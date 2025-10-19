Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Sony Interactive Entertainment Разработчик Sucker Punch Дата выхода 2 октября 2025 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Звук и текст Платформы PlayStation 5 Официальный сайт

Ghost of Tsushima вышла за несколько лет до того, как Ubisoft наконец-то решилась сделать Assassin’s Creed в декорациях феодальной Японии. Тогда идея ещё казалась свежей, да и геймплейно релиз Sucker Punch напоминал «ассасинов», причём старых — с небольшим миром, сюжетной кампанией часов на двадцать и разными стилями прохождения. Аудитории экшен понравился (в том числе японцам, хотя студия американская), а потому спустя пять лет мы получили новую часть серии. Ghost of Yotei, судя по названию, не сиквел, но развивает идеи предшественницы и рассказывает новую историю с новым протагонистом.

⇡#Кодекс не нужен

В первой игре мы управляли Дзином, самураем, который так хотел защитить родной остров, что решил игнорировать самурайский кодекс. Вместо встречи с противниками лицом к лицу, как подобает настоящему воину, он часто использовал «нечестные» приёмы вроде отравления воды во вражеских лагерях и скрытных убийств, что не очень нравилось его дяде.

В Ghost of Yotei, действие которой происходит спустя три сотни лет после «Призрака Цусимы», главной героине Ацу не приходится думать о каких-то там кодексах — её история совсем иная. В детстве её родителей убили лидеры клана Сайто, а саму её пригвоздили мечом к дереву, которое потом подожгли. Девочке удалось спастись, после чего шестнадцать лет она провела на юге региона Эдзо (нынешний Хоккайдо), выполняя заказы и готовя план мести. Её задача — отыскать «Шестерых изгоев», тех самых лидеров клана, которые разрушили её семью. Первого из них — Змея — мы побеждаем в самом начале, а ради остальных придётся посетить разные уголки карты в поисках зацепок.

Почему-то в последнее время западные разработчики, которые берутся рассказывать истории в азиатском антураже, не могут придумать что-то оригинальное и просто делают протагонистов мстительными убийцами. Сюжет Ghost of Yotei — точно такой же, как у Sifu (только там Китай, а не Япония), и мало чем отличается от истории Наоэ из Assassin’s Creed Shadows. Но если Sifu — игра короткая, а у Наоэ есть компаньон Ясукэ со своими проблемами, то в новом «Призраке» сценаристам явно было сложно растянуть историю, которая умещается в паре абзацев, на два десятка часов. Поэтому часть миссий кажется лишней из-за того, что сюжет топчется на месте, второстепенные персонажи по большей части не запоминаются, а из-за отсутствия внутренних дилемм Ацу оказывается ещё менее интересным протагонистом, чем Дзин.

Зато происходящее за пределами «сюжетки» увлекает, и в этом заслуга дизайнеров открытого мира. По ощущениям, карта меньше, чем в прошлой игре, но она под завязку набита активностями и постоянно направляет игрока в нужную сторону ненавязчивыми подсказками. То птичка пролетит, намекая, что за ней можно проследовать, то на скале увидишь белые ступеньки, то жёлтые маленькие статуи расставлены в несколько рядов, то дым от разведённого костра виднеется или замечаешь вдалеке палатку — на каждом шагу на что-то натыкаешься. И находишь всё это, не обращаясь к карте, а просто по пути к следующей сюжетной цели.

Разработчикам удалось тесно переплести обязательные и второстепенные развлечения, благодаря чему всё, чем можешь заниматься в игре, кажется важным для повествования. Например, на Ацу объявляют охоту, потому что она в первые минуты игры убивает одного из «Шестерых изгоев», так что во время исследования окружения нередко натыкаешься на ронинов и разбойников, которые пытаются победить её ради награды. В такие моменты трудно понять, заскриптованные ли это сценки, зависят ли они от твоих действий, или же такие встречи могут произойти случайно. Просто дерёшься, забираешь трофеи с трупов, а через полминуты берёшь «побочку»: помогаешь местной жительнице, к которой пристаёт хулиган, или знакомишься с бродячим торговцем, продающим краски для седла.

