Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Xbox Game Studios Разработчик The Coalition Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10400 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 3,6 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600, 115 Гбайт на твердотельном накопителе, учетная запись Microsoft или Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11600K 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 5600 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon RX 9060 XT Дата выхода 6 октября 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X|S Официальный сайт

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Gears 5 закончилась на самом интересном месте, предвещая новое эпичное противостояние в шестой части. Казалось бы, логично сосредоточиться на этом и выдать яркий финал. Но The Coalition зачем-то вступила на путь 343 Industries. Так же, как и Halo, серия пропала с радаров на годы. Авторы в тишине готовили новую часть. И на анонсе оказалось, что историю Кейт Диаз мы узнаем позже. E-Day возвращает старых героев и старых врагов, но удачно освежает формулу серии.

⇡#Из огня да в полымя

Мир Gears of War — планета Сера — был охвачен войной задолго до появления подземных монстров. Так называемые Маятниковые Войны длились без малого восемьдесят лет. Целые поколения не знали, что значит мирное время. Неудивительно, что многие солдаты просто не понимают, как жить иначе. Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, как и многие, думают о будущем и вспоминают павших товарищей. Но покой длится лишь краткий миг.

Город Калона содрогается от жуткого землетрясения. Вояки, разумеется, отправляются выяснять, что за гомон на улицах. К ним присоединяется салага Лукас и ветеранша Мэгс. Не проходит и пяти минут, как четверка сталкивается с загадочными чудищами, что вылезают из-под земли и без разбора рвут людей на части.

Несмотря на то, что для игроков Саранча — давно знакомый враг, E-Day отлично удается передать ощущение ужаса от столкновения с непонятной угрозой. Нам заново представляют всех культовых противников: от дронов-солдат до огромных летающих кальмаров «риверов». Подземные твари напоминают скорее стихийное бедствие, чем вражескую армию — словно лавина, они захлестнули улицы Калоны. Даже закаленные бойцы Коалиции едва держатся в этом хаосе.

E-Day рассказывает трагичную историю падения величественного города за считанные дни. По своей атмосфере игра, внезапно, напоминает Halo: Reach. Казалось бы, только герои одержали хоть маленькую, но победу, как масштаб катастрофы снова нарастает. И никакие титанические усилия не могут сдержать Саранчу. Остается лишь пытаться спасти хотя бы еще одну жизнь.

Маркус и Дом были сердцем оригинальной трилогии, и приквел напоминает о том, за что эти персонажи полюбились: верность, отвага и непоколебимость. Но в отряде всегда четверо шестеренок, и тут E-Day оттеняет старичков новыми лицами. Лукас и Мэгс, прибившиеся к нам в баре, пройдут с героями весь путь, и практически не уступают им по значимости. Оба хорошо прописаны, проходят и личную линию развития, и вносят ценный вклад в общее дело. Сценаристы через все повествование (весьма длительное) серебряной нитью протягивают идею, что лишь сообща люди способны выдержать любые испытания, даже самые невероятные.

⇡#Молодые и здоровые

Авторы не просто вернулись к началу истории, но пересобрали механику Gear of War с нуля. На месте все ключевые особенности серии, но ощущается игра куда более современной, особенно если «по горячим следам» включить для сравнения первые части. Это все еще игра про накачанных вояк-шкафов в здоровой броне. При этом персонаж под нашим управлением отзывчивей, чем даже Кейт в Gears 5.

Разработчики уделили огромное внимание перемещению: да, Маркус (и все прочие персонажи, за которых можно играть в кооперативе) все еще ощущается мощным и по-хорошему тяжелым, но при этом прыгает и ловко подкатывается, а спринт выглядит естественно. В плане анимаций The Coalition дотянулась до планки Naughty Dog. Не каждая игра от первого лица так здорово передает ощущение героя, а тут мы смотрим на происходящее из-за плеча. Когда прячешься за остовом машины от вражеского огня, буквально чувствуешь, как персонаж вжимается в землю.

Позиционные перестрелки остаются краеугольным камнем в боевом ритме Gears of War, но в этот раз мы куда активнее перемещаемся по полю брани. Саранча агрессивно наседает на героев, а многие укрытия после обстрела рассыпаются в труху, из-за чего постоянно требуется менять позицию. Арены стали более замысловатыми и сильно прибавили в вертикальности.

Сражения постоянно тасуют врагов в разных сочетаниях и предлагают все новые инструменты для решения боевых задач. Арсенал во многом, что логично, состоит из уже знакомых стволов. Мы даже увидим, как родилась культовая модель автомата «Лансер» с бензопилой вместо штыка. На месте и старые добрые гнашер, лонгшот или арбалет. Но появилось и несколько новинок вроде винтовки Саранчи и кислотной пушки. Каждое оружие эффективно, поэтому можете как придерживаться любимых пушек все прохождение, так и экспериментировать.

Со временем в каждом оружии открывается до четырех слотов для апгрейдов, так что экипировку можно настроить под свой стиль. Улучшать позволяют и броню, и гаджеты вроде укола адреналина или сканера местности. В итоге можно собрать и машину для убийства в ближнем бою, где каждая казнь будет восстанавливать здоровье, и снайпера с акцентом на меткие очереди.

