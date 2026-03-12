«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже

Релизная версия нашумевшего симулятора выживания про «покемонов с пушками» Palworld от Pocketpair до сих пор не имеет даты выхода, но с премьерой карточного роглайка Slay the Spire 2 от Mega Crit стала немного дальше от игроков.

Глава издательского отдела Pocketpair Джон Бакли (John Buckley) на выходных посетовал, что гендиректор студии Такубо Мизобе (Takuro Mizobe) чересчур увлёкся новой игрой Mega Crit: «Slay the Spire 2 захватила его жизнь».

По словам Бакли, ситуация дошла до того, что ему даже пришлось сделать начальнику выговор: у команды в тот день было много работы, в то время как Мизобе провёл всю ночь за Slay the Spire 2 (см. изображение ниже).

В разговоре с GamesRadar на конференции GDC 2026 Бакли заявил, что Slay the Spire 2 «серьёзно» повлияла на разработку Palworld: «Я бы сказал, что Palworld 1.0 выйдет как минимум на день позже — релиз отложен по меньшей мере на 24 часа».

О переносе Palworld 1.0 на день Бакли говорит со смехом, но, судя по всему, доля правды в его словах есть. Помимо Мизобе, Slay the Spire 2 увлечены и другие сотрудники Pocketpair — Rimworld тоже пользуется популярностью среди разработчиков.

Как вспоминает Бакли, оригинальная Slay the Spire является любимой игрой Мизобе. Все в Pocketpair понимали, что гендиректор будет одержим сиквелом, но масштаб катастрофы предсказать не могли.

Выход релизной версии Palworld всё ещё ожидается в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Тем временем ранний доступ Slay the Spire 2 стартовал 5 марта в Steam и уже установил новый рекорд для жанра.