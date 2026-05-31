Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — это что, новая Batman: Arkham? Рецензия

Жанр Экшен, приключение Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment Разработчик TT Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 1200 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 6400, 50 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6650 XT Дата выхода 22 мая 2026 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Было время, когда Lego-игр каждый год выходило по несколько штук. Например, летом 2008 года появилась Lego Indiana Jones, а спустя примерно четыре месяца была выпущена Lego Batman: The Videogame, первая попытка TT Games (тогда она называлась Traveller’s Tales) создать игрушечный Аркхем с таким же игрушечным Бэтменом. С тех пор коллектив не раз возвращался к Тёмному рыцарю — из успешной Lego Batman выросла целая трилогия, а впоследствии появилось несколько более масштабных игр, охватывающих всю вселенную комиксов DC. Но эти времена давно позади: конвейер значительно замедлился с релизом Lego The Skywalker Saga в 2022 году — и лишь спустя четыре года мы получили новую большую игру от TT Games, названную Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Игра охватывает немало ярких эпизодов из жизни Бэтмена: тут и беготня за маленького Брюса Уэйна по родному поместью, и встреча с Джокером, и взятие под опеку Робина, который работал акробатом в цирке, — нам буквально предлагают принять участие в представлении, после чего Робин присоединяется к отряду. Получился замечательный набор нескучных миссий с бесконечным количеством отсылок — Джокер, к примеру, говорит фразами, которые произносил Джек Николсон в фильме 1989 года. У сценаристов не всегда получается удачно связать все эти эпизоды воедино, но неказистые переходы моментально забываются, когда видишь очередную «пасхалку» или открываешь новый костюм, который сразу хочется примерить.

Вселенная «Бэтмена» мрачная, и здешний Готэм ярким не назовёшь — неоновые вывески и фонари будто бы и не освещают улицы, поблёскивающие под постоянным дождём. Но Lego-стилистика делает происходящее более весёлым и даже жизнерадостным — и персонажи, и транспортные средства, и объекты вроде мусорных баков, газетных киосков и прочих декораций выполнены из деталек конструктора и очаровательно выглядят. Фирменный Lego-юмор на месте — когда врачи скорой помощи используют вместо дефибриллятора две круглые детальки, трудно не улыбнуться, и такое тут на каждом шагу и в каждой сцене.

Одна из главных проблем Skywalker Saga была связана с посещением разных планет, часть которых оказались настолько крупными, что их исследование скатывалось в рутину. В Lego Batman всё совсем иначе — один город разделён на несколько районов, связанных друг с другом мостами, и каждая из этих небольших областей плотно набита зданиями, машинами и прохожими — нет унылых пустырей или мест, которые добавили только ради увеличения масштабов. К тому же в игре много способов передвижения: телепорты между станциями подземки, транспорт (призывается в любом месте одним нажатием), крюк-кошка, которым цепляешься за любую крышу и каждый столб… Ну и конечно, возможность спрыгнуть с высоты и парить, расправив плащ, — правда, открывается эта опция не сразу.

Игра вообще довольно долго разгоняется — когда запускаешь Lego-приключение в открытом мире, меньше всего ожидаешь, что первый час придётся проводить за пределами города. Вступительную главу, в которой Брюс по приглашению Ра’с аль Гула проходит обучение боевым искусствам, можно было сократить раза в три — и вряд ли бы что-то поменялось. Там во всех подробностях рассказывают о многих геймплейных «фишках»: и стелсу учат, и дракам, и метанию бэтаранга, и разрушению объектов, из деталей которых потом собираешь что-то другое. Но это как будто бы не часть сюжета, а опциональный полигон, на который ты случайно зашёл и откуда не можешь выбраться. Тем, кто в играх вообще ничего не понимает и кто нуждается в таком разжёвывании, скучно наверняка не будет, но остальные захотят поскорее закончить с «туториалом» и попасть в Готэм — а поскорее не получится.

Зато потом темп выравнивается: то мы проходим линейные сюжетные миссии в отдельных локациях вроде музея, то передвигаемся по городу к следующей цели, отвлекаясь на коллекционные предметы и мини-игры. И тех и других тут полно: висящие в воздухе бэтсимволы, сундуки с валютой, чипы для покупки улучшений, гонки на бэтмобиле, сбежавшие из зоопарка животные — всё не перечесть. Есть головоломки Загадочника, часть которых с наскока не решить, есть портреты преступников — сначала собираем фрагменты их снимков, потом составляем фотороботы и ищем нужного человечка в указанном месте.

⇡#Этому городу нужен герой

Найти всё и сразу не удастся, поскольку первым делом нужно разблокировать персонажей. В отличие от прошлых Lego-игр, где были десятки и даже сотни похожих друг на друга героев, в этой части серии ограничились семью, и каждый полезен в разных ситуациях. Только Женщина-кошка призывает (сюрприз!) кошку, чтобы та пролезла в вентиляционную шахту и открыла дверь с другой стороны. Лишь Бэтгёрл взламывает радиовышки, лишь Робин умеет связывать друг с другом элементы больших деталей, после чего можно пройти между ними по натянутой верёвке. Всех открываешь постепенно и довольно неспешно, так что многие «собирашки» в открытом мире долго недоступны. А вот в сюжетных миссиях все коллекционные предметы можно собрать с первого раза — такого в серии ещё не было, всегда приходилось перепроходить их другими персонажами.