Всем этим игра напоминает уже не старые «ассасины», а (сюрприз!) Red Dead Redemption 2 — по виртуальному миру хочется путешествовать без оглядки на задания, ведь за каждым поворотом ждёт что-то любопытное. Возле трактиров, расставленных по всему региону, всегда есть картографы, продающие фрагменты карт с указанием точек интереса: горячими источниками для увеличения запаса здоровья, волчьими пещерами, святилищами, которые дают очки навыков, — и поначалу я скупал все фрагменты по мере их поступления в продажу. Но я быстро начал подозревать, что так играть неправильно — не стоит захламлять карту значками, как во многих других экшенах с открытым миром. Лучше общаться с местными, собирать информацию из записок и искать интересное самостоятельно.

При этом мир сделан не идеально, и заметно, что бюджет у Sucker Punch не такой большой, как у Rockstar и Ubisoft. Есть у здешней Японии налёт искусственности — будто это не живой мир, существующий без твоего участия, а сценическая постановка, в которой действие начинается лишь с твоим прибытием. Персонажи по большей части стоят на одних и тех же местах, солдаты на аванпостах блуждают между двумя точками, все объекты намертво прибиты к земле и полу, и кроме редких зарослей бамбука, за которыми обычно что-то спрятано, ничего нельзя сломать или разрушить. Да и побочные развлечения не так уж разнообразны — те же горячие источники выглядят абсолютно одинаково, а у входа в пещеры всегда лежит труп, при взаимодействии с которым с одной и той же анимацией появляется волк.

Вышеописанные недостатки достаточно успешно нивелирует антураж. Ghost of Tsushima показала, что художники в Sucker Punch способны любую сцену превратить в произведение искусства, и в Ghost of Yotei у них появилось больше работы, поскольку окружение стали заметно разнообразнее. Заснеженные вершины гор, цветущие равнины, густые леса с неустанно опадающей листвой, бурные реки и ручьи — куда ни глянь, оторвать взгляд трудно, и быстро становится понятно, почему кнопка фоторежима на крестовине ближе, чем кнопка призыва лошади. Папка со скриншотами разрастается с каждой минутой, а диалоги, в которых персонажи неподвижно стоят и даже руками не размахивают, оживают благодаря виртуальному оператору, который постоянно выхватывает красивейшие виды.

На фоне этих декораций нам предстоит, как и в прошлой игре, сражаться с сотнями противников — только уже не с захватчиками-монголами, а с местными ронинами, самураями и разбойниками, многие из которых хотят получить награду за убийство Ацу. Одно из главных изменений в Ghost of Yotei связано с боевой системой — если в «Цусиме» мы изучали боевые стили и меняли их в зависимости от ситуации, то в продолжении вместо стилей введены разные виды оружия. Предполагается, что вы будете переключаться между ними прямо посреди боя, глядя на оружие в руках оппонента, чтобы мощными атаками быстрее пробивать его блок и истощать запас выносливости. Враг дерётся древковым оружием — берём парные катаны. Нападает на нас с двумя серпами — достаём яри. Одет в тяжёлые доспехи — пригодится одати, длинный и тяжёлый, но мощный меч.

На деле об этой механике в духе «камень, ножницы, бумага» вспоминаешь не так уж часто. То есть бои действительно проходят быстрее, если постоянно меняешь оружие, но эффективность у яри и одати не настолько выше, чем у обычного стартового меча, чтобы под каждого оппонента хотелось подстраиваться. Ты всё равно можешь отбивать атаки, парировать их, оглушая оппонента, и наносить слабые и сильные удары.

