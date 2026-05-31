|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — это что, новая Batman: Arkham? Рецензия
⇣ Содержание
Играли на PlayStation 5
Было время, когда Lego-игр каждый год выходило по несколько штук. Например, летом 2008 года появилась Lego Indiana Jones, а спустя примерно четыре месяца была выпущена Lego Batman: The Videogame, первая попытка TT Games (тогда она называлась Traveller’s Tales) создать игрушечный Аркхем с таким же игрушечным Бэтменом. С тех пор коллектив не раз возвращался к Тёмному рыцарю — из успешной Lego Batman выросла целая трилогия, а впоследствии появилось несколько более масштабных игр, охватывающих всю вселенную комиксов DC. Но эти времена давно позади: конвейер значительно замедлился с релизом Lego The Skywalker Saga в 2022 году — и лишь спустя четыре года мы получили новую большую игру от TT Games, названную Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.
⇡#Я Бэтмен
Игра охватывает немало ярких эпизодов из жизни Бэтмена: тут и беготня за маленького Брюса Уэйна по родному поместью, и встреча с Джокером, и взятие под опеку Робина, который работал акробатом в цирке, — нам буквально предлагают принять участие в представлении, после чего Робин присоединяется к отряду. Получился замечательный набор нескучных миссий с бесконечным количеством отсылок — Джокер, к примеру, говорит фразами, которые произносил Джек Николсон в фильме 1989 года. У сценаристов не всегда получается удачно связать все эти эпизоды воедино, но неказистые переходы моментально забываются, когда видишь очередную «пасхалку» или открываешь новый костюм, который сразу хочется примерить.
Вселенная «Бэтмена» мрачная, и здешний Готэм ярким не назовёшь — неоновые вывески и фонари будто бы и не освещают улицы, поблёскивающие под постоянным дождём. Но Lego-стилистика делает происходящее более весёлым и даже жизнерадостным — и персонажи, и транспортные средства, и объекты вроде мусорных баков, газетных киосков и прочих декораций выполнены из деталек конструктора и очаровательно выглядят. Фирменный Lego-юмор на месте — когда врачи скорой помощи используют вместо дефибриллятора две круглые детальки, трудно не улыбнуться, и такое тут на каждом шагу и в каждой сцене.
Одна из главных проблем Skywalker Saga была связана с посещением разных планет, часть которых оказались настолько крупными, что их исследование скатывалось в рутину. В Lego Batman всё совсем иначе — один город разделён на несколько районов, связанных друг с другом мостами, и каждая из этих небольших областей плотно набита зданиями, машинами и прохожими — нет унылых пустырей или мест, которые добавили только ради увеличения масштабов. К тому же в игре много способов передвижения: телепорты между станциями подземки, транспорт (призывается в любом месте одним нажатием), крюк-кошка, которым цепляешься за любую крышу и каждый столб… Ну и конечно, возможность спрыгнуть с высоты и парить, расправив плащ, — правда, открывается эта опция не сразу.
Игра вообще довольно долго разгоняется — когда запускаешь Lego-приключение в открытом мире, меньше всего ожидаешь, что первый час придётся проводить за пределами города. Вступительную главу, в которой Брюс по приглашению Ра’с аль Гула проходит обучение боевым искусствам, можно было сократить раза в три — и вряд ли бы что-то поменялось. Там во всех подробностях рассказывают о многих геймплейных «фишках»: и стелсу учат, и дракам, и метанию бэтаранга, и разрушению объектов, из деталей которых потом собираешь что-то другое. Но это как будто бы не часть сюжета, а опциональный полигон, на который ты случайно зашёл и откуда не можешь выбраться. Тем, кто в играх вообще ничего не понимает и кто нуждается в таком разжёвывании, скучно наверняка не будет, но остальные захотят поскорее закончить с «туториалом» и попасть в Готэм — а поскорее не получится.
Зато потом темп выравнивается: то мы проходим линейные сюжетные миссии в отдельных локациях вроде музея, то передвигаемся по городу к следующей цели, отвлекаясь на коллекционные предметы и мини-игры. И тех и других тут полно: висящие в воздухе бэтсимволы, сундуки с валютой, чипы для покупки улучшений, гонки на бэтмобиле, сбежавшие из зоопарка животные — всё не перечесть. Есть головоломки Загадочника, часть которых с наскока не решить, есть портреты преступников — сначала собираем фрагменты их снимков, потом составляем фотороботы и ищем нужного человечка в указанном месте.
