очень удобно, но наловчиться нетрудно

#Этому городу нужен герой

Найти всё и сразу не удастся, поскольку первым делом нужно разблокировать персонажей. В отличие от прошлых Lego-игр, где были десятки и даже сотни похожих друг на друга героев, в этой части серии ограничились семью, и каждый полезен в разных ситуациях. Только Женщина-кошка призывает (сюрприз!) кошку, чтобы та пролезла в вентиляционную шахту и открыла дверь с другой стороны. Лишь Бэтгёрл взламывает радиовышки, лишь Робин умеет связывать друг с другом элементы больших деталей, после чего можно пройти между ними по натянутой верёвке. Всех открываешь постепенно и довольно неспешно, так что многие «собирашки» в открытом мире долго недоступны. А вот в сюжетных миссиях все коллекционные предметы можно собрать с первого раза — такого в серии ещё не было, всегда приходилось перепроходить их другими персонажами.

Герои по-разному себя ведут и в бою, но только если вы сами того пожелаете. Lego-игры никогда не славились захватывающей боевой системой, и здесь она тоже ничем особенным не выделяется. Базовыми приёмами здешний Бэтмен напоминает героя Batman: Arkham — быстро перемещается от одной цели к другой, перепрыгивает через противника, чтобы оказаться у него за спиной, а нажатием на «треугольник» на PS5 может отреагировать на атаку оппонента и прервать её. Всё то же самое умеют делать и остальные персонажи, и ничто не мешает «закликивать» группы врагов простыми ударами. Противников насыпают так щедро, что процесс наскучивает уже к середине игры.

Драться нужно не только в миссиях, но и в открытом мире — о преступных нападениях нам сообщают по рации каждые пять минут

Особые приёмы супергероев могут внести некоторое разнообразие в процесс. Бэтмен швыряет бэтаранги и цепляет негодяев крюком, Женщина-кошка бьёт их хлыстом и раскручивает, вызывая головокружение и временно выводя из строя. Однако эти навыки используешь исключительно для того, чтобы не нажимать на одни и те же кнопки, — намного проще или интереснее драки с толпой они не делают. Да и не всегда эти способности удобно применять — часто ослеплять врагов, стреляя пеной из пушки Джима Гордона, вы вряд ли будете.

Поэтому, если есть возможность, стараешься не вступать ни с кем в конфликт, а устранять цели незаметно. Стелс здесь не самый выдающийся, но достаточно весёлый — садиться на люстры и выступающие из стен украшения, нападая сверху на беззащитных противников, не надоедает. Но есть нюанс: если вас вдруг заметят, то сражаться придётся не только с охранниками, которых уже видишь в комнате, но и с подкреплением — подмога сразу врывается в помещение, вынуждая тратить на бой больше времени. В общем, драки оказались самой слабой стороной новой Lego Batman, из-за чего даже не знаешь, какой уровень сложности лучше выбрать. На «Классике» врагов меньше всего, но и вызова никакого нет, а на более высоких уровнях больше противников и хоть какой-то «челлендж».

Собранные монетки можно тратить на костюмы, транспортные средства, украшения для бэтпещеры и прочие безделушки

К счастью, за пределами драк в игре почти всё замечательно. Открытым миром не перестаёшь любоваться — в дождь Lego-экшен порой выглядит реалистичнее некоторых современных игр. Огромный гардероб для всех семерых героев порадует фанатов комиксов, плюс бэтмобилей тут несколько штук, в том числе из фильма «Бэтмен» 1966 года. Есть даже полноценная большая бэтпещера — там не только переодеваешься и прокачиваешь персонажей, но и можешь расставлять украшения, найденные на уровнях или купленные в магазинах. Словно переносишься в детство и с любовью подбираешь интерьер, создавая убежище Бэтмена своей мечты.

***

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — замечательный экшен и одна из лучших Lego-игр, которая будет одинаково интересна и преданным фанатам Тёмного рыцаря, и тем, кто видел от силы пару фильмов и просто хочет полетать над мрачным Готэмом, собирая детальки конструктора. Нужно лишь пережить медленное начало и свыкнуться с тем, что драки получились так себе, — всё остальное здесь – от коллекционирования костюмов и обустройства бэтпещеры до исследования города и борьбы с преступниками – приносит массу удовольствия. Всё-таки хорошо, что разработчики отказались от ежегодного конвейера, — эта Lego Batman наверняка надолго запомнится, в отличие от прошлых.

Достоинства:

  • достаточно большой город с сотнями коллекционных предметов, головоломок и мини-игр;
  • перемещаться по Готэму весело и в транспорте, и с помощью гаджетов Бэтмена;
  • фирменный Lego-юмор окрасил мрачную комиксную вселенную в очаровательные и забавные тона;
  • семь уникальных и проработанных персонажей вместо сотен похожих друг на друга, как всегда было в Lego-играх;
  • огромное количество костюмов, видов транспорта и прочего фансервиса — даже бэтпещеру можно украшать!

Недостатки:

  • полноценный доступ к городу открывается лишь спустя час;
  • драться с группами врагов надоедает из-за простенькой боевой системы.

Графика

Готэм вообще и каждая Lego-моделька в отдельности выглядят замечательно, особенно во время дождя.

Звук

Обычная для игр и фильмов о Бэтмене пафосная музыка иногда чередуется с забавными треками в комедийных сценах. Голос Тёмного рыцаря неплох, несмотря на то, что актёр подобран не самый популярный. А как тут заразительно смеются злодеи!

Одиночная игра

Лучше всего сначала пройти сюжетную кампанию, а уже потом, когда все персонажи будут разблокированы, активно изучать город. А там есть чем заняться, — в Lego-играх всегда можно было застрять на несколько вечеров, собирая каждую мелочь, и Lego Batman не исключение.

Оценочное время прохождения

12 часов на сюжет и ещё столько же (а то и больше) на зачистку карты.

Коллективная игра

Онлайн-кооператив опять не добавили, так что проходить игру с товарищем можно лишь за одним экраном. Один из вас всегда будет Бэтменом — в каждой миссии он является обязательным участником дуэта.

Общее впечатление

Лучшая Lego-игра о Бэтмене — с отличным юмором, атмосферным открытым миром и запредельным количеством фансервиса. Временами она сильно напоминает Batman: Arkham — жаль, боевая система не так хороша.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

    Теги: игра, рецензия, lego batman: legacy of the dark knight
