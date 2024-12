Infinity Nikki — «Модный приговор» по-китайски. Рецензия

Жанр Приключение, ролевая игра Издатель Infold Games Разработчик Infold Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 4,0 ГГц / AMD Ryzen 5 3400G 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, 30 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 4,7 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 4,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 5 декабря 2024 года Локализация Нет Возрастной ценз От 6 лет Платформы PC, PlayStation 5, iOS, Android Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Оглушительный успех Genshin Impact явно вдохновил других китайских разработчиков гача-игр — теперь и им захотелось сделать своё приключение в открытом мире. Однако за четыре с лишним года существования «Геншина» конкурентов у него появилось не так много — на слуху разве что Wuthering Waves (ежемесячная прибыль от которой пока не впечатляет). Но, возможно, бой даст Infinity Nikki, к разработке которой привлекли «тяжёлую артиллерию» — гейм-дизайнера The Legend of Zelda: Breath of the Wild Кентаро Томинагу (Kentaro Tominaga).

Алиса в стране стилистов

Это уже пятая часть серии, повествующей о розововолосой девушке Никки, но это не имеет значения — прошлые игры были обычными «одевалками» и в наших краях вряд ли кому-то известны. В случае с Infinity Nikki разработчики решили увеличить масштабы в десятки раз — это крупное и продолжительное приключение с обширной картой мира, часами озвученных и неозвученных диалогов и множеством квестов. Но при этом основная суть серии — растущий с каждым часом гардероб главной героини — осталась на месте. Только теперь эта идея вплетена в полноценную игру столь высокого качества, что даже странно иметь возможность играть в неё бесплатно.

Сюжетно это классический «исекай» — героиня открывает шкаф и попадает в волшебный мир, который никогда раньше не видела. Там она встречается с богиней, заточённой в какой-то башне на тысячи лет, и невольно соглашается на её просьбу спасти весь мир. Для этого ей нужно (цитата) «возродить все Чудесные Костюмы». Чтобы облегчить Никки задачу, богиня дарует ей сердце бесконечности — по сути, это просто большое древо способностей, в котором в том числе открывается новая одежда с полезными навыками.

Всё это звучит странно, но в игре кажется очень логичным. В Мираленде (так называется эта волшебная вселенная) Никки становится профессиональным стилистом, который из любых подручных средств способен создавать предметы одежды. Некоторые костюмы она шьёт для красоты, а некоторые нужны ей для использования способностей, причём переодевается она буквально на лету. Вот бежите вы и достигаете уступа высокой скалы — нажимаете дважды на кнопку прыжка, и Никки моментально облачается в синее платье, позволяющее ей парить над землёй. Или вам нужно поймать бабочку — выбираете в круговом меню сачок, автоматически переодеваетесь в костюм пчеловода и можете хоть кузнечиков ловить. Когда все дела сделаны, через пару секунд возвращается обычная одежда Никки — та, которую вы надели изначально.

А выбор тут огромен — и платья, и куртки, и толстовки, и панталоны, можно менять даже носки, подбирая их под понравившиеся туфли. Дальше — причёски, макияж, многочисленные украшения вроде серёжек, ожерелий и диадем… Женской аудитории такое наверняка будет особенно интересно, но и мужчин процесс может увлечь — в конце концов, все мы любим наряжать наших протагонистов: подбирать стильную броню в «соулсах», ковыряться в меню шейдеров в Destiny 2 и так далее. Здесь все выбранные предметы одежды видны на персонаже и можно показывать их всему миру — фоторежим со множеством настроек и поз позволяет делиться снимками с сообществом и собирать лайки.

