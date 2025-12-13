Where Winds Meet — призрак Китая. Рецензия

Жанр Экшен, ролевая игра Издатель NetEase Games Разработчик Everstone Studio Минимальные требования Процессор Intel Core i7-7700K 4,2 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480, 100 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700 3,8 ГГц / AMD Ryzen 7 3700X 3,6 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 10 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / AMD Radeon RX 6700 XT

Дата выхода 15 ноября 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Нет Платформы PC, PlayStation 5 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Игры в антураже Китая чаще всего рассказывают о периоде Троецарствия — это и бесконечные Dynasty Warriors, и недавняя Wo Long: Fallen Dynasty. Авторы Where Winds Meet выбрали более поздний и не такой популярный период: Эпоху пяти династий и десяти царств. Десятый век, почти трёхсотлетнее правление династии Тан завершилось, а страна распалась на отдельные царства, что привело к череде феодальных войн и появлению у правителей стремления к её воссоединению. В роли странствующего воина, который почти ничего не знает о своём происхождении, мы оказываемся в центре событий в регионе Цинхэ. Быстро становится ясно, что жителям этих мест нужно беспокоиться не только о потенциальном вторжении захватчиков, но ещё и о… некоем подобии зомби-вируса.

В азиатских играх с историческим подтекстом и так непросто разобраться из-за огромного количества имён, династий и мест — а здесь вдобавок элементы фэнтези есть, которые усложняют всё ещё сильнее. Так что понять каждую деталь истории будет трудно, но так, скорее всего, и должно быть — вы вместе с протагонистом стремитесь выяснить, что происходит и какова ваша роль во всём этом. Главная цель — найти пропавшего отца, но вдобавок придётся иметь дело с сектой «Золотой павильон», которая пытается ослабить Цинхэ путём пожаров и убийств, заполучить секретные технологии и сделать людей зомби-марионетками с помощью своеобразного биологического оружия.

Даже если в истории что-то непонятно, это не мешает с удовольствием проходить миссии. Во-первых, в Where Winds Meet отличный темп повествования — череда спокойных заданий сменяется динамичными экшен-эпизодами, а потом мы сбегаем в соседний округ Кайфын и можем отдохнуть от мордобоя, занявшись увлекательным расследованием. Во-вторых, несмотря на элементы фэнтези, не всё в игре выдумка — здесь и реальные исторические личности есть, и некоторые события происходили на самом деле. Например, вторая глава почти целиком посвящена дефициту медных монет в Кайфыне и запрету на торговлю дешёвыми железными монетами, которые попадали туда из южных регионов. Такое действительно было, и именно этот кризис привёл к появлению полноценных бумажных денег, которые до этого в Китае лишь изредка использовались купцами.

Ну и в-третьих, сюжетные ролики получились зрелищными и качественными. Да и не только они — в визуальном плане игру постоянно хочется сравнивать с Ghost of Yotei и её предшественницей, хоть те и рассказывают о Японии, а не о Китае. Но источник вдохновения авторов Where Winds Meet очевиден — такие же усыпанные цветами просторные равнины, величественные пагоды в окружении небольших построек, люди, занятые повседневными делами. Интересно, что сюжетные заставки у китайской команды получились лучше, чем у её американских коллег — здесь и забавные моменты есть (которых в обоих «Призраках» остро не хватает), и захватывающие сражения, а финал первой главы вообще хочется пересматривать несколько раз.

Есть проблемы с переходами и включающимся невпопад затемнением, но это не главный минус «сюжетки». Самая странная её «особенность» тесно связана с игровым процессом — это ежедневное ограничение максимального уровня. Вот поиграли вы несколько часов, прокачали персонажа, и вдруг игра сообщает, что для следующего задания персонаж должен быть 31 уровня. А у вас он тридцатый, и в меню написано, что преодолеть следующую отметку нельзя, ждите как минимум до полуночи (реального времени, не внутриигрового). А потом вообще окажется, что очередное задание станет доступно через столько-то дней, поскольку его просто ещё нет в игре. Понятно, что это искусственное растягивание сюжета, но в нём даже необходимости не было — прохождение истории суммарно занимает около тридцати часов, что вполне нормально даже для платных игр. А вот в бесплатной Where Winds Meet ограничение зачем-то решили ввести.

К счастью, здесь есть чем заняться и помимо основных миссий. Полно побочных заданий, на каждом углу расставлены сундуки с ценными трофеями, лагери и аванпосты постоянно нуждаются в зачистке, как в «Ассасинах». Можно обучиться искусству владения новым оружием, можно поучаствовать в испытаниях кота, который заставляет бегать по карте и быстро собирать висящие в воздухе объекты, или проводить время в мини-играх. Есть крупные и опасные боссы, к которым без прокачки лучше не лезть, есть торговцы, готовые одарить вас ценными подарками в обмен на редкие штуковины, которые трудно найти в мире. Всем этим игра напоминает Genshin Impact и её «наследниц» от других китайских разработчиков, в том числе недавнюю Infinity Nikki.

С последней Where Winds Meet роднит ещё и перегруженный интерфейс — в обзоре Infinity Nikki игры я жаловался на бесконечные лабиринты из «менюшек», но здесь всё ещё хуже. В местном магазине шесть разделов с несколькими подразделами в каждом; инвентарь быстро заполняется всяким хламом, предназначение которого далеко не сразу понятно; красные точки (оповещения) появляются каждую минуту, вынуждая залезать в какие-то дебри ради мелких наград...