Герои по-разному себя ведут и в бою, но только если вы сами того пожелаете. Lego-игры никогда не славились захватывающей боевой системой, и здесь она тоже ничем особенным не выделяется. Базовыми приёмами здешний Бэтмен напоминает героя Batman: Arkham — быстро перемещается от одной цели к другой, перепрыгивает через противника, чтобы оказаться у него за спиной, а нажатием на «треугольник» на PS5 может отреагировать на атаку оппонента и прервать её. Всё то же самое умеют делать и остальные персонажи, и ничто не мешает «закликивать» группы врагов простыми ударами. Противников насыпают так щедро, что процесс наскучивает уже к середине игры.

Особые приёмы супергероев могут внести некоторое разнообразие в процесс. Бэтмен швыряет бэтаранги и цепляет негодяев крюком, Женщина-кошка бьёт их хлыстом и раскручивает, вызывая головокружение и временно выводя из строя. Однако эти навыки используешь исключительно для того, чтобы не нажимать на одни и те же кнопки, — намного проще или интереснее драки с толпой они не делают. Да и не всегда эти способности удобно применять — часто ослеплять врагов, стреляя пеной из пушки Джима Гордона, вы вряд ли будете.

Поэтому, если есть возможность, стараешься не вступать ни с кем в конфликт, а устранять цели незаметно. Стелс здесь не самый выдающийся, но достаточно весёлый — садиться на люстры и выступающие из стен украшения, нападая сверху на беззащитных противников, не надоедает. Но есть нюанс: если вас вдруг заметят, то сражаться придётся не только с охранниками, которых уже видишь в комнате, но и с подкреплением — подмога сразу врывается в помещение, вынуждая тратить на бой больше времени. В общем, драки оказались самой слабой стороной новой Lego Batman, из-за чего даже не знаешь, какой уровень сложности лучше выбрать. На «Классике» врагов меньше всего, но и вызова никакого нет, а на более высоких уровнях больше противников и хоть какой-то «челлендж».

К счастью, за пределами драк в игре почти всё замечательно. Открытым миром не перестаёшь любоваться — в дождь Lego-экшен порой выглядит реалистичнее некоторых современных игр. Огромный гардероб для всех семерых героев порадует фанатов комиксов, плюс бэтмобилей тут несколько штук, в том числе из фильма «Бэтмен» 1966 года. Есть даже полноценная большая бэтпещера — там не только переодеваешься и прокачиваешь персонажей, но и можешь расставлять украшения, найденные на уровнях или купленные в магазинах. Словно переносишься в детство и с любовью подбираешь интерьер, создавая убежище Бэтмена своей мечты.

***

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — замечательный экшен и одна из лучших Lego-игр, которая будет одинаково интересна и преданным фанатам Тёмного рыцаря, и тем, кто видел от силы пару фильмов и просто хочет полетать над мрачным Готэмом, собирая детальки конструктора. Нужно лишь пережить медленное начало и свыкнуться с тем, что драки получились так себе, — всё остальное здесь – от коллекционирования костюмов и обустройства бэтпещеры до исследования города и борьбы с преступниками – приносит массу удовольствия. Всё-таки хорошо, что разработчики отказались от ежегодного конвейера, — эта Lego Batman наверняка надолго запомнится, в отличие от прошлых.

Достоинства:

достаточно большой город с сотнями коллекционных предметов, головоломок и мини-игр;

перемещаться по Готэму весело и в транспорте, и с помощью гаджетов Бэтмена;

фирменный Lego-юмор окрасил мрачную комиксную вселенную в очаровательные и забавные тона;

семь уникальных и проработанных персонажей вместо сотен похожих друг на друга, как всегда было в Lego-играх;

огромное количество костюмов, видов транспорта и прочего фансервиса — даже бэтпещеру можно украшать!

Недостатки:

полноценный доступ к городу открывается лишь спустя час;

драться с группами врагов надоедает из-за простенькой боевой системы.

Графика Готэм вообще и каждая Lego-моделька в отдельности выглядят замечательно, особенно во время дождя. Звук Обычная для игр и фильмов о Бэтмене пафосная музыка иногда чередуется с забавными треками в комедийных сценах. Голос Тёмного рыцаря неплох, несмотря на то, что актёр подобран не самый популярный. А как тут заразительно смеются злодеи! Одиночная игра Лучше всего сначала пройти сюжетную кампанию, а уже потом, когда все персонажи будут разблокированы, активно изучать город. А там есть чем заняться, — в Lego-играх всегда можно было застрять на несколько вечеров, собирая каждую мелочь, и Lego Batman не исключение. Оценочное время прохождения 12 часов на сюжет и ещё столько же (а то и больше) на зачистку карты. Коллективная игра Онлайн-кооператив опять не добавили, так что проходить игру с товарищем можно лишь за одним экраном. Один из вас всегда будет Бэтменом — в каждой миссии он является обязательным участником дуэта. Общее впечатление Лучшая Lego-игра о Бэтмене — с отличным юмором, атмосферным открытым миром и запредельным количеством фансервиса. Временами она сильно напоминает Batman: Arkham — жаль, боевая система не так хороша.

Оценка: 8,0/10