Подавляющее большинство этих предметов находишь в открытом мире — либо в процессе выполнения заданий, либо изучая окружение. Вернее, находишь выкройки — потом нужно будет сшить по ним готовые изделия, используя материалы, коих в игре десятки. В дело идёт всё, что плохо лежит: и разного рода растения, и шерсть с перьями, которые получаешь при уходе за дикими животными и птицами (в соответствующем костюме, конечно), и всякие жучки и паучки. Поскольку сумка у героини бездонная, а любой хлам когда-нибудь пригодится, хватаешь всё подряд. Для создания некоторых вещей вообще нужно рыбу поймать — рыбалка тут, конечно, тоже есть.

⇡#Мир, где можно потеряться

Рутинным процессом сбор всякой всячины не назовёшь — наоборот, это одна из сильнейших сторон Infinity Nikki. Сравнивать китайскую гача-игру с «Зельдой» кажется немного кощунственным, но здесь действительно заметна работа гейм-дизайнера Breath of the Wild — открытый мир так же интересно исследовать, и по пути к следующему сюжетному заданию легко увлечься второстепенными развлечениями. Главное из них — сбор сотканных из ниток звёзд, за которые мы разблокируем в сердце бесконечности новую одежду и прочие бонусы. Связанные с ними задачи постоянно разные: то летаешь на облачке и собираешь символы, то за отведённое время ищешь что-то, то вообще видишь посреди опушки врата, за которыми спрятано забавное испытание.

Но даже без звёзд есть чем себя занять. Прыгаешь по крышам и собираешь там ценную валюту или вообще ловишь котов, шерсть которых пригодится для крафтинга. Натыкаешься на руины и пытаешься забраться на самый верх разрушенной башни — просто потому, что платформинг весёлый, награды вообще не важны. Встречаешься с монстрами, охраняющими сундуки, и закидываешь их магией — в этом плане игра, конечно, не «Геншин», тут всего одна атака и даже целиться не надо. Но в то же время бывают интересные сражения с боссами в духе трёхмерных Super Mario. Побочные задания тоже есть, и большинство из них выполняются прямо на месте. А когда добираешься до сюжетных, то и там интересного хватает: исследования подземелий, увлекательные платформенные секции, симпатичные герои и не самый плохой сюжет — хочется разгадать тайны загадочного мира, в котором люди в том числе беспричинно впадают в кому.

Всё это завёрнуто в чудесную «упаковку» с диснеевской атмосферой, с которой ночью локации выглядят не менее сказочно, чем днём. Тут и животные очаровательные, и персонажи яркие, и музыка приятная, и регионы визуально отличаются друг от друга, и небольшие городки кажутся живыми. И даже такое, казалось бы, нелепое развлечение, как соревнования модников, идеально вписывается во всё это. По всему миру находишь людей, которые предлагают впечатлить их своей одеждой, — нужно надеть предметы с максимально возможными показателями вроде элегантности и свежести и по возможности получить наивысший балл.

На этой механике основана монетизация Infinity Nikki. Очевидно, вы можете просто покупать полюбившуюся одежду, чтобы бегать в ней по Мираленду, как это происходит во множестве онлайн-игр, но в этой игре у таких вещей появляется ещё и практическая польза — они дают существенный бонус в соревнованиях. Однако достаточно ли этого для того, чтобы аудитория в долгосрочной перспективе продолжала «донатить», — вопрос, на который пока что очень трудно ответить. В гача-играх обычно деньги тратишь на лутбоксы с полноценными новыми персонажами — либо ради коллекции, либо ради их способностей, либо из-за того, как удачно их навыки сочетаются с умениями любимых вами бойцов, как это часто происходит в Zenless Zone Zero.