Ну и всяких валют и материалов неприлично много — в какое меню развития ни зайди, там наверняка требуются материалы, которые больше нигде не нужны. Нефрит для улучшения оружия, руда для апгрейда побрякушек, вырванные страницы для изучения пассивных навыков… В одном разделе магазина принимают зелёные бумажки, в другом — талисманы гармонии, в третьем — нефритовую рыбу, в четвёртом — чёрные билетики. Не говоря уже о трёх типах «гачи», лишь для одного из которых используется бесплатно доступная валюта — ради двух других придётся потратить деньги. К счастью, там лишь «косметика» — нет платных персонажей, а одежда не даёт бонусы в бою.

Последнее — одно из главных достоинств Where Winds Meet. Это действительно (по крайней мере, на данном этапе) абсолютно бесплатная игра с приличным количеством контента — мир не самый большой, но на каждом шагу натыкаешься на развлечения, ради которых отвлекаешься от сюжетных миссий. Одна из самых интересных особенностей связана с жителями, с которыми можно подружиться посредством диалогов. Причём настоящих диалогов — с помощью здешней нейросети. У собеседника может быть к вам деловое предложение, либо у него возникли семейные проблемы, и в диалоговом окне вы пытаетесь найти к нему правильный подход (в случае с PS5 можно проговаривать ответы в микрофон геймпада), чтобы в дальнейшем получать от него подарки. Систему уже научились обманывать, но веселее взаимодействовать с ней честно.

В то же время подобные забавные, но не очень нужные и даже неуместные механики добавлены в игру в таких количествах, что от обилия возможностей начинаешь уставать. Во всяких профессиях, пассивных навыках, талантах и всём остальном так путаешься, что решаешь оставить всё это на потом — выделить пару часов на чтение местной справки, объясняющей каждую механику лучше, чем это делают обучающие экраны. Не помогает и посредственный перевод с китайского на английский — то у реплик вообще нет субтитров, то субтитры не соответствуют сказанному, то предметы в разных местах называются по-разному (noname sword и nameless sword это, оказывается, один и тот же меч).

Относительно легко разобраться в боевой системе, полностью соответствующей современным стандартам: и уклонения есть, и парирования, и блок ставить можно, и добивания противников присутствуют (для этого нужно сперва опустошить их шкалу выносливости). Предусмотрено достаточно разнообразных видов оружия, подходящих для разных ситуаций. Определённые типы мечей могут вызывать эффект кровотечения, с зонтиком можно наносить урон издалека и совершать комбинации атак в воздухе, с двойными кинжалами заметно увеличивается ловкость и удаётся быстро сокращать дистанцию, с веером получается исцелять себя и игроков-напарников и так далее. Последнее пригодится в кооперативных эндгейм-забегах, которые на высоких уровнях сложности требуют подготовки, а если вы решите заглянуть в PvP, то там тем более желательно заранее всё прокачать и подготовиться. Сперва разобравшись во всех способах прокачки, конечно.

Ничего удивительного, что за несколько недель аудитория Where Winds Meet почти достигла 10 млн пользователей, — это красивый и масштабный экшен, предлагающий бесплатно внушительное количество контента. Однако странные решения вроде замедленной прокачки, блокирующей доступ к следующим сюжетным миссиям, а также перегруженность механиками и связанный с этим запутанный интерфейс портят впечатление. В то же время монетизация щадящая — да, есть очень красивые костюмы, но немалую их часть выдают бесплатно, да и на геймплей они не влияют. Фундамент заложен хороший — посмотрим, что будет дальше.

Достоинства:

захватывающие дух декорации Китая X века и красивые костюмы;

зрелищные сюжетные ролики, благодаря которым закрываешь глаза на запутанность истории;

богатая возможностями боевая система с совершенно разными видами оружия;

забавные геймплейные «фишки» вроде общения с местными жителями посредством нейросети;

весь контент доступен бесплатно, а платная «косметика» не влияет на игровой процесс.

Недостатки:

ежедневные ограничения максимального уровня в первые дни прохождения раздражают;

перегруженность геймплейными механиками — слишком много прокачек, наград и оповещений;

запутанный интерфейс, который становится ещё хуже из-за посредственного перевода на английский;

скверная оптимизация на PS5.

Графика В первой главе происходящим на экране восторгаешься — это буквально Ghost of Yotei в Китае. Во второй декорации становятся ещё красивее, но игра буквально разваливается: полно размазанных текстур, кадровая частота проседает, а анимации замедленные — ощущение, будто консоль вот-вот задымится. Звук Музыка приятная, а вот актёров в английской версии трудно слушать — лучше включайте китайскую, там хотя бы с интонациями всё нормально. Одиночная игра Перед началом игры предлагают выбрать, хотите ли вы находиться в мире с толпами других игроков или существовать там в одиночку. Если выбрать второе, никаких ограничений не почувствуешь — и сюжет, и почти всё остальное можно проходить соло. Оценочное время прохождения 30 часов на сюжет (правда, за один присест пройти его не получится) и гораздо больше на полную зачистку карты. Коллективная игра Часть ежедневных, еженедельных и сезонных наград дают за участие в кооперативных PvE-развлечениях и PvP — ничего особенного, просто нескучные потасовки с ИИ или другими игроками. Кооператив на двоих тоже есть, но сюжетные задания и некоторые побочные в нём недоступны. Общее впечатление Абсолютно бесплатный экшен с большим количеством контента, который страдает от перегруженного интерфейса и нелепых ограничений в сюжетной кампании.

Оценка: 7,5/10

Where Winds Meet