Кампания E-Day напоминает сборник хитов из разных идей, встречавшихся в прошлых частях. Хотя то, что звучало свежо десять-двадцать лет назад, сейчас может вызвать лишь ностальгию, даже в обновленной аранжировке. Игра чередует прямолинейные участки «от арены к арене», постановочные эпизоды и просторные локации, навеянные Gears 5. Конечно, об открытом мире речи не идет. Несколько раз за игру нас выпустят на улицы Калоны, где можно свободно побродить перед тем, как отправиться к сюжетной цели.

Такие миссии отлично играют на атмосферу неминуемой катастрофы. Мы можем помогать солдатам в городе, устроить засаду на конвой Саранчи или спасать мирных граждан. Но что бы мы ни делали, крах города видится неизбежным. Великолепные памятники архитектуры рушатся на глазах, дома и целые улицы уходят под землю. Некоторые участки мы посетим несколько раз за прохождение — и каждый раз картина будет все более и более гнетущей.

Но нужно признать, разрушения выглядят завораживающе красиво, как бы странно это ни звучало. Калона невероятно дотошно проработана. В первые часы мы видим город практически нетронутым: ввысь уходят вычурные небоскребы, величественный мост соединяет два берега, — глаз постоянно останавливается на прекрасной архитектуре, а улочки полны мелких деталей. И все это великолепие обречено обратиться в прах за считанные дни.

К сожалению, ритм E-Day не так выверен, как хотелось бы. Ярких «блокбастерных» эпизодов не хватает для без малого двух десятков часов прохождения. Некоторые миссии ощущаются затянутыми. Да и открытые локации можно было подрезать. Убери несколько часов — и приключение ощущалось бы более насыщенным. Не скрашивают впечатление и боссы — довольно лениво исполненные губки для урона, причем всех их мы уже видели в серии.

⇡#Война никогда не заканчивается

Gears of War, как и Call of Duty, никогда не заканчивалась на титрах сюжета. Для кого-то игра, наоборот, только начинается на полях мультиплеерных баталий. E-Day не подводит давних фанатов. Разумеется, вся кампания привычно доступна в кооперативе на четверых. А вот «Орда» — знаковое для серии PvE-развлечение — заметно изменилась.

В обновленном режиме три отряда высаживают на улицы Калоны, где им предстоит независимо друг от друга выполнять разные задачи: собирать разведывательные данные, удерживать точки, сражаться с боссами. И, если честно, темп провисает. Фактически, приходится постоянно бегать между точками на одной той же карте, выполняя мелкие поручения без особой фантазии. Поначалу.

Но вот стоит взять десяток уровней, открыть побольше экипировки и улучшений, чтобы на более высоких сложностях приносить какую-то пользу — и тогда ситуация выправляется в лучшую сторону. Чем выше сложность, тем плотнее становится экшен. Врагов больше, они активнее наседают. А песочница на три команды порой подкидывает запоминающиеся моменты. Игровой режиссер может свести вместе все двенадцать «шестеренок» и устроить глобальное противостояние с целой армией Саранчи.

Наконец, сражения с живым соперником выполнены в более привычном формате. Здесь уже без прокачки, только разные облики для героев и оружия. Режимы предполагают противостояние двух команд по четыре игрока: перестрелки с конечным числом воскрешений, удержание территории или силовой установки, охота за бомбой с минированием вражеской базы. Разумеется, кто первым подбежит вплотную с гнашером, тот и прав — некоторые вещи в Gears of War не меняются двадцать лет.

* * *

Признаюсь, идею приквела я встретил скептически. И все еще надеюсь, что мы когда-нибудь увидим завершение второй трилогии. Но E-Day оказалась отличным приключением, удачно освежившим несколько закостеневшую механику, и отличной точкой входа в серию для новичков. Хотя если они сразу после финала отправятся даже в обновленную (уже дважды!) оригинальную Gears of War — придется долго привыкать к ее медлительности.

Достоинства:

потрясающая визуальная часть: как с художественной точки зрения, так и технически;

драйвовые перестрелки, где важны и меткость, и умелое позиционирование;

отлично передано ощущение тяжести бойца в массивной броне;

знакомые и любимые герои снова вместе, в компании с интересными новичками.

Недостатки:

местами игра чересчур затянута;

скучные боссы.

Графика The Coalition снова доказала, что Unreal Engine способен на действительно невероятную картинку. Звук Профессиональная актерская игра, сочные выстрелы и оркестровый саундтрек, — звучит E-Day как дорогой блокбастер. Одиночная игра Привычная механика позиционных перестрелок исполнена на новом качественном уровне. Но не всегда авторам удается разнообразить корневую механику интересными и оригинальными ситуациями. Оценочное время прохождения На историю легко уйдет больше пятнадцати часов. А если прокачивать классы и заниматься выбиванием трофеев в онлайне, можно потратить и все сто. Коллективная игра Gears of War в очередной раз предлагает мультиплеер на любой вкус. Сюжетный кооператив и PvP-режимы получились привычно качественными. А вот обновленная «Орда» интересна по концепции, но неоднозначна по ощущениям. Общее впечатление Суровое боевое приключение с атмосферой трагедии.

Оценка: 8,5/10

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