С прокачкой опций появляется ещё больше: прерывание атаки в прыжке, сфокусированные атаки, выбивающее вражеское оружие из рук, мгновенное обезоруживание и так далее, — и в переключении становится ещё меньше смысла. Однако даже если игнорируешь центральную механику, от здешних драк всё равно получаешь большое удовольствие. Каждый удар ощущается хорошо благодаря визуальным эффектам, замедлению времени и легким вибрациям геймпада, так что после сражения с очередной группой ронинов хочется найти ещё одну и лишний раз с кем-то подраться.

Жаль, стелс-механики такого красочного описания не заслуживают — они больше похожи на рудимент, от которого целиком отказываться не стали, но и развивать не захотели. Несмотря на слово «призрак» в названии, разработчики не ожидают, что вы будете скрытно зачищать аванпосты — когда прячешься в высокой траве, игра назойливо напоминает, что такой-то кнопкой можно созвать всех врагов в округе и устроить потасовку. А в инвентаре очень мало опций для стелса — даже колокольчики и ядовитые дротики убрали. Вместо этого предлагается искать на локациях пустые кувшины и отвлекать ими противников. Приходится полагаться на механики, стандартные для всех подобных игр: бег по крышам, прыжки сверху и стрельбу из лука. То есть «стелсить» никто не мешает, но постоянно думаешь, что делаешь что-то не то, лишая себя зрелищных поединков, которым уделили значительно больше внимания.

Ghost of Yotei не меняет формулу Ghost of Tsushima так, чтобы казаться совершенно другой игрой, — это примерно такое же приключение по красивой феодальной Японии, с яркой боевой системой и роскошными декорациями. Что-то стало лучше — например, открытый мир, в котором всё тесно взаимосвязано. Что-то ухудшилось — в плане стелса проект проигрывает не только «ассасинам», которых копирует, но и прошлой игре серии. Однако в целом впечатления от Ghost of Yotei более положительные, чем от предшественницы, — вторая часть не надоедает так же быстро. Жаль, сюжет не удался — каждый раз, когда к нему возвращаешься, думаешь о том, что лучше бы продолжал бегать по миру, собирать цветы и любоваться окрестностями.

Достоинства:

зрелищная боевая система и множество полезных навыков в древе прокачки;

открытый мир интересно исследовать, не обращаясь к карте, а рассматривая окрестности;

захватывающие дух декорации и более разнообразные биомы по сравнению с прошлой частью серии;

большое количество масок, брони и красок, что позволяет настроить внешний вид персонажа по своему вкусу.

Недостатки:

предсказуемая, многократно пережёванная история мести;

отсутствие новых стелс-механик и исчезновение некоторых старых;

чисто технически игра отстаёт от других современных открытых миров — даже разрушаемых объектов нет.

Графика Сравнение с Assassin’s Creed Shadows в техническом плане будет не в пользу Ghost of Yotei. Но художественное оформление отчасти скрывает этот недостаток — куда ни глянь, везде хочется снимать скриншоты. Звук Саундтреком игра напоминает вестерны, что вполне уместно, учитывая возможность устраивать дуэли на мечах. Актёры и в английской, и в русской версии хороши, особенно Ацу. Одиночная игра Хотя сюжетная линия простовата и предсказуема, игра явно не рассчитана на то, что вы будете уделять внимание исключительно основным миссиям. Гораздо веселее исследовать мир, побеждать преступников, искать секреты и просто наслаждаться антуражем. Оценочное время прохождения Пробежать сюжет можно за 25 часов, но наверняка будешь так часто отвлекаться на побочные развлечения, что потратишь дополнительно ещё 10. Если же захочется исследовать всю карту, то выделить на это придётся около 60 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Красивый экшен — менее занудный и однообразный, чем Ghost of Tsushima. Хотелось увидеть более заметный шаг вперёд (особенно в техническом плане), но и в нынешнем виде на игру не жалко потратить несколько дней.

Оценка: 8,0/10

