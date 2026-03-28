Slay the Spire 2 — свободное время, прощай! Предварительный обзор

Жанр Карточный роглайт Издатель Mega Crit Разработчик Mega Crit Минимальные требования Процессор Intel Core i3-4160 3,6 ГГц / AMD FX-6300 3,5 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240, 4 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 Дата выхода 5 марта 2026 года (ранний доступ) Возрастной ценз Не определён Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Более четырёхсот часов я провела в первой Slay the Spire, и какие славные часы это были! А ещё с удовольствием играла в настольную версию и практиковала с друзьями формат параллельных забегов на одном «сиде». Словом, знаю первую часть вдоль и поперёк, и мою любовь к ней сложно переоценить. И всё же сиквел вызывал сдержанные ожидания. Ведь с момента выхода (и, во многом, благодаря) первой Slay the Spire поджанр карточных роглайков совершил невероятный рывок, приобрёл небывалую популярность, развивался, улучшался и… всё равно не смог предложить хоть что-то, что могло бы потягаться с породившей направление игрой. Но получилось ли у самих разработчиков из Mega Crit превзойти своё детище?

Пожалуй, одно из самых заметных изменений в сиквеле — наличие полноценного нарратива. Не собранного из туманных намёков и неочевидного визуального повествования, которое едва ли можно связно осознать без пары-другой поясняющих видео — а вполне конкретных историй. С каждым вашим прохождением или поражением, летопись (название вкладки) будет пополняться «эпохами» — нарративными кусочками, из которых вы узнаете больше о мире Slay the Spire, таинственной богине Ньяу, её мотивах и истинной силе, лучше поймёте, зачем вообще уничтожать шпиль, и выясните, чем последнюю тысячу лет занималась троица героев из первой части (про бонусную Watcher информации пока нет). И, конечно, познакомитесь с новичками.

Дебютанты представляют наибольший интерес, ведь они ещё сильнее расширяют границы нарратива и привносят в сиквел новые механики и невиданные ранее возможности для построения колоды. Скажем, Призывающая и её верная костяная рука Костя (моё уважение локализаторам) могут творить на полях карточного боя поистине эффектные и эффективные вещи. Например, можно собрать колоду на «разгон» здоровья Кости и тогда рука станет впитывать весь урон, предназначенный для Призывающей, и, например, наносить чудовищной мощи атаки, напрямую связанные с показателем жизни костяшки. Тысяча урона одной картой — абсолютно достижимые материи.

Или же можно собрать иную колоду, ориентирующуюся на накоплении злого рока на противниках — единицы этого статуса сами по себе ничего не делают, но стоит активировать эффект карты, что, скажем, наносит цели урон, равный накопленному року, как вы ощутите неоспоримую мощь этой сборки. А ещё с этим эффектом цель даже не нужно добивать — просто опустите здоровье супостата ниже значения злого рока, и в конце своего хода злыдень истлеет и канет в небытие.

Совсем иной подход к схваткам у Наследника, прибывшего в этот мир с далёких звёзд. Регент трона Звездалии может копить и использовать звёзды — особый ресурс, помогающий разыгрывать особенно мощные карты. Также у звёзд есть мощные синергии и пассивные эффекты вроде атаки по всем врагам за накопление ресурса или наборе защиты при его трате. И, конечно, имейте в виду ключевую для этой стратегии карту «Лунное копьё», что наносит незначительный базовый урон в шесть единиц, но это значение усиливается на две единицы за каждую другую вашу карту, которая тратит звёзды.

Также Наследник может показать супостатам, кто здесь истинный владыка, достав клинок монарха. С помощью механики закалки регент перманентно увеличивает урон королевского меча на значение, указанное на соответствующих картах и, при благоприятном раскладе, может вырезать целые отряды одним взмахом клинка. Или наносить умопомрачительный урон крепким противникам.

Герои первой части не остались без обновок. И хотя их наборы преимущественно состоят из уже знакомых карт и механик, классическая троица получила доступ к новым интересным подходам к колодостроению. Скажем, некоторые карты Безмолвной обрели «коварное» свойство — они играются, когда сбрасываются во время хода игрока. Что-то похожее было и в первой игре, но сиквел довёл механику сброса до ума, сделав её вполне релевантным боевым инструментом. Знакомые механики яда и заточек также обрели дополнительные усиления и интересные просторы для комбинаторики. Например, карта «Катализатор» теперь даёт пассивный талант, что позволяет эффекту яда срабатывать при наложении один дополнительный раз. А сборка на заточки обрела карту «Веер из ножей», после применения которой ножики наносят урон всем врагам; и абсолютно убийственную карту «Капкан», которая разыгрывает все сыгранные за бой заточки.

