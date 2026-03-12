Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже

Релизная версия нашумевшего симулятора выживания про «покемонов с пушками» Palworld от Pocketpair до сих пор не имеет даты выхода, но с премьерой карточного роглайка Slay the Spire 2 от Mega Crit стала немного дальше от игроков.

Источник изображения: Mega Crit

Источник изображения: Mega Crit

Глава издательского отдела Pocketpair Джон Бакли (John Buckley) на выходных посетовал, что гендиректор студии Такубо Мизобе (Takuro Mizobe) чересчур увлёкся новой игрой Mega Crit: «Slay the Spire 2 захватила его жизнь».

По словам Бакли, ситуация дошла до того, что ему даже пришлось сделать начальнику выговор: у команды в тот день было много работы, в то время как Мизобе провёл всю ночь за Slay the Spire 2 (см. изображение ниже).

Источник изображения: X (Bucky_cm)

Источник изображения: X (Bucky_cm)

В разговоре с GamesRadar на конференции GDC 2026 Бакли заявил, что Slay the Spire 2 «серьёзно» повлияла на разработку Palworld: «Я бы сказал, что Palworld 1.0 выйдет как минимум на день позже — релиз отложен по меньшей мере на 24 часа».

О переносе Palworld 1.0 на день Бакли говорит со смехом, но, судя по всему, доля правды в его словах есть. Помимо Мизобе, Slay the Spire 2 увлечены и другие сотрудники Pocketpair — Rimworld тоже пользуется популярностью среди разработчиков.

Источник изображения: Pocketpair

Источник изображения: Pocketpair

Как вспоминает Бакли, оригинальная Slay the Spire является любимой игрой Мизобе. Все в Pocketpair понимали, что гендиректор будет одержим сиквелом, но масштаб катастрофы предсказать не могли.

Выход релизной версии Palworld всё ещё ожидается в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Тем временем ранний доступ Slay the Spire 2 стартовал 5 марта в Steam и уже установил новый рекорд для жанра.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Однажды мы догоним тебя, Silksong»: пиковый онлайн Slay the Spire 2 в Steam превысил полмиллиона игроков
«Получилось немного обиднее, чем задумывалось»: авторы Slay the Spire 2 представить не могли, что обгонят Marathon по пиковому онлайну в Steam
Marathon не помеха: Slay the Spire 2 стартовала в раннем доступе с рейтингом 96 % и тут же стала главным бестселлером Steam
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада
Сгенерированные Google Genie 3 игровые миры недолговечны — они начинают разваливаться уже через минуту
Теги: palworld, pocketpair, slay the spire 2, mega crit, симулятор выживания
palworld, pocketpair, slay the spire 2, mega crit, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК 53 мин.
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом 2 ч.
YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики 2 ч.
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала 3 ч.
Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты 3 ч.
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже 3 ч.
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой 4 ч.
В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители 5 ч.
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада 6 ч.
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» 6 ч.
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake 15 мин.
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung 22 мин.
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей 23 мин.
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустила ракету Alpha после серии неудач 2 ч.
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд 3 ч.
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего 3 ч.
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом» 3 ч.
Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX 3 ч.
Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику 4 ч.
Intel представила чип Heracles, который в 5000 раз быстрее серверных процессоров в вычислениях с FHE 4 ч.