⇡#Этому городу нужен герой
Найти всё и сразу не удастся, поскольку первым делом нужно разблокировать персонажей. В отличие от прошлых Lego-игр, где были десятки и даже сотни похожих друг на друга героев, в этой части серии ограничились семью, и каждый полезен в разных ситуациях. Только Женщина-кошка призывает (сюрприз!) кошку, чтобы та пролезла в вентиляционную шахту и открыла дверь с другой стороны. Лишь Бэтгёрл взламывает радиовышки, лишь Робин умеет связывать друг с другом элементы больших деталей, после чего можно пройти между ними по натянутой верёвке. Всех открываешь постепенно и довольно неспешно, так что многие «собирашки» в открытом мире долго недоступны. А вот в сюжетных миссиях все коллекционные предметы можно собрать с первого раза — такого в серии ещё не было, всегда приходилось перепроходить их другими персонажами.
Герои по-разному себя ведут и в бою, но только если вы сами того пожелаете. Lego-игры никогда не славились захватывающей боевой системой, и здесь она тоже ничем особенным не выделяется. Базовыми приёмами здешний Бэтмен напоминает героя Batman: Arkham — быстро перемещается от одной цели к другой, перепрыгивает через противника, чтобы оказаться у него за спиной, а нажатием на «треугольник» на PS5 может отреагировать на атаку оппонента и прервать её. Всё то же самое умеют делать и остальные персонажи, и ничто не мешает «закликивать» группы врагов простыми ударами. Противников насыпают так щедро, что процесс наскучивает уже к середине игры.
Особые приёмы супергероев могут внести некоторое разнообразие в процесс. Бэтмен швыряет бэтаранги и цепляет негодяев крюком, Женщина-кошка бьёт их хлыстом и раскручивает, вызывая головокружение и временно выводя из строя. Однако эти навыки используешь исключительно для того, чтобы не нажимать на одни и те же кнопки, — намного проще или интереснее драки с толпой они не делают. Да и не всегда эти способности удобно применять — часто ослеплять врагов, стреляя пеной из пушки Джима Гордона, вы вряд ли будете.
Поэтому, если есть возможность, стараешься не вступать ни с кем в конфликт, а устранять цели незаметно. Стелс здесь не самый выдающийся, но достаточно весёлый — садиться на люстры и выступающие из стен украшения, нападая сверху на беззащитных противников, не надоедает. Но есть нюанс: если вас вдруг заметят, то сражаться придётся не только с охранниками, которых уже видишь в комнате, но и с подкреплением — подмога сразу врывается в помещение, вынуждая тратить на бой больше времени. В общем, драки оказались самой слабой стороной новой Lego Batman, из-за чего даже не знаешь, какой уровень сложности лучше выбрать. На «Классике» врагов меньше всего, но и вызова никакого нет, а на более высоких уровнях больше противников и хоть какой-то «челлендж».
К счастью, за пределами драк в игре почти всё замечательно. Открытым миром не перестаёшь любоваться — в дождь Lego-экшен порой выглядит реалистичнее некоторых современных игр. Огромный гардероб для всех семерых героев порадует фанатов комиксов, плюс бэтмобилей тут несколько штук, в том числе из фильма «Бэтмен» 1966 года. Есть даже полноценная большая бэтпещера — там не только переодеваешься и прокачиваешь персонажей, но и можешь расставлять украшения, найденные на уровнях или купленные в магазинах. Словно переносишься в детство и с любовью подбираешь интерьер, создавая убежище Бэтмена своей мечты.
***
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — замечательный экшен и одна из лучших Lego-игр, которая будет одинаково интересна и преданным фанатам Тёмного рыцаря, и тем, кто видел от силы пару фильмов и просто хочет полетать над мрачным Готэмом, собирая детальки конструктора. Нужно лишь пережить медленное начало и свыкнуться с тем, что драки получились так себе, — всё остальное здесь – от коллекционирования костюмов и обустройства бэтпещеры до исследования города и борьбы с преступниками – приносит массу удовольствия. Всё-таки хорошо, что разработчики отказались от ежегодного конвейера, — эта Lego Batman наверняка надолго запомнится, в отличие от прошлых.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 8,0/10
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Смотреть все изображения (15)
Смотреть все
изображения (15)
Видео:
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.