Дефект тоже обзавёлся несколькими интересными опциями для давних механик, а ещё получил в своё распоряжение новую сферу — стеклянную (наносит урон всем врагам, но теряет прочность с каждым ходом). А ещё у автоматона появилась несколько неочевидная (или я просто не распробовала) стратегия, завязанная на статусах. И, разумеется, Латоносец тоже обрёл новые возможности наносить урон как себе, так и врагам, укрепляться невероятным количеством защиты и проворачивать лихие ходы через карты со словом «удар» в названии. Последнее — одна из самых интересных новинок (в первой части эта стратегия едва ли была жизнеспособной). В частности, благодаря карте «Дебошир», которая при доборе выбрасывает любые «удары» прямо в случайных врагов, учитывая все особенности и эффекты сброшенных карт.

⇡#Навались на шпиль толпой!

Общая структура забегов в сиквеле мало чем отличается от походов из первой части. Героям предстоит пройти три акта, в каждом из которых встречаются бои с абсолютно новыми обычными и элитными противниками, а также боссами. Также на пути будут попадаться магазины, костры для отдыха и куча разных случайных событий, усилений, реликвий, секретов и много чего ещё. Словом, даже в раннем доступе наполнения с лихвой хватит на полсотни часов. И это при условии, что вы не попробуете совместный режим…

Важно отметить, что подбор игроков на данный момент не предусмотрен, а сыграть в кооперативе можно только с друзьями из Steam. Но, поверьте, этот опыт стоит того, чтобы агитировать своих товарищей на совместные карточные приключения! Ведь это, пожалуй, самая весёлая и важная часть сиквела и однозначно один из самых затягивающих многопользовательских опытов на моей памяти.

Slay the Spire 2 — не первая карточная игра, предлагающая совместный режим (самая заметная попытка была у Across the Obelisk), но, пожалуй, первая, что смогла сделать этот опыт простым, понятным, удобным и безумно затягивающим. И именно в совместной игре сиквел раскрывается в полной мере, ведь количество групповых комбинаций и сборок становится просто неисчислимым. Можно попробовать взять четырёх Призывающих и утопить противников в море злого рока за один-два хода. Или, наоборот, взять четырёх разных героев и выстроить могучую комбинацию с абсолютно безумным общим показателем урона. А может, вам по душе разделить зоны ответственности и поддерживать сопартийцев, давая им бонусы или экстренную защиту — специальные карты для совместной игры помогут и в этом.

Потрясающе эффективных и просто зрелищных сочетаний — тьма-тьмущая, а потому оторваться от совместных походов удаётся лишь из-за рабочих необходимостей или банального желания спать. Но есть и некоторые нюансы, напрямую связанные со статусом Early Access: в совместном режиме временами пропадает соединение, иногда нужно перезапускать сохранение, а один раз мы с друзьями исполнили настолько безумное комбо, что у нас оборвалось соединение и поломалось сохранение, что сделало дальнейшее прохождение невозможным. К счастью, такой случай был единственным, да и патчи выходят стабильно.

Есть и другая не то чтобы проблема, но материя, которая активно бросается в глаза, особенно на пятидесятом часу игры. Прохождение в кооперативе позволяет собирать настолько мощные комбинации, что временами баланс даёт трещину. Только представьте: за примерно полтора десятков забегов наша группа проиграла всего два раза (одна из этих попыток была обречена из-за поломанного сохранения). Не стоит исключать, что это мы слишком умелые (пара тысяч часов опыта в первой части на группу), но всё же кажется, что кооперативу требуется калибровка.

Однако эти мелочи вовсе не мешают получать массу удовольствия от игры. И, что удивительно, сам кооператив не обесценивает одиночную игру, а наоборот — раскрывает новые грани персонажей, делая интереснее и соло-забеги. Словом, если вы не боитесь, что Slay the Spire 2 поглотит ваше свободное (и, вероятно, не только свободное) время, то смело запрыгивайте в этот безумный водоворот карт, комбинаторики и концентрированного веселья. И, конечно, зовите друзей!