Здесь же персонаж один, а платить предлагают либо за новую одежду, либо за ресурсы, которыми прокачиваешь имеющиеся вещички — это тоже даёт бонус к показателям и иногда даже меняет образы. Платья и прочие костюмы, конечно, очень красивые, но не настолько, чтобы ради полного комплекта (а это и серёжки, и макияж, и предметы вроде очков и чокеров) хотелось покупать несколько десятков лутбоксов и участвовать в лотерее. То, за что сейчас просят реальные деньги, даже не разблокирует никакие уникальные способности героини — ладно хотя бы какой-нибудь тройной прыжок активировался, но тут всё пока что совсем уныло. Для игроков, которые платить не собираются, это отличная новость, особенно если новый сюжетный контент будут добавлять бесплатно. Но от привлекательности микротранзакций зависит то, насколько долго игра проживёт благодаря «китам», и им, по ощущениям, покупать толком и нечего. Хотя это вкусовщина.

За что игру точно хочется поругать, так это за кошмарный интерфейс, который как будто не пытались оптимизировать — просто по ходу разработки раз за разом наваливали новые менюшки поверх старых и не сильно задумывались об удобстве. Быстро найти что-то — по крайней мере, поначалу — очень трудно. В главном меню — две страницы с кнопками, которые по мере прохождения съезжают, и квесты почему-то попадают на вторую страницу. Там же расположен сезонный пропуск, который зачем-то открывается отдельно от магазина. В древо сердца бесконечности оттуда вообще не попасть, для этого в открытом мире используется круговое меню. Переключение между предметами и вкладками в разных меню происходит то крестовиной, то стиком, и предугадать невозможно. Реплики в диалогах пропускаешь «кругом», а выбираешь «иксом». На мобильных платформах всё это, возможно, удобнее, но на геймпаде — чуть ли не катастрофа, которую надо чинить патчами.

***

Infinity Nikki оказалась приятным сюрпризом и действительно достойным конкурентом Genshin Impact. Красивая графика (Unreal Engine 5, кстати), достойный анимешный сюжет и большой открытый мир, в котором пропадаешь каждый вечер, потому что хочется всё собрать и изучить. Не хватает разве что хоть какой-то нормальной боевой системы и человеческого интерфейса — сейчас в нём чёрт ногу сломит. В остальном — ждём контентные обновления и временные события, очень интересно, как игру будут развивать в дальнейшем и появятся ли весомые поводы за что-то платить.

Достоинства:

очень красивый открытый мир, сюжетные сцены временами захватывают дух;

локации интересно исследовать — постоянно отвлекаешься на весёлые развлечения, и даже не ради наград;

сотни (если не тысячи) уникальных предметов одежды, позволяющие одевать персонажа на свой вкус;

приятная диснеевская атмосфера что в городах, что за их пределами;

за сюжетный контент и новых персонажей (пока) не надо платить.

Недостатки:

кошмарный интерфейс, в котором путаешься даже спустя несколько дней игры;

однокнопочная боевая система;

это гача-игра, так что рано или поздно возникнет острое желание распахнуть кошелёк (на данном этапе оно не возникает).

Графика Unreal Engine 5 во всей красе — прелестно, сочно и ярко. Особенно впечатляют текстуры одежды, которыми серия всегда славилась, — материал и фактура очередного платья или толстовки угадываются сразу же. Звук Отдельно слушать здешнюю музыку не захочется, но в игре она здорово дополняет сказочную атмосферу. Актёры в английской версии тоже заслуживают похвалы — подавляющее большинство сюжетных реплик озвучены. Одиночная игра Большая песочница со множеством развлечений, на которые постоянно отвлекаешься. Плюс горы предметов одежды, позволяющие сделать свою Никки уникальной. Оценочное время прохождения Для версии 1.0 здесь довольно внушительное количество контента, на изучение которого уйдёт не одна неделя. Коллективная игра Не предусмотрена. Разве что можно делиться с сообществом своими фотографиями и смотреть на чужие снимки — они спрятаны за песочными часами, разбросанными по миру. PvP-режимов, которые были в прошлых играх серии, нет. Общее впечатление Достойный конкурент Genshin Impact — большая, красивая и бесплатная игра, призванная поглотить всё ваше свободное время. Если набивать гардероб нет острого желания, то и микротранзакции (пока) дискомфорта не вызовут